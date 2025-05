ETV Bharat / state

పోలీస్​ శాఖలో పెరుగుతున్న లంచావతారులు - ఈ ఏడాది ఏసీబీ కేసుల్లో వారే టాప్​! - POLICE DEPARTMENT CORRUPTIONS

collecting bribe money in police department ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 15, 2025 at 12:13 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 12:20 PM IST 2 Min Read

Police Department Corruptions : పోలీస్​ శాఖలో పలువురు లంచగొండి సిబ్బంది తయారవుతున్నారు. అధికారుల చేతి వాటం ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులను ఆయోమయంలో పడేస్తోంది. కొంతమంది చేస్తున్న తప్పులకు, ఇతర అధికారులు తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఇటీవల కాలంలో తరచూ కొందరు కానిస్టేబుళ్ల నుంచి డీఎస్పీ స్థాయి వరకు లంచాలు తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖకు చిక్కుతున్నారు. లంచాల మత్తులో పోలీసులు : బాధితులకు అండగా నిలిచి, వారి సమస్యలు తీర్చే వారే ఇలా చేస్తున్నారు. పోలీస్​స్టేషన్​కు వచ్చే వారి నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి పరిష్కార భావంతో పని చేయాల్సిన పోలీసులు లంచాల మత్తులో జోగుతున్నారు. కొందరు కానిస్టేబుళ్ల నుంచి డీఎస్పీ స్థాయి అధికారుల వరకు బాధితుల నుంచి లంచాలు వసూలు చేస్తున్నారు. బాధితులతో ముక్కు పిండి మరీ లంచాలు వసూలు చేస్తూ ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడుతున్నారు. రూ.5 వేల నుంచి రూ.25 లక్షలు​ : ఈ సంవత్సరం అనిశా అధికారులు నమోదు చేసిన 70 కేసుల్లో 14 పోలీస్ శాఖవే కావడం విశేషం. ఆయా కేసులో కలిపి మొత్తం 19 మంది పోలీసులు అరెస్టయ్యారు. వారిలో హోంగార్డు నుంచి డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి వరకు ఉండటం కలకలం రేపుతోంది. రూ.5 వేల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు లంచం డిమాండ్​ చేస్తున్నారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఊహించవచ్చు. కావాల్సిన ప్రాంతాల్లో పోస్టింగ్​ల కోసం పోటీ : కొందరు పోలీసులు కావాల్సిన ప్రాంతాల్లో పోస్టింగ్​ల కోసం పోటీ పడుతున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనికోసం గతంలో రాజకీయ నేతలు సిఫార్సు లేఖలు అందజేసేవారు. పోస్టింగుల కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టయినా సరే ఆ పోస్టింగ్​ సాధించేవారని విమర్శలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత కోరుకున్న చోట అధికారం వచ్చాక లంచాల బాట పడుతున్నారని తెలుస్తోంది.

