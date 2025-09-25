'మా సార్, మేడమ్ ఎవరి మాట వినరు - నంబర్ చెప్తా అడిగినంత పంపించెయ్'
పెరుగుతున్న అధికారుల చేతివాటం - టెక్నాలజీని వాడుకుంటున్న అధికారులు - యాప్లు ఉపయోగిస్తూ దోపిడీ
Published : September 25, 2025 at 4:30 PM IST
Corruption Increasing In Karimnagar : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 31 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లంచం తీసుకుంటుండగా అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు పట్టుబడ్డారు. దీంతో కొందరు ఉద్యోగులు నేరుగా డబ్బులు తీసుకోవడం లేదు. యాప్ల ద్వారా తెలిసిన వారి నంబర్లకు డబ్బు పంపేలా చూస్తూ, ఎక్కడా తాము దొరకకుండా చూసుకుంటున్నారు. ఎవరైనా అడిగితే తమకు తెలియదని, వేరే వారి నంబర్కు తామెందుకు డబ్బులు పంపమని చెబుతామని మాటమార్చి, తప్పించుకునే వీలుంటుందని భావిస్తున్నారు. నేరుగా డబ్బులు తీసుకునే సమయంలో అనిశా అధికారులు దాడి చేస్తే దొరికిపోతామని కొత్త మార్గాలను వెతుకుతున్నారు.
కాసుల కక్కుర్తిలో కొందరు అధికారుల వ్యూహం : ఓ తహసీల్దార్ పని పెద్దదైనా, చిన్నదైనా పైసలతోనే ముచ్చట అని ఈజీగా చెబుతారు. ఎవరన్నా డబ్బులు ఇస్తుంటే మాత్రం చేతితో ముట్టరు. 'ఒక నంబర్ చెప్తా - దానికి పంపు' అంటారు. ఇచ్చిన నంబర్కు అడిగినంత డబ్బులు వచ్చాయని తెలియగానే, పనిని సులువుగా ముగించేస్తారు. ఇక ప్రతీసారి ఒకే నంబరు కాకుండా వేర్వేరు నంబర్లు ఇచ్చి ఇలా వ్యవహారాలు చక్కబెడుతుంటారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ మహిళా తహసీల్దారైతే ఏకంగా తన భర్త నంబర్కే చెప్పినంత డబ్బులు పంపేలా చూస్తూ పనులు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఫిర్యాదులు అందుతున్నా చర్యలు సున్నా : ఏసీబీ అధికారులతో పాటు ఆయా శాఖల్లోని ఉన్నతాధికారులకు డిజిటల్ లావాదేవీల ద్వారా నగదు చెల్లించామని కొంతమంది ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. అయితే నిరూపించడం కష్టమనో మరే కారణమో కానీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. పనిని బట్టి రూ.500 నుంచి రూ.50 వేల వరకు డిమాండ్ చేస్తున్న అధికారులు బంధుగణం, స్నేహితులు, తెలిసిన వారి నంబర్లు ఇస్తూ తెలివిగా వారికి ఈ నగదు చేరే విధంగా చూస్తున్నారు. పోలీసు, రెవెన్యూ, ఖజానా, ఇంజినీరింగ్, ఆర్టీఏ ఇలా కీలకమైన శాఖల్లో ఇలాంటి తంతు క్రమంగా పెరుగుతోంది.
కొందరు పనికోసం తప్పదని చెల్లిస్తూ బయటకు చెప్పడం లేదు. అధికారులు నేరుగా డిమాండ్ చేయకుండా కింది స్థాయి సిబ్బందిని పురమాయిస్తున్నారు. పనికాగానే వారికి కొంత వాటాను ఇస్తున్నారు. కొన్ని కార్యాలయాల్లో దళారులను పెట్టుకుని పనిని పూర్తి చేయించుకునే అధికారులు కూడా ఉంటున్నారు. ఇలాంటి వ్యవహారాలపైనా ఏసీబీ దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఓ పట్టణంలో ఆరు నెలల కిందట ఆహార తనిఖీలు చేపట్టిన అధికారులు శుచీ శుభ్రత లేదని, ఆహార పదార్థాల్లో రంగులను వాడుతున్నారని ఓ హోటల్ యజమానిని హడలెత్తించారు. కేసు చేస్తామని, సీజ్ చేస్తామని హంగామా చేశారు. మరోవైపు అధికారులతో పాటే వచ్చిన కింది స్థాయి ఉద్యోగి ‘మీరేం భయపడకండి వాళ్లకు వీళ్లకు ఫోన్ చేయకండి’ అని యజమానికి ఉచిత సలహా ఇచ్చాడు. ‘సార్లు, మేడమ్లు ఎవరు చెప్పినా వినరు - అనవసరంగా కేసులెందుకు’ అంటూ ఇంత మొత్తాన్ని ఈ నంబరుకు పంపించండని చీటీని యజమాని చేతికి అందించాడు. కాసులు ఖాతాకు వెళ్లగానే, అధికారులు కేసు మాట లేకుండా వెనుదిరిగారు.
యాప్లో కొత్త ఐచ్ఛికం వచ్చేసింది - ఇక ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల జాప్యానికి చెక్
2 కోట్ల నగదు, ఖరీదైన ఓపెన్ ప్లాట్లు - విద్యుత్శాఖ ఏడీఈని అరెస్టు చేసిన ఏసీబీ