Consumers Right to Question Petrol and Diesel Quality: ఆఫీస్కి వెళ్లేముందు లేదా పని కోసం బయటకు బయలుదేరేముందు బండిలో పెట్రోల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. కానీ మనం బంకులో పోసే పెట్రోల్ సరైన మోతాదులో ఉందా? నాణ్యత బాగుందా? అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? ఈ హక్కు మనకు ఉందని, అది వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం కల్పించిన అవకాశమని చాలామందికి తెలియదు.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ధరలు పెరిగి, ఒక్క లీటర్ కూడా విలువైపోయిన వేళ, తక్కువ కొలత లేదా కల్తీ పెట్రోల్ వలన మనకు తీవ్ర నష్టం చేస్తుంది. అందుకే ఈ చట్టం వినియోగదారులకు నాణ్యతను పరీక్షించుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి పెట్రోల్ బంకు నిర్వాహకులు స్వచ్ఛతను పరిశీలించే ఫిల్టర్ పేపర్లు, సాంద్రతను పరీక్షించేందుకు హైడ్రోమీటర్, థర్మామీటర్ను అందుబాటులో ఉంచాలి. వినియోగదారులు ఎవరైనా పరీక్షించుకోవడానికి వస్తే వారికి తప్పకుండా అవకాశం కల్పించాలని ఆయా కంపెనీల వెబ్సైట్లలోనూ పొందుపర్చారు.
- సాంద్రత పరీక్ష: హైడ్రోమీటర్, థర్మామీటర్ సహాయంతో పెట్రోల్ సాంద్రతను కొలవచ్చు. 500 ఎంఎల్ జార్లో పెట్రోల్ నింపి, పరికరాలను ముంచి టెంపరేచర్, డెన్సిటీని నమోదు చేయాలి. ఆ తరువాత ASTM కన్వర్షన్ ఛార్ట్ ద్వారా 15 డిగ్రీల వద్ద విలువను లెక్కించాలి. ఇది బంకులోని రిజిస్టర్లో ఉన్న డేటాతో సరిపోతే పెట్రోల్ నాణ్యత సరిగ్గా ఉందని అర్థం.
- కొలత పరీక్ష: కొలతలో తేడా ఉందా అనే అనుమానం ఉంటే బంకులో 5 లీటర్ల క్యాలిబ్రేటెడ్ మెజరింగ్ క్యాన్ అడగవచ్చు. పూర్తిగా నింపించి యంత్రం చూపించే లీటర్లతో పోల్చితే తేడా వెంటనే బయటపడుతుంది.
- రెండు చుక్కల పరీక్ష: ఫిల్టర్ పేపరుపై రెండు చుక్కల పెట్రోల్ వేస్తే 2 నిమిషాల్లో ఆవిరై మరక లేకుండా పోతే కల్తీ లేదని అర్థం. మరకలు ఏర్పడితే అది నాణ్యత లేనిదని స్పష్టమవుతుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి:
- పెట్రోల్ గన్ను పూర్తిగా ఖాళీ అయిన తరువాతే బయటకు తీయాలి. కొంతమంది 50 నుంచి 100 ఎంఎల్ వరకు గన్ లోపల ఉండిపోయేలా ముందే తీసేస్తుంటారు.
- పెట్రోల్ పోయించుకునే సమయంలో మోసం చేసే అవకాశం ఉంది. మనం చెప్పిన మొత్తాన్ని జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారో చూడాలి.
- లావాదేవీ సమయంలో ఏమరుపాటు వల్ల మోసం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
బంకుల్లో ఉండాల్సిన సౌకర్యాలు: ప్రతి బంకులో ఆయిల్ కంపెనీ సేల్స్ మేనేజర్ నంబర్లు స్పష్టంగా కనిపించాలి. తాగునీరు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్, మహిళలు, పురుషులకు వేర్వేరు మరుగుదొడ్లు, టైర్లలో ఉచిత గాలి, అత్యవసర కాల్ సదుపాయం కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ఫిర్యాదు చేయాలంటే:
- పెట్రోల్ నాణ్యతలో లేదా కొలతల్లో సమస్యలు ఉంటే వినియోగదారులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ వినియోగదారులు: టోల్ఫ్రీ నంబరు 1800 425 4202, SMS కోసం 9490165611
- తెలంగాణ వినియోగదారులు: టోల్ఫ్రీ 1800 425 00333, లేదా 040-23336112 / 23336114 / 23336115
పెట్రోల్ ధరల భారంతో ప్రతి చుక్క విలువైన ఈ రోజుల్లో, నాణ్యతా–పరిమాణాల్లో ఎలాంటి మోసం జరగకుండా మనమే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మన హక్కులను వినియోగించుకుంటూ సరైన పెట్రోల్ పొందడమే కాదు, ఇతరులకు కూడా అవగాహన కల్పించాలి.
పెట్రోల్ బంకుల్లో ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఫ్రీ - మీకు తెలుసా!
రూ.400 పెట్రోల్ కొట్టిస్తే అర లీటరు మాత్రమే - బంకుల్లో నయా మోసం