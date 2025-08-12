ETV Bharat / state

మీ ఫోన్​లో ఆ వీడియోలు దాచుకుంటున్నారా? - అయితే జైలుకు వెళ్లడం ఖాయం! - CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL

'సీశామ్‌'పై నిరంతర నిఘా - చిన్నారుల లైంగిక దృశ్యాల సమాచారం దాచుకున్నా నేరమే - బ్రౌజింగ్‌, షేరింగే కాదు సెల్‌ఫోన్‌లో స్టోర్‌ చేసినా పట్టేస్తారు

Child Sexual Abuse Material
Child Sexual Abuse Material (Eanadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read

Child Sexual Abuse Material : సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు డిగ్రీ చదివాడు. సెల్‌ఫోన్ల మరమ్మతులు చేస్తుంటాడు. తన సెల్‌ఫోన్‌ గ్యాలరీలో ఓ బాలికకు సంబంధించిన 12 అశ్లీల వీడియోలను నిక్షిప్తం చేసుకున్నాడు. వాటిని ఇతరులెవరికీ షేర్‌ చేయకపోతే తనకేమీ కాదులే అనుకున్నట్టున్నాడు. ఓ రోజు పోలీసులు అతడి ఇంటి తలుపు తట్టి పట్టుకుపోయారు. చిన్నారుల లైంగిక వేధింపుల సమాచారం (చైల్డ్‌ సెక్సువల్‌ అబ్యూస్‌ మెటీరియల్‌- సీశామ్‌)పై నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతున్న కారణంగా అతడు దొరికిపోయాడు. ఈ తరహా దృశ్యాలు, ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో ఎక్కడున్నా పట్టేసే పరిజ్ఞానాన్ని తెలంగాణ పోలీసులు విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న నేపథ్యంలో నిఘా నేత్రాల నుంచి ‘పాపపు కళ్లు’ తప్పించుకోలేకపోతున్నాయి.

దృష్టాంతాలివీ : -

  • హైదరాబాద్​లోని చార్మినార్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువకుడికి (24) ఏకంగా 10 టిప్‌లైన్‌లతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలడంతో అరెస్ట్‌ చేశారు. సుమారు 40 రోజులుగా కటకటాల్లోనే ఉన్నాడు.
  • టీజీసీఎస్‌బీ ఇటీవలే హైదరాబాద్‌తోపాటు కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాలకు చెందిన 15 మంది నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసింది. వీరిలో ఒకరికి 6 ముగ్గురికి 5 చొప్పున టిప్‌లైన్లతో సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించింది.
  • నిందితుల్లో ఒకరు ఐఐటీలో చదివి ప్రస్తుతం సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. మరో బీటెక్‌ స్టూడెంట్​ సైతం పట్టుబడ్డాడు.

బ్రౌజ్‌ చేసినా, షేర్‌ చేసినా : 'సీశామ్‌' గురించి ఆన్‌లైన్‌లో అన్వేషించడం, షేర్‌ చేయడమే కాదు కలిగిఉన్నా నేరమేనని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై తెలంగాణ పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్‌బీ)లో చైల్డ్‌ ప్రొటెక్షన్‌ యూనిట్‌ (సీపీయూ)ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, వెబ్‌సైట్లపైనే కాకుండా మొబైల్​ ఫోన్లలో ఇలాంటి సమాచారంపైనా సీపీయూ కన్నేసి ఉంచుతోంది. సీశామ్‌పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిషేధం ఉన్న క్రమంలో ప్రత్యేకంగా ఇదే అంశంపై అమెరికాకు చెందిన నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మిస్సింగ్‌ అండ్‌ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్‌ చిల్డ్రన్‌ (నెక్‌మెక్‌) అనే సంస్థ నిఘా వేసి ఉంచుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్‌ సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లతో ఒప్పందాలుండటంతో వెబ్‌సైట్, యూట్యూబ్‌, సోషల్‌ మీడియా ఇలా ఆన్‌లైన్‌లో ఎక్కడైనా ఈ తరహా సమాచారం గురించి బ్రౌజ్‌ చేసినా, షేర్‌ చేసినా కనిపెడుతోంది. అనంతరం ఐపీ అడ్రస్‌ల ఆధారంగా సైబర్‌ టిప్‌లైన్‌ నివేదికలు రూపొందించి సుమారు 135 దేశాలకు పంపిస్తోంది. భారతదేశంలో జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (ఎన్‌సీఆర్‌బీ)కి వచ్చే ఈ టిప్‌లైన్స్‌ను ఆయా రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నారు.

