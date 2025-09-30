ETV Bharat / state

స్త్రీనిధి వాయిదాలు ఇక సులభం - కాప్స్‌ యాప్‌తో నేరుగా చెల్లింపు

అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త విధానం - యాప్‌ ద్వారా రశీదు, వాయిదాల పూర్తి వివరాలు వాట్సప్‌కి పంపే సౌకర్యం

Stree nidhi loans Andhra Pradesh
Stree nidhi loans Andhra Pradesh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Stree Nidhi Loans COPS Recovery App: డ్వాక్రా సంఘాల్లో స్త్రీనిధి రుణాల చెల్లింపులో ఇప్పటివరకు అనేక అవకతవకలు వెలుగు చూశాయి. సభ్యురాలు కట్టిన వాయిదా మొత్తాన్ని మరొకరి పేరుతో జమ చేయడం, చెల్లించిన డబ్బును ఇతర అవసరాలకు మళ్లించడం, లేదా సొంత అవసరాలకు వాడుకోవడం తరచూ జరిగేది. అధికారులకు సమాచారం ఉన్నప్పటికీ అక్రమాలకు పూర్తి అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయారు. తాజాగా ప్రభుత్వం ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించి, స్త్రీనిధి వాయిదాల చెల్లింపులో సమూల మార్పులు తెచ్చింది.

కాప్స్‌ రికవరీ యాప్‌ - కొత్త మార్గం: ప్రభుత్వం ‘కాప్స్‌ రికవరీ’ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చి, డ్వాక్రా మహిళలు నేరుగా తమ రుణ వాయిదాలను ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించేలా అవకాశం కల్పించింది. ఈ యాప్‌ ద్వారా సభ్యురాలు ఫోన్‌లో లాగిన్‌ అయి, తన పేరును సెలెక్ట్‌ చేస్తే చెల్లించాల్సిన వాయిదా మొత్తం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వెంటనే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేసి ఫోన్‌పే, గూగుల్‌పే లేదా ఇతర యాప్‌ల ద్వారా చెల్లింపు చేయవచ్చు. చెల్లింపు పూర్తయ్యాక రశీదు వెంటనే వాట్సప్‌కి వస్తుంది. అంతేకాకుండా గత 12 నెలల చెల్లింపు వివరాలను ఎప్పుడైనా పరిశీలించుకోవచ్చు.

రుణ మంజూరు తీరు: 2024 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2025 సెప్టెంబరు వరకు స్త్రీనిధి కింద రూ.5,286 కోట్ల రుణం మంజూరైంది. మొత్తం 1.69 లక్షల సంఘాలు, 8.90 లక్షల మంది సభ్యులు లబ్ధి పొందారు. ముఖ్యంగా, దరఖాస్తు చేసుకున్న 48 గంటల్లోనే రుణం నేరుగా లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతాకు జమ అయ్యేలా కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. సభ్యురాలి బయోమెట్రిక్‌ ఆధారంగానే రుణ మంజూరు జరుగుతుంది.

అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట: 2014 నుంచి 2024 మధ్యలో స్త్రీనిధి రుణాల్లో రూ.21 కోట్లు పక్కదారి పట్టినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇందులో రూ.8 కోట్లను రికవరీ చేసినప్పటికీ మిగతా మొత్తం ఇంకా తిరిగి రాలేదు. కాప్స్‌ యాప్‌ ద్వారా ఇకపై ఈ విధమైన అక్రమాలు జరగకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.

సభ్యుల స్పందన: స్త్రీనిధి నుంచి రుణం తీసుకున్న 8.90 లక్షల మందిలో 3.76 లక్షల మంది (42%) సభ్యులు సెప్టెంబరు నెల వాయిదాను ఈ యాప్‌ ద్వారా చెల్లించారు. మిగతా సభ్యులకు కూడా యాప్‌ వినియోగంపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇకపై అన్ని డ్వాక్రా మహిళలు నేరుగా వాయిదాలు చెల్లించేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

యాప్‌ ఉపయోగించే విధానం:

  • ఫోన్‌లో కాప్స్‌ రికవరీ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఫోన్‌ నంబర్‌ లేదా పిన్‌తో లాగిన్‌ కావాలి.
  • ఎస్‌హెచ్‌జీ పేరును సెలెక్ట్‌ చేయాలి.
  • సభ్యురాలి పేరు క్లిక్‌ చేయగానే వాయిదా మొత్తం కనిపిస్తుంది.
  • చెల్లింపు బటన్‌ నొక్కగానే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ వస్తుంది.
  • గూగుల్‌ పే, ఫోన్‌ పే లేదా ఇతర యాప్‌ల ద్వారా చెల్లించాలి.
  • వెంటనే రశీదు వాట్సప్‌కి వస్తుంది.

స్త్రీనిధి కింద రుణాల మంజూరులో పారదర్శకత, చెల్లింపులో సులభతరం చేసేలా ఉన్న ఈ యాప్‌ డ్వాక్రా మహిళలకు నిజమైన ఆర్థిక సాధికారతను అందించగలదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇకపై ప్రతి రూపాయి నేరుగా సభ్యురాలి ఖాతా నుంచి చెల్లించేలా ఉండటం వల్ల అవకతవకలకు తావు ఉండదు.

డ్వాక్రా మహిళలకు గుడ్​ న్యూస్ - త్వరలో రెండు కొత్త పథకాలకు శ్రీకారం

డ్వాక్రా మహిళల పిల్లల చదువులకు భరోసా

For All Latest Updates

TAGGED:

DWCRA WOMEN LOANSAP GOVERNMENT LOAN REFORMSSTREE NIDHI LOAN ONLINE PAYMENTSTREE NIDHI DIRECT PAYMENT SYSTEMSTREE NIDHI LOANS COPS RECOVERY APP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.