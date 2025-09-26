అడవి మధ్యలో 120 అడుగుల లైట్హౌస్ - చూడాలంటే బోటులో వెళ్లాల్సిందే
120 అడుగుల ఎత్తులో చరిత్రక సాక్ష్యంగా నిలిచిన కోరంగి లైట్ హౌస్ - 60 వేల ఎకరాల్లో విస్తరించిన కోరింగ మడ అడవులు
Coringa Old Lighthouse: కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలంలోని కోరంగి పాత లైట్ హౌస్ ప్రకృతి సోయగాలు, సముద్ర చరిత్రను ఏకకాలంలో మనసును తాకేలా చేస్తోంది. చుట్టూ కనుచూపు మేర పచ్చదనం విస్తరించి, మధ్యలో ఠీవిగా నిల్చున్న ఈ దీపస్తంభం 1847లో బ్రిటిష్ పాలనలో నౌకలకు మార్గదర్శకంగా నిర్మించారు. పూర్తిగా ఇటుకలతో నిర్మించిన ఈ లైట్ హౌస్ సుమారు 120 అడుగుల ఎత్తులో ఉండి, ఆ కాలం నాటి సముద్ర వాణిజ్యానికి మూల సాక్ష్యంగా నిలిచింది. కాకినాడ పోర్ట్ ద్వారా ఆ రోజుల్లో వాణిజ్యం విస్తృతంగా సాగేది. కానీ కాలక్రమంలో బలుసుతిప్పలో కొత్త లైట్ హౌస్ నిర్మించడం, ఆధునిక నావిగేషన్ పద్ధతులు రావడంతో దీని వినియోగం తగ్గిపోయింది. నేడు ఈ కట్టడం చరిత్రను ప్రతిబింబించే వారసత్వ చిహ్నంగా నిలిచింది.
కోరింగ మడ అడవుల వైభవం: కోరంగి లైట్ హౌస్ సమీపంలో ఉన్న కోరింగ అభయారణ్యం దేశంలో రెండో అతి పెద్ద మడ అడవిగా ప్రసిద్ధి. సముద్రం, నది కలిసే చిత్తడి నేలలో పెరిగే ప్రత్యేక వృక్షాలు మడ అడవుల సౌందర్యాన్ని మరింత పెంచుతాయి. సుందర్బన్ తర్వాత భారతదేశంలో రెండో స్థానం కోరింగకే దక్కింది. కాకినాడ నుంచి భైరవపాలెం వరకు దాదాపు 60 వేల ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఈ అడవులు సముద్రపు కోతల నుంచి తీరాన్ని రక్షించే సహజ కోటల్లా ఉంటాయి. ఇవి అనేక జలచరాలు, పక్షులు, జంతువులకు ఆవాసం కల్పిస్తాయి.
ప్రకృతి ఒడిలో పయనం: కోరింగ అభయారణ్యంలో అడుగుపెడితే ప్రతి అడుగు ప్రత్యేక అనుభూతి ఉంటుంది. బోటులో విహరిస్తూ 35 రకాల మడ వృక్షాలను, అరుదైన 120 రకాల పక్షుల కిలకిలరావాలను ఆస్వాదించవచ్చు. మడ వృక్షాల వేళ్ల మధ్య దాగి చేపల కోసం వేచిచూసే నీటి పిల్లులు, నీటి కుక్కలు, ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్లు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. చెక్క వంతెనలపై నడుస్తూ పైభాగంలో పచ్చని ఆకుల కప్పు, కింద మెరిసే నీరు, రంగురంగుల చేపలు చూడటం ఒక అద్భుతమైన అనూభూతి.
లైట్ హౌస్ చేరే మార్గం: కోరింగ వ్యూ పాయింట్ వద్ద నిలబడి కనుచూపు మేర సముద్రతీరమంతా పచ్చని దుప్పటి కప్పుకున్నట్టు కనిపించే దృశ్యం మనసును కట్టిపడేస్తుంది. ప్రకృతి సోయగాలను ఆస్వాదిస్తూ రెండు మూడు రోజులు గడపాలనుకుంటే సమీపంలోని చొల్లంగి ఫారెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్లో బస చేయవచ్చు. ఇక్కడ భోజన సదుపాయం కూడా ఉంది. అక్కడి నుంచి బోటుపై గంటన్నర ప్రయాణిస్తే బ్రిటిష్ కాలం నాటి కోరంగి లైట్ హౌస్ వద్దకు చేరుకోవచ్చు.
హోప్ ఐలాండ్ ఆకర్షణ: బోటు ప్రయాణంలో మరో ప్రత్యేక అనుభవం హోప్ ఐలాండ్. 18 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన ఈ ద్వీపం ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గధామం. మత్స్యకారులతో కలిసి సముద్రంలో గాలం వేయడం, చేపలు పట్టడం వంటి వినోదాలు మరపురాని జ్ఞాపకాలు అవుతాయి. తిరిగి వెనక్కి వస్తూ పర్యాటక కేంద్రంలోని మినీ థియేటర్లో మడ అడవుల ప్రత్యేకతలు, జీవవైవిధ్యంపై డాక్యుమెంటరీ వీక్షించడం పర్యటనకు విలువ చేకూరుస్తుంది.
పర్యాటకులకు స్వర్గధామం: మడ అడవులలో ప్రయాణం, కోరంగి లైట్ హౌస్ వీక్షణం, హోప్ ఐలాండ్ సందర్శన ఇవి మూడు కోరింగ యాత్రను మరపురాని అనుభూతిగా మార్చుతాయి. ప్రకృతి అందాలతో పాటు చరిత్రను కూడా అనుభూతి చెందాలనుకునే వారికి కోరింగ మడ అడవులు, కోరంగి లైట్ హౌస్ బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్.