510 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు : తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఐపీ అడ్రస్‌లలోని టిప్‌లైన్‌ నివేదికలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన చైల్డ్‌ ప్రొటెక్షన్‌ యూనిట్‌ (సీపీయూ) ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు చేపడుతోంది. ఇందుకు దిల్లీకి చెందిన ఇండియన్‌ చైల్డ్‌ ప్రొటెక్షన్‌ (ఐసీపీ) సంస్థతోనూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అలాగే పోలీస్‌ యూనిట్ల వారీగా ప్రత్యేక బృందాలను నియమిస్తున్నారు. అనంతరం వారికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ బృందాలకు పోక్సో, ఐటీ లాంటి చట్టపరమైన మాడ్యూళ్లు దిగి9్చ్, ర్త్నీ, ఖిదితిదిదివీశిళీ వంటి డిజిటల్‌ ఆధారాల విశ్లేషణ టూల్స్‌ సోషల్ మీడియా అకౌంట్​లతో పాటు డేటింగ్‌ యాప్‌లలో నిందితులను గుర్తించడం తదితర అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తుండటం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది.

మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిధిలో ఆన్‌లైన్‌ బ్రౌజింగ్‌, సోషల్ మీడియా అకౌంట్​ లావాదేవీలు సెల్‌ఫోన్లలోని సీశామ్‌పై సీపీయూ నిరంతరం నిఘా ఉంచుతోంది. డార్క్‌ వెబ్‌లోని చీకటి కార్యకలాపాలపైనా ఐసీపీ సహకారంతో నిఘా ఉంచే పరిజ్ఞానాన్ని ఇటీవల సమకూర్చుకున్నారు. రెండు సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంకు సంబంధించి 516 టిప్‌లైన్‌ నివేదికలు రూపొందగా వాటిపై స్థానిక పోలీసులు 510 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయడం గమనార్హం. హరియాణా, రాజస్థాన్, దిల్లీ తదితర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ తరహా వీడియోలు అధికంగా తయారవుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ రా పోలీసులకూ సమాచారం అందించారు. అంతేకాకుండా 4 నెలల్లోనే 220 యూఆర్‌ఎల్‌లను బ్లాక్‌ చేయించారు.

స్నేహం చేస్తారు - మత్తు మందు ఇచ్చి అత్యాచారం చేస్తారు! - కొలిక్కి వచ్చిన మాయలేడి కేసు

Child Sexual Abuse Material : సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు డిగ్రీ చదివాడు. సెల్‌ఫోన్ల మరమ్మతులు చేస్తుంటాడు. తన సెల్‌ఫోన్‌ గ్యాలరీలో ఓ బాలికకు సంబంధించిన 12 అశ్లీల వీడియోలను నిక్షిప్తం చేసుకున్నాడు. వాటిని ఇతరులెవరికీ షేర్‌ చేయకపోతే తనకేమీ కాదులే అనుకున్నట్టున్నాడు. ఓ రోజు పోలీసులు అతడి ఇంటి తలుపు తట్టి పట్టుకుపోయారు. చిన్నారుల లైంగిక వేధింపుల సమాచారం (చైల్డ్‌ సెక్సువల్‌ అబ్యూస్‌ మెటీరియల్‌- సీశామ్‌)పై నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతున్న కారణంగా అతడు దొరికిపోయాడు. ఈ తరహా దృశ్యాలు, ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో ఎక్కడున్నా పట్టేసే పరిజ్ఞానాన్ని తెలంగాణ పోలీసులు విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న నేపథ్యంలో నిఘా నేత్రాల నుంచి ‘పాపపు కళ్లు’ తప్పించుకోలేకపోతున్నాయి.

దృష్టాంతాలివీ : -

  • హైదరాబాద్​లోని చార్మినార్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువకుడికి (24) ఏకంగా 10 టిప్‌లైన్‌లతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలడంతో అరెస్ట్‌ చేశారు. సుమారు 40 రోజులుగా కటకటాల్లోనే ఉన్నాడు.
  • టీజీసీఎస్‌బీ ఇటీవలే హైదరాబాద్‌తోపాటు కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాలకు చెందిన 15 మంది నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసింది. వీరిలో ఒకరికి 6 ముగ్గురికి 5 చొప్పున టిప్‌లైన్లతో సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించింది.
  • నిందితుల్లో ఒకరు ఐఐటీలో చదివి ప్రస్తుతం సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. మరో బీటెక్‌ స్టూడెంట్​ సైతం పట్టుబడ్డాడు.

