టీడీపీ Vs వైఎస్సార్సీపీ - తెనాలి మున్సిపాలిటీ సమావేశంలో గందరగోళం - CONTROVERSY MUNICIPALITY MEETING

Controversy Tenali Municipality Meeting ( ETV Bharat )

Published : May 31, 2025 at 8:26 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 8:44 PM IST

Controversy Tenali Municipality Meeting: గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మున్సిపాలిటీ సమావేశంలో గందరగోళం నెలకొంది. ఇవాళ ఉదయం మున్సిపాలిటి పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. తెనాలి పట్టణ పరిధిలో జగనన్న కాలనీలో ఇళ్ల నిర్మాణం పేరిట రూ.10 కోట్ల మేర అవినీతి జరిగిందని టీడీపీ కౌన్సిలర్లు ఆరోపించారు. దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వాగ్వాదానికి దిగారు. సభ్యుల మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతున్న సమయంలో మున్సిపల్ ఛైర్​ పర్సన్ తాడిబోయిన రాధిక భర్త రమేష్ సమావేశం హాల్లోకి వచ్చారు. ఎజెండాలో లేని అంశంపై ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని టీడీపీ కౌన్సిలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. అంతుచూస్తానని బెదిరింపులకు దిగారు. దీంతో టీడీపీ సభ్యులు దీనిపై ఆగ్రహం వెలిబుచ్చారు. నిబంధనల మేరకు సమావేశం హాల్లోకి సభ్యులు మాత్రమే రావాలని, అందుకు విరుద్ధంగా ఛైర్మన్‌ భర్త రమేష్ రావటంపై అభ్యంతరం తెలిపారు. టీడీపీ Vs వైఎస్సార్సీపీ - తెనాలి మున్సిపాలిటీ సమావేశంలో గందరగోళం (ETV Bharat)

