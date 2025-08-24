Hyderabad Comic Con 2025 : స్పైడర్ మ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్మ్యన్ వంటి కామిక్ సినిమాలన్నా, కామిక్ క్యారెక్టర్స్ అన్నా పిల్లల్లోనే కాదు పెద్దల్లోనూ మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇలాంటి కామిక్ పాత్రలు, పిల్లలకు అభిమాన కార్టూన్లు, కార్టూన్ పాత్రలతో అలరించే కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో సిద్ధమవుతోంది. అదో కామిక్ ప్రపంచం. సూపర్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్, చోటా భీమ్ వంటి కార్టూన్ పాత్రలు కలగలిపిన వేదిక. ఊహాజనిత పాత్రలు మనుషులతో సందడి చేసే సందర్భం. పిల్లల అభిమాన కార్టూన్ పాత్రల వేషధారణలో పిల్లలు చేసే అల్లరితో వేదిక సందడిగా మారుతుంది. అదే 'కామిక్ కాన్'. 1980ల్లో జపాన్లో మొదలైన ఈ సంస్కృతి తరువాత అమెరికా వంటి దేశాలతో పాటు భారత్లోనూ విస్తరించింది. తర్వాత ఈ సంస్కృతి కొన్నేళ్లుగా హైదరాబాద్ వాసులను అలరిస్తోంది. ఈ కామిక్కాన్ను అక్టోబరు 31 నుంచి నవంబరు 2 వరకు అలరించడానకి సిద్ధమైనట్టు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.
ఒక్కో విభాగం నుంచి ఒక్కో విజేత : భారత్లో కామిక్కాన్ ఫెస్టివల్ 2011లో దిల్లీలో మొదటి సారిగా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్, కోల్కతా, చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబయి, పుణె నగరాలకు విస్తరించింది. హైదరాబాద్ నగరంలో తొలిసారి 2014లో ప్రారంభమవగా, ప్రతి సంవత్సరం కామిక్కాన్ ఫెస్టివల్లో 'కాస్ ప్లే' పోటీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. యువత సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తూ, తమకు నచ్చిన పాత్రల వేషధారణల్లో కనిపిస్తూ సందర్శకులను అలరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు 3 రోజుల ఈ కార్యక్రమంలో కామిక్బుక్, గ్రాఫిక్ వావెల్, యానిమేటెడ్ సిరీస్, మూవీ, స్కైఫై, ఫాంటసీ, గేమింగ్ విభాగాల్లో నిర్వహించే పోటీల్లో రోజూ ఒక్కో విభాగం నుంచి ఒక్కో విజేతను ఎంపిక చేస్తారు.
వారినే ఎంపిక చేస్తారు : ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ప్రీ స్క్రీనింగ్ ద్వారా కాస్ ప్లేలో పాల్గొనే వారినే దీనిలో ఎంపిక చేస్తారు. వేషధారణ, ప్రదర్శనలో విధించిన షరతులు తప్పక పాటించాలి. నమోదు సమయంలో తమ కాస్ప్లే పాత్ర వివరాలు, కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ సమాచారం, కొన్ని సందర్భాల్లో ఫొటోలను సైతం సమర్పించాలి. ఆయా పాత్రలకు రూపొందించిన దుస్తుల్లో కచ్చితత్వం, సృజనాత్మకత, నైపుణ్యం తదితర అంశాల ఆధారంగా ప్రీ స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. కాస్ట్యూమ్లో ఉపయోగించే ప్రాప్లు (ఆయుధాలు, ఇతర వస్తువులు) ఎలాంటి హాని చేయనివి, సురక్షితమైనవి ఉండాలి. కార్యక్రమానికి ముందే వీటిని పరిశీలిస్తారు.
రెండు నెలల ముందు నుంచే కసరత్తు : కాస్ప్లే కోసం పోటీదారులు రెండు నెలల ముందు నుంచే సన్నద్ధమవుతుంటారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పలు ఆన్లైన్ వేదికల నుంచి దుస్తులు, విగ్లు, మొహానికి వేసుకునే రంగులు తదితర సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకుంటారని అన్నారు. డిజైన్, దుస్తులు, విగ్లు వంటివి సేకరిస్తారని చెప్పారు. తరువాత పాత్రలకు అనుగుణంగా నడవడం, కూర్చోవడం, ఆయుధాలను ఉపయోగించడం వంటి విషయాలపై సాధన చేస్తారని పేర్కొన్నారు.
