అమరావతిలోని చెట్లను ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా? - TRANSLOCATED TREES IN AMARAVATI

అమరావతిలో దేశంలోనే పెద్ద ట్రాన్స్‌లొకేటెడ్‌ ట్రీ నర్సరీ - ఐదు ఎకరాల్లో 4 వేల వృక్షాలతో ఏర్పాటు

Country Largest Translocated Tree Nursery on Amaravati
Country Largest Translocated Tree Nursery on Amaravati (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 1:25 PM IST

Translocated Tree Nursery on Amaravati: రాజధాని అమరావతిలోని ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణం వంటి మౌలిక వసతుల కల్పన ప్రాజెక్టులకు అడ్డుగా ఉన్న చెట్లను కొట్టేయకుండా వాటిని శాస్త్రీయ పద్ధతులలో తొలగించి భారీ నర్సరీని సిద్ధం చేశారు. అనంతవరం వద్ద ఐదెకరాల్లో 4,000 చెట్లతో దేశంలోనే పెద్దదైన ‘ట్రాన్స్‌ లొకేటెడ్‌ ట్రీ నర్సరీ’ సిద్ధమైంది. వీటిని రాజధానిలోని ప్రధాన రహదారులకు ఇరువైపులా బఫర్‌ జోన్లలో నాటనున్నారు.

రాజధానిలో ఒక్క చెట్టుని కూడా నరకకూడదనే లక్ష్యంతో అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ (ADC) అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టింది. బెంగళూరు విమానాశ్రయం నిర్మాణం వంటి ప్రాజెక్టులలో ఇలా చెట్లను ట్రాన్స్‌లొకేట్‌ చేసి మరొకచోట నాటినా, అమరావతిలో మాదిరిగా విస్తృత స్థాయిలో చేయలేదని ఏడీసీ ఉద్యాన శాఖ ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు.

ఎక్కువ శాతం పదేళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసున్నవే: ట్రీ నర్సరీకి తరలించిన వాటిలో ఎక్కువ శాతం పది నుంచి పదేళ్ల వయసున్నవే కావడం గమనార్హం. రాజధాని పనులు మొదలైన కొత్తలో అనంతవరం వద్ద పెద్ద నర్సరీని అభివృద్ధి చేశారు. రాజధానిలో రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తయ్యాక వాటికి ఇరువైపులా, పార్కుల్లో నాటేందుకు ఆ నర్సరీలో వేల సంఖ్యలో మొక్కలు పెంచారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రాజధాని పనులను నిలిపివేయడంతో నర్సరీనీ గాలికొదిలేశారు.అక్కడి మొక్కలు ఎదిగి చెట్లయ్యాయి.

ఈ నర్సరీ మీదుగా ఇప్పుడు ప్రధాన రహదారి నిర్మిస్తుండటంతో అక్కడున్న చెట్లను నరికివేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దాంతో ఏడీసీ అధికారులు ట్రాన్స్‌లొకేటెడ్‌ ట్రీనర్సరీ ఆలోచనతో, 2,000 చెట్లను అనంతవరంలోనే వేరేచోటుకు తరలించారు. మల్కాపురం నుంచి మరో 1,000, అదే విధంగా రోడ్ల నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న వాటిని మరికొన్నింటిని సైతం తీసుకొచ్చారు. ఈ విధంగా 4 నెలల వ్యవధిలో 4,000 చెట్లను ఈ నర్సరీకి చేర్చారు.

శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సంరక్షణ: తరలించాలనుకున్న చెట్ల కొమ్మలను మొదట తొలగిస్తున్నారు. దీంతో దాని బరువు తగ్గుతుంది. కొమ్మలకు రసాయనాలు పూస్తున్నారు. తర్వాత చెట్టు చుట్టూ కందకం తవ్వి వేర్లను కత్తిరిస్తున్నారు. కొంత స్థిరపడ్డాక తల్లి వేరు కత్తిరించి, వేళ్ల చుట్టూ పట్టా కట్టి ట్రీ నర్సరీకి పంపిస్తున్నారు. అక్కడ పెద్ద సంచులలో మట్టి, ఎరువు నింపి చెట్టుని దానిలో ఉంచి సంరక్షిస్తున్నారు. నర్సరీకి తరలించిన వాటిలో రావి, మర్రి, ఉసిరి, మారేడు, లెగాస్టోమియా, బౌహినియా వంటి జాతుల చెట్లు ఉన్నాయి.

ట్రాన్స్‌లొకేట్‌ చేసిన వృక్షాల్లో 85 నుంచి 95% బతుకుతున్నాయని ఏడీసీ ఉద్యాన విభాగం జాయింట్‌ డైరెక్టర్‌ వీఎస్​ ధర్మజ తెలిపారు. పదేళ్ల వయసున్న వాటిని కొనుగోలు చేసి నాటాలంటే ఒక్కోదానికి లక్షల రూపాయలు వెచ్చించాల్సి ఉంటుందని, వారికి ఒక్కో చెట్టు ట్రాన్స్‌ లొకేషన్‌కు రూ.6 నుంచి 7 వేలు ఖర్చవుతోందని తెలిపారు. వీటిన్నింటినీ డిసెంబరు నెలలోపు నాటనున్నట్లు వెల్లడించారు.

