Paracetamol Tablets Cause Fatty Liver : చిన్న జర్వమొచ్చినా, ఒళ్లు నొప్పులు వంటి సాధారణ సమస్యలకు ఠక్కుమని పారాసిటమాల్ మాత్రలు తీసుకుంటున్నారా? అయితే తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఇలా చిన్న దానికి మాత్రలు వేసుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పదే పదే ఇలా చేయడం వల్ల కాలేయం తీవ్రమైన ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
కేవలం పారాసిటమాల్ మాత్రమే కాదు. టీబీ మందులు వాడే రోగులూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ మందుల ప్రభావం ఎక్కువగా కాలేయంపై పడే అవకాశం ఉండటంతో వైద్యుల సలహా మేరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. చాలా మంది పసరు మందులు, నాటు మందులపై ఆధారపడతారు. ఇవి సైతం కాలేయానికి ప్రమాదమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
వీటిని సమయానికి గుర్తిస్తే కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు భరోసా ఇస్తున్నారు. శనివారం స్టార్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో మైండ్స్పేస్లోని ఓ హోటల్ 'లివర్ టాక్స్' పేరుతో నిర్వహించిన జాతీయ సదస్సులో పలువురు వైద్య నిపుణులు మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో చిరంజీవి కూడా పాల్గొన్నారు. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్టు, అల్ట్రాసౌండ్, ఫైబ్రోస్కాన్, లివర్ బయాప్సీ లాంటి పరీక్షలతో కాలేయ పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చని, ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నాయేమోనని ముందుగానే గుర్తించవచ్చని సదస్సులో పాల్గొన్న వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఈ పరీక్షలు కాలేయానికి సంబంధించిన సమస్యలను మొదటి దశలోనే గుర్తించి చికిత్స చేయడానికి సహాయపడతాయి.
''వంద లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీలు జరుగుతుంటే అందులో 30 మంది మద్యపాన బాధితులే ఉంటున్నారు. ఆ మిగతా 30 మంది ఫ్యాటీ లివర్ కారణంగా వస్తున్నారు. గత పదేళ్లుగా నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ కేసులు అత్యధికంగా పెరుగుతున్నాయి. అధిక నూనె, వేపుళ్ల ఆహారం, ఫాస్ట్పుడ్తో పాటు డెస్క్జాబ్ల కారణంగా లివర్లో బాగా కొవ్వు చేరుతోంది. అలాగే దీనికితోడు సరైన వ్యాయామం లేకపోవడంతో కాలేయం దెబ్బతింటోంది. మధుమేహం, అధిక బరువు సమస్యలుంటే ప్రతి ఏడాది ఒకసారి లివర్ పరీక్షలు తప్పనిసరి.''- మెట్టు శ్రీనివాస్రెడ్డి, సీనియర్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్, స్టార్ ఆసుపత్రి
తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్సు, ఎక్కువ ప్రొటీన్ : ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వు పదార్థాలు, అతిగా వేయించిన ఆహారాలను తినడం తగ్గించాలి. పండ్లు, చిరుధాన్యాలు, కూరగాయాలు, ఆకుకూరలు, ప్రొటీన్ పదార్థాలు ఎక్కువగా తినాలి. వారానికి కనీసం 151 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలి. ఇలా చేస్తే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చాలా సురక్షితంగా ఉంటుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
''లివర్ దెబ్బతినడం వల్ల గుండె కండరాలు బలహీనపడి సిర్రోటిక్ కార్డియోమయోపతి సంభవిస్తుంది. ఒకవేళ గుండె సమస్య ఉంటే కాలేయంలో నీరుచేరి సిరోసిస్కు దారితీస్తుంది. మధుమేహం, అధిక కొవ్వు ఉంటే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్కు దారితీసి లివర్, గుండె రెండూ దెబ్బతింటాయి.'' - డాక్టర్ రమేశ్ గూడపాటి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్టు, స్టార్ ఆసుపత్రి
రక్త గ్రూపులు వేరైనా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ : ప్రస్తుతం ఆధునిక విధానాల కారణంగా క్యాన్సర్ చికిత్స పొంది ఉంటే కాలేయ మార్పిడి చేయించుకోవచ్చు. అలాగే స్పాపింగ్ విధానంతో పాటు ప్రత్యేక మందులు, ప్లాస్మా మార్పిడితో రక్తగ్రూపులు వేరైనా మార్పిడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లివర్ చికిత్సల్లో ఏఐని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. దాతలు నుంచి లివర్ను సేకరించే సమయంలో రోబోటిక్ పద్ధతి వల్ల రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు సలహాలు ఇస్తున్నారు.
