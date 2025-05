ETV Bharat / state

సరిహద్దుల్లో చిక్కుకున్న వారికోసం తెలంగాణ భవన్‌లో కంట్రోల్ రూమ్‌ - ఈ నెంబర్లలో సంప్రదించండి - CONTROL ROOM IN TELANGANA BHAVAN

CONTROL ROOM IN TELANGANA BHAVAN DELHI ( ETV Bharat )

Published : May 9, 2025 at 5:45 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Control Room set up at Telangana Bhavan in Delhi : భారత్‌, పాక్‌ ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా దిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంట్రోల్ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేసింది. సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న, అక్కడకు వెళ్లి చిక్కుకున్న తెలంగాణ వాసుల కోసం ఈ కంట్రోల్​ రూమ్​ను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోని వారికి సాయం, సమాచారం, సేవల కోసం ఈ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ పనిచేస్తుంది. దీనిని ఉపయోగించుకోవడానికి ల్యాండ్‌లైన్ నంబర్‌ 011-23380556గా ప్రకటించారు.

పలువురి నెంబర్లు ఇలా..