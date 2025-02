ETV Bharat / state

పర్యాటకులకు గుడ్​న్యూస్​- ఇకపై చెన్నై టూ విశాఖకు నౌకలో ప్రయాణించొచ్చు - CORDELLA CRUISE SHIP IN THIS YEAR

Cordella Cruise Ship Between Chennai to Visakhapatnam to Puducherry for Tourists : ఈ ఏడాది జూన్, జులై నెలల్లో పర్యాటకుల కోసం చెన్నై- విశాఖ- పుదుచ్చేరి మధ్య కార్డెల్లా క్రూయిజ్‌ నౌకను నడపనున్నారు. మూడు సర్వీసుల్లో భాగంగా తొలిసారి జూన్‌ 30న చెన్నైలో బయలుదేరి జులై 2కు విశాఖ చేరుతుంది. జులై 2న విశాఖలో బయలుదేరి 4న పుదుచ్చేరి వెళ్తుంది. 4న పుదుచ్చేరిలో బయలుదేరి 5న చెన్నైకి చేరుతుంది.

రెండో సర్వీసుగా జులై 7న చెన్నైలో బయలుదేరి 9న విశాఖకు, 11న పుదుచ్చేరి, అక్కడ నుంచి 12న చెన్నైకి వెళ్తుంది. మూడో సర్వీసుగా జులై 14న చెన్నైలో బయలుదేరి 16న విశాఖకు, అక్కడ నుంచి 18న పుదుచ్చేరి చేరుకుని, 19వ తేదీకి చెన్నైకి చేరుతుంది. బుధవారం విశాఖలో నిర్వహించిన ట్రావెల్‌ ఏజెంట్ల సమావేశంలో నిర్వాహకులు ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.