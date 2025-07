ETV Bharat / state

'ఇందిరమ్మ ఇల్లుకు మీరు అనర్హులు - వెంటనే నిర్మాణం ఆపండి' - INDIRAMMA HOUSES CANCELLED

Indiramma Houses ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 1, 2025 at 8:55 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 9:02 AM IST 3 Min Read

Indiramma Houses cancelled Several Places in Telangana : కింది చిత్రంలోని నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటి వద్ద కనిపిస్తున్న మహిళ పేరు మారం లక్ష్మీ. ఈమెది కరీంనగర్‌ జిల్లా వీణవంక. ఆమె చేతిలో ఉన్నది ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరైనట్లు ఉన్న ప్రొసీడింగ్‌ కాపీ. లక్ష్మి-బుచ్చయ్య దంపతులు కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. ఇటీవల వారికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరవడంతో అధికారులు ఈ కాపీ ఇచ్చారు. దీంతో ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్న రేకుల షెడ్డు కూల్చి అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ కొత్త ఇల్లు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించారు. కరీంనగర్​ జిల్లా వీణవంకకు చెందిన మారం లక్ష్మీ (Eenadu) గతంలో తీసుకున్నారు : బేస్‌మెంట్‌ లెవల్‌ వరకు పిల్లర్లు వేసిన తర్వాత పంచాయతీ కార్యదర్శి వచ్చి గతంలో ఇంటి నిర్మాణానికి సిమెంట్‌ తీసుకున్నారని పనులు ఆపాలని చెప్పడంతో వారు ఒక్కసారిగా విస్తుపోయారు. ముందే చెప్పి ఉంటే తమ ఇంటిని కూల్చుకునే వాళ్లం కాదు కదా? అని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి మారం లక్ష్మీ ఒక్కరిదే కాదు. కేవలం ఒక్క వీణవంకలో 36 ఇళ్లు మంజూరవగా దానిలో 11 మందికి ఇదే మాదిరగా బిల్లులు రావని చెప్పడంతో వారంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ మండలంలో గతంలో 70 మంది లబ్ధిపొందినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మీరు గతంలో ఇంటి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం నుంచి సాయం పొందారని పేర్కొంటూ రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల లబ్ధిదారులకు ఇచ్చిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు పత్రాలను అధికారులు రద్దు చేస్తున్నారు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ను మినహాయించి 32 జిల్లాల పరిధిలో మొత్తం 3 లక్షల 71 వేల ఇళ్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇప్పటి వరకు 2 లక్షల 40 వేల మందికి ప్రొసీడింగ్‌ కాపీలను అందించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పొందినవారే : ఇందులో లక్షా 10 లక్షల ఇళ్లను గ్రౌండింగ్‌(బేస్​మెంట్​) చేశారు. ప్రొసీడింగ్‌ కాపీలు అందుకున్న లబ్ధిదారుల్లో దాదాపు 10 శాతం మంది గత కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పొందినవారున్నారు. కొంతమంది అప్పట్లో నామమాత్ర ధరకు వస్తున్న సిమెంట్, స్టీల్​, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నగదు తీసుకున్నారు. మరికొందరు సిమెంట్‌ మాత్రమే తీసుకున్నారు. ఇళ్లను మాత్రం నిర్మించుకోలేదు. ఇంకొందరు మధ్యలోనే ఇంటి నిర్మాణాలు వదిలేశారు.

