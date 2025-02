ETV Bharat / state

వ్యాపార రంగంలోకి పొదుపు మహిళలు - కంటైనర్‌ దుకాణాలకు యోచన - CONTAINER STORES IN MANYAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Container Stores are Coming Up in Manyam District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో కంటైనర్‌ దుకాణాలు రానున్నాయి. పొదుపు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నడిపించేలా డీఆర్డీఏ పరిధిలోని సెర్ప్‌ సంస్థ ముందడుగు వేస్తోంది. వివిధ మండలాల్లో 27 చోట్ల ప్రారంభించనున్నారు. డిమాండు మేరకు ఈ సంఖ్యను పెంచనున్నారు. ఇప్పటికే 36 చోట్ల స్థలాలను పరిశీలించారు. ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను చూస్తున్నారు. ఒక్కో కేంద్రానికీ రూ.10 లక్షల చొప్పున నిధులు కేటాయించనున్నారు. అవసరం మేరకు అదనంగా రుణ సదుపాయం కల్పిస్తారు. రెండు రోజుల క్రితం రేగిడి మండలం ఉంగరాడ మెట్ట పోలీస్‌స్టేషన్‌ సమీపంలో ఖాళీగా ఉన్న స్థలాన్ని తనిఖీ చేశారు.

ప్రతి ఇంట్లో ఒకరిని పారిశ్రామికవేత్తను చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది. ముఖ్యంగా మహిళా సంఘాల సభ్యులను తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే సంబంధిత కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను పూర్తిస్థాయిలో సేకరించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న యూనిట్లు, వారి వ్యాపారాలు, కొత్తగా ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న జీవనోపాధులు, తదితర అంశాలతో నివేదిక రూపొందించారు. దీని ఆధారంగా పొదుపు మహిళలను వ్యాపార రంగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు కంటైనర్‌ దుకాణాల ప్రారంభానికి యోచిస్తున్నారు. ఈమేరకు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.

