అవినీతిని అడ్డుకుంటున్నారు! - అక్రమ సొమ్మును మాత్రం రికవరీ చేయలేకపోతున్నారు! - CORRUPTION ASSETS

చాలా కేసుల్లో న్యాయ విచారణకు అనుమతి రావడంలోనే తీవ్ర జాప్యం - మరికొన్నింటిలో కొలిక్కి రాని ఏసీబీ దర్యాప్తు

Corruption Assets of Seize is Becoming Difficult to ACB Officers
Corruption Assets of Seize is Becoming Difficult to ACB Officers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 9:21 AM IST

Corruption Assets of Seize is Becoming Difficult to ACB Officers : అక్రమార్కులపై కొరడా ఝుళిపించడంలో నూతన రికార్డులు సృష్టిస్తున్న అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అక్రమార్జనను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో పెద్దగా ముందుకు వెళ్లలేకపోతోంది. కారణాలను విశ్లేషిస్తే వ్యవస్థాపరమైన అవరోధాలూ ప్రధాన భూమికను పోషిస్తున్నాయి. ఎన్నో కేసులు దర్యాప్తు దశలో మగ్గుతున్నాయి. ఉదాహరణకు 2019 సంవత్సరంలో నమోదైన బీమా వైద్య సేవల కేసు దర్యాప్తు ఇప్పటికీ కొలిక్కి రాలేదు.

ఇటీవల ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టైన నీటి పారుదల శాఖ మాజీ ఈఎన్సీ మురళీధర్‌రావు ఆస్తుల విలువ రూ.వందల కోట్లలో ఉంటుందని అంచనా. అయన ఒక్కరే కాదు, ఇటీవల పట్టుబడ్డ నూనె శ్రీధర్‌, హరిరాంల ఆస్తులు కూడా మార్కెట్‌ విలువ ప్రకారం రూ.వందల కోట్లలో ఉంటాయి. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో గత సంవత్సరం రూ.97,42,67,000, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకూ రూ.27,66,60,000 విలువైన ఆస్తులను గుర్తించారు. మార్కెట్‌ విలువ ప్రకారం ఈ మొత్తం తక్కువలో తక్కువగా అంతకు ఇరవై రెట్లయినా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

న్యాయ విచారణకు అనుమతి రాకుండా మేనేజ్‌ : అక్రమార్కులపై కేసు నమోదు చేసిన తరువాత పలు ప్రక్రియలు ముగిశాక న్యాయవిచారణకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఏసీబీ అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరతారు. ఇక్కడ నుంచే ఆట ప్రారంభమవుతుంది. పలుకుబడి ఉన్నవారు న్యాయ విచారణకు అనుమతి రాకుండా మేనేజ్‌ చేసుకుంటారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు ఒక ఐఏఎస్‌ అధికారి మహబూబ్‌నగర్‌లో బినామీ పేర్లతో భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి ఏసీబీ నమోదు చేసిన కేసులో న్యాయ విచారణకు అనుమతే రాలేదు. ఇప్పుడు ఆ అధికారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పదవీ విరమణ చేసిన ఒక పోలీసు ఉన్నతాధికారి కేసుదీ ఇదే పరిస్థితి.

ఒకవేళ తప్పదు అనుకుంటే మధ్యేమార్గంగా కేసు తీవ్రతను తక్కువగా చూపుతూ శాఖాపరమైన విచారణ సరిపోతుందని పేర్కొంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తర్వులు తెప్పించుకుంటారు. అదీ కాదంటే ట్రైబ్యునల్‌ ఫర్‌ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్‌తోనో లేదా కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ ఎంక్వయిరీస్‌తోనే విచారణకు సిఫార్సు చేయించుకుంటారు. కేసు ఇక్కడకు వచ్చిందంటే ఇక మూలనపడినట్లే. నిబంధనల ప్రకారం జైలుకు వెళ్లిన అధికారులను సస్పెండ్‌ చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6 నెలల్లోనే వారికి మళ్లీ పోస్టింగ్‌ ఇస్తుంది. కేసు మాత్రం ఎటూ తేలకుండా పెండింగ్‌లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ న్యాయ విచారణకు అనుమతి వచ్చినా కింది కోర్టు శిక్ష విధిస్తే నిందితులు సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్తారు. కేసు కొట్టేస్తే ఏసీబీ అధికారులూ వెళ్తారు.

ఈ ఒక్క కేసులోనే ఈ మాత్రమైనా : 1994 సంవత్సరంలో సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సూపరింటెండెంట్‌కు సంబంధించి ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో సుప్రీంకోర్టు 2014 సంవత్సరంలో నిందితుడి ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అప్పట్లో రూ.20 లక్షల అక్రమాదాయం కనుగొన్నారు. చివరి నిమిషంలో నిందితుడి భార్య సుప్రీంకోర్టులో ప్రత్యేక పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. ఏసీబీ అధికారులు అక్రమాదాయంగా చెబుతున్న ఆస్తులు తన భర్త సంపాదించినవి కావని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒక్క కేసులోనే ఈ మాత్రమైనా పురోగతి ఉంది.

ఏళ్ల తరబడి ఆలస్యం : పాత వాటితో కలిపి 2024 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం మొత్తం 105 కేసుల్లో న్యాయ విచారణకు అనుమతించింది. ఇందులో 2018 సంవత్సరంలో నాటి కేసు ఒకటి కాగా, మూడు 2019 సంవత్సరం నాటివి. 2020, 21 సంవత్సరాలకు సంబంధించి 5 చొప్పున ఉన్నాయి. 2022 కేసులు 12. కొన్నింటిలో న్యాయ విచారణకు అనుమతి ఇవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతోందో ఈ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గతంలో న్యాయ విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మధ్యలో అనుమతి నిరాకరించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఆ తరువాతే ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం : అవినీతి నిరోధక చట్టం ప్రకారం అక్రమార్కుల ఆస్తులను కోర్టుకు తాత్కాలికంగా ఎటాచ్‌ చేస్తారు. అయితే ఆ ఆస్థులన్నీ నిందితుల అధీనంలోనే ఉంటాయి. కాకపోతే వాటిని అమ్మకూడదు. వాటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పొందవచ్చు. సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లిన తరువాత అక్కడ కూడా అవి అక్రమాస్తులేనని తీర్పు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవడం కుదురుతుంది. న్యాయ విచారణ టైంలోనే నిందితుడు మృతి చెందితే ఆస్తులన్నీ వారి కుటుంబ సభ్యులకు చెందుతాయి.

