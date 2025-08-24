ETV Bharat / state

అలరించేందుకు సిద్ధమైన 'కామిక్' ప్రపంచం - ఆ 3 రోజులు సిద్ధంగా ఉండండి - HYDERABAD COMIC CON 2025

హైదరాబాద్​లో కామిక్​కాన్​ ఫెస్టివల్ - 'కాస్​ ప్లే' పోటీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణ - పిల్లల అభిమాన కార్టూన్​ పాత్రల వేషధారణలో అలరించేషో - నగరంలో తొలిసారి 2014లో ప్రారంభం

Hyderabad Comic Con 2025
Hyderabad Comic Con 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 1:09 PM IST

Hyderabad Comic Con 2025 : స్పైడర్ మ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్​మ్యన్​ వంటి కామిక్ సినిమాలన్నా, కామిక్ క్యారెక్టర్స్​ అన్నా పిల్లల్లోనే కాదు పెద్దల్లోనూ మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఇలాంటి కామిక్ పాత్రలు, పిల్లలకు అభిమాన కార్టూన్​లు, కార్టూన్​ పాత్రలతో అలరించే కార్యక్రమం హైదరాబాద్​లో సిద్ధమవుతోంది. అదో కామిక్ ప్రపంచం. సూపర్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్, చోటా భీమ్ వంటి కార్టూన్​ పాత్రలు కలగలిపిన వేదిక. ఊహాజనిత పాత్రలు మనుషులతో సందడి చేసే సందర్భం. పిల్లల అభిమాన కార్టూన్​ పాత్రల వేషధారణలో పిల్లలు చేసే అల్లరితో వేదిక సందడిగా మారుతుంది. అదే 'కామిక్ ​కాన్'. 1980ల్లో జపాన్​లో మొదలైన ఈ సంస్కృతి తరువాత అమెరికా వంటి దేశాలతో పాటు భారత్​లోనూ విస్తరించింది. తర్వాత ఈ సంస్కృతి కొన్నేళ్లుగా హైదరాబాద్ వాసులను అలరిస్తోంది. ఈ కామిక్​కాన్​ను అక్టోబరు 31 నుంచి నవంబరు 2 వరకు అలరించడానకి సిద్ధమైనట్టు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

ఒక్కో విభాగం నుంచి ఒక్కో విజేత : భారత్​లో కామిక్​కాన్​ ఫెస్టివల్​ 2011లో దిల్లీలో మొదటి సారిగా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్, కోల్​కతా, చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబయి, పుణె నగరాలకు విస్తరించింది. హైదరాబాద్ నగరంలో తొలిసారి 2014లో ప్రారంభమవగా, ప్రతి సంవత్సరం కామిక్​కాన్ ఫెస్టివల్​లో 'కాస్​ ప్లే' పోటీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. యువత సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తూ, తమకు నచ్చిన పాత్రల వేషధారణల్లో కనిపిస్తూ సందర్శకులను అలరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు 3 రోజుల ఈ కార్యక్రమంలో కామిక్​బుక్​, గ్రాఫిక్​ వావెల్, యానిమేటెడ్​ సిరీస్​, మూవీ, స్కైఫై, ఫాంటసీ, గేమింగ్ విభాగాల్లో నిర్వహించే పోటీల్లో రోజూ ఒక్కో విభాగం నుంచి ఒక్కో విజేతను ఎంపిక చేస్తారు.

వారినే ఎంపిక చేస్తారు : ఆన్​లైన్​లో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ప్రీ స్క్రీనింగ్ ద్వారా కాస్​ ప్లేలో పాల్గొనే వారినే దీనిలో ఎంపిక చేస్తారు. వేషధారణ, ప్రదర్శనలో విధించిన షరతులు తప్పక పాటించాలి. నమోదు సమయంలో తమ కాస్​ప్లే పాత్ర వివరాలు, కాస్ట్యూమ్​ డిజైన్​ సమాచారం, కొన్ని సందర్భాల్లో ఫొటోలను సైతం సమర్పించాలి. ఆయా పాత్రలకు రూపొందించిన దుస్తుల్లో కచ్చితత్వం, సృజనాత్మకత, నైపుణ్యం తదితర అంశాల ఆధారంగా ప్రీ స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. కాస్ట్యూమ్​లో ఉపయోగించే ప్రాప్​లు (ఆయుధాలు, ఇతర వస్తువులు) ఎలాంటి హాని చేయనివి, సురక్షితమైనవి ఉండాలి. కార్యక్రమానికి ముందే వీటిని పరిశీలిస్తారు.

కామిక్ ప్రపంచంలోకి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఆ మూడు రోజులు సిద్ధంగా ఉండండి
కామిక్ ప్రపంచంలోకి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఆ మూడు రోజులు సిద్ధంగా ఉండండి (Eenadu)

రెండు నెలల ముందు నుంచే కసరత్తు : కాస్​ప్లే కోసం పోటీదారులు రెండు నెలల ముందు నుంచే సన్నద్ధమవుతుంటారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పలు ఆన్​లైన్​ వేదికల నుంచి దుస్తులు, విగ్​లు, మొహానికి వేసుకునే రంగులు తదితర సామాగ్రిని సిద్ధం చేసుకుంటారని అన్నారు. డిజైన్, దుస్తులు, విగ్​లు వంటివి సేకరిస్తారని చెప్పారు. తరువాత పాత్రలకు అనుగుణంగా నడవడం, కూర్చోవడం, ఆయుధాలను ఉపయోగించడం వంటి విషయాలపై సాధన చేస్తారని పేర్కొన్నారు.

"కాస్​ ప్లే కోసం పోటీదారులు రెండు నెలల ముందు నుంచే సన్నద్ధమవుతుంటారు. పలు ఆన్​లైన్​ వేదికల నుంచి దుస్తులు, విగ్​లు, మొహానికి వేసుకునే రంగులు తదితర సామగ్రిని సిద్ధం చేసుకుంటారు. డిజైన్, దుస్తులు, విగ్​లు వంటివి సేకరిస్తారు. తర్వాత పాత్రలకు అనుగుణంగా నడవడం, కూర్చోవడం, ఆయుధాలను ఉపయోగించడం వంటి విషయాలపై సాధన చేస్తారు." - నిర్వాహకులు

మీరు రియల్​గా సూపర్​ మ్యాన్​, స్పైడర్​ మ్యాన్​లను చూడాలనుకుంటున్నారా? - అయితే అక్కడకు వెళ్లి తీరాల్సిందే

హైదరాబాద్​లో కామిక్ షో - సూపర్ హీరోల సందడి

మీరు రియల్​గా సూపర్​ మ్యాన్​, స్పైడర్​ మ్యాన్​లను చూడాలనుకుంటున్నారా? - అయితే అక్కడకు వెళ్లి తీరాల్సిందే

హైదరాబాద్​లో కామిక్ షో - సూపర్ హీరోల సందడి