బ్రౌజ్‌ చేసినా, షేర్‌ చేసినా : 'సీశామ్‌' గురించి ఆన్‌లైన్‌లో అన్వేషించడం, షేర్‌ చేయడమే కాదు కలిగిఉన్నా నేరమేనని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై తెలంగాణ పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్‌బీ)లో చైల్డ్‌ ప్రొటెక్షన్‌ యూనిట్‌ (సీపీయూ)ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, వెబ్‌సైట్లపైనే కాకుండా మొబైల్​ ఫోన్లలో ఇలాంటి సమాచారంపైనా సీపీయూ కన్నేసి ఉంచుతోంది. సీశామ్‌పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిషేధం ఉన్న క్రమంలో ప్రత్యేకంగా ఇదే అంశంపై అమెరికాకు చెందిన నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మిస్సింగ్‌ అండ్‌ ఎక్స్‌ప్లాయిటెడ్‌ చిల్డ్రన్‌ (నెక్‌మెక్‌) అనే సంస్థ నిఘా వేసి ఉంచుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్‌ సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లతో ఒప్పందాలుండటంతో వెబ్‌సైట్, యూట్యూబ్‌, సోషల్‌ మీడియా ఇలా ఆన్‌లైన్‌లో ఎక్కడైనా ఈ తరహా సమాచారం గురించి బ్రౌజ్‌ చేసినా, షేర్‌ చేసినా కనిపెడుతోంది. అనంతరం ఐపీ అడ్రస్‌ల ఆధారంగా సైబర్‌ టిప్‌లైన్‌ నివేదికలు రూపొందించి సుమారు 135 దేశాలకు పంపిస్తోంది. భారతదేశంలో జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (ఎన్‌సీఆర్‌బీ)కి వచ్చే ఈ టిప్‌లైన్స్‌ను ఆయా రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నారు.

510 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు : తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఐపీ అడ్రస్‌లలోని టిప్‌లైన్‌ నివేదికలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన చైల్డ్‌ ప్రొటెక్షన్‌ యూనిట్‌ (సీపీయూ) ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు చేపడుతోంది. ఇందుకు దిల్లీకి చెందిన ఇండియన్‌ చైల్డ్‌ ప్రొటెక్షన్‌ (ఐసీపీ) సంస్థతోనూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అలాగే పోలీస్‌ యూనిట్ల వారీగా ప్రత్యేక బృందాలను నియమిస్తున్నారు. అనంతరం వారికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ బృందాలకు పోక్సో, ఐటీ లాంటి చట్టపరమైన మాడ్యూళ్లు దిగి9్చ్, ర్త్నీ, ఖిదితిదిదివీశిళీ వంటి డిజిటల్‌ ఆధారాల విశ్లేషణ టూల్స్‌ సోషల్ మీడియా అకౌంట్​లతో పాటు డేటింగ్‌ యాప్‌లలో నిందితులను గుర్తించడం తదితర అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తుండటం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది.

మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిధిలో ఆన్‌లైన్‌ బ్రౌజింగ్‌, సోషల్ మీడియా అకౌంట్​ లావాదేవీలు సెల్‌ఫోన్లలోని సీశామ్‌పై సీపీయూ నిరంతరం నిఘా ఉంచుతోంది. డార్క్‌ వెబ్‌లోని చీకటి కార్యకలాపాలపైనా ఐసీపీ సహకారంతో నిఘా ఉంచే పరిజ్ఞానాన్ని ఇటీవల సమకూర్చుకున్నారు. రెండు సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంకు సంబంధించి 516 టిప్‌లైన్‌ నివేదికలు రూపొందగా వాటిపై స్థానిక పోలీసులు 510 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయడం గమనార్హం. హరియాణా, రాజస్థాన్, దిల్లీ తదితర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ తరహా వీడియోలు అధికంగా తయారవుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ రా పోలీసులకూ సమాచారం అందించారు. అంతేకాకుండా 4 నెలల్లోనే 220 యూఆర్‌ఎల్‌లను బ్లాక్‌ చేయించారు.

స్నేహం చేస్తారు - మత్తు మందు ఇచ్చి అత్యాచారం చేస్తారు! - కొలిక్కి వచ్చిన మాయలేడి కేసు

For All Latest Updates

TAGGED:

పిల్లల లైంగిక వేధింపుల మెటీరియల్CHILD SEXUAL CASESCSAMCHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.