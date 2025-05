ETV Bharat / state

రాత్రివేళ అడవిలో తప్పిపోయిన దంపతులు - లొకేషన్ ఆధారంగా కాపాడిన పోలీసులు - COUPLE MISSING IN FOREST

Published : May 4, 2025 at 5:10 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Couple Goes Missing in Forest at Night: డబ్బుల్లేక కాలినడకన స్వగ్రామానికి పయనమైన భార్యాభర్తలు రాత్రంతా అడవిలో చిక్కుకుపోయిన ఘటన పల్నాడు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్​ఐ సమందర్‌వలీ తెలిపిన వివరాల మేరకు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడేనికి చెందిన కొడమంచిలి శ్రీను వెంకట్‌ అతని భార్య ధనలక్ష్మి చేపల వేట కూలీలుగా గత నెల 19న పల్నాడు జిల్లాలోని వెల్దుర్తి మండలం బంగారుపెంట తండాకు వచ్చారు. అప్పటి నుంచి శైలేష్‌ అనే వ్యక్తి వారితో పని చేయించుకొని కూలి చెల్లించలేదు.

సిగ్నల్స్‌ ఆధారంగా గుర్తింపు: ఎలాగైనా ఇంటికి చేరుకోవాలనుకున్న వారు శుక్రవారం ఉదయం కాలినడకన బయలుదేరారు. ఓ వ్యక్తిని దారి అడగ్గా అటవీ మార్గం చూపించాడు. కొంతదూరం వెళ్లాక దారి తప్పిపోయారు. చీకటి పడటంతో ఆ రాత్రంతా కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో తిరుగుతూనే ఉన్నారు. చివరికి శనివారం ఉదయం 100కు డయల్‌ చేసి సమాచారంఇచ్చారు. సిగ్నల్స్‌ ఆధారంగా పోలీసుల బృందం కొత్తపుల్లారెడ్డిగూడెంకు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో వారిని గుర్తించి రక్షించారు.

నడవడానికి ఇబ్బంది పడిన గర్భిణి: రోజంతా అడవిలోనే ప్రయాణం సాగించమని ఎప్పుడు ఏ జంతువు దాడి చేస్తుందోనని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపమని ఆ దంపతులుతెలిపారు. క్రూర జంతువుల అరుపులు వినిపించాయని ఈ ఒక్కరాత్రి గడిస్తే చాలు అని తెల్లారే వరకు ఎదురుచూశామని అన్నారు. 4 నెలల గర్భిణి అయిన తన భార్య నడవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడిందని శ్రీనువెంకట్‌ వాపోయారు. వివరాలన్నీ సేకరించిన తర్వాత పోలీసులు వారిని బస్సులో స్వగ్రామానికి పంపించారు.