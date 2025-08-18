ETV Bharat / state

పెట్రోల్​ బంకుల్లో ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఫ్రీ - మీకు తెలుసా! - FACILITIES AT PETROL STATIONS

పెట్రోల్​ బంకుల్లో ఈ సౌకర్యాలన్నీ పూర్తిగా ఉచితం - ఏర్పాటు చేయకపోతే యజమానులపై ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం

Free Services at Petrol Stations
Free Services at Petrol Stations (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:33 PM IST

Free Services at Petrol Stations : ప్రస్తుత కాలంలో మన వాహనాల్లో డీజిల్, పెట్రోల్ పోయించేందుకు పెట్రోల్‌ బంకులకు వెళ్తుంటాం. కొందరు సుదూరప్రాంతాల నుంచి సైతం ఇక్కడికి వస్తుంటారు. అయితే అక్కడ మనకు పలు వసతులు కల్పించాల్సిన బాధ్యత నిర్వాహకులపై ఉంది. కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ నిబంధనల ప్రకారం ఫిలింగ్ స్టేషన్లలో వినియోగదారులకు ఉచితంగా వివిధ సౌకర్యాలు కల్పించాలి.

ఈ మేరకు కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. వీటి గురించి వినియోగదారులకు తప్పక అవగాహన ఉండాలి. ఆయా బంకుల్లో పెట్రోల్‌/డీజిల్‌ కొట్టించినా, లేకపోయినా ఈ సౌకర్యాలు పొందొచ్చు. ఒకవేళ అక్కడ సేవలు సరిగా లేకుంటే ఆయా ఆయిల్‌ కంపెనీలకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

  • పెట్రోల్ బంకుల వద్ద చాలా సదుపాయాలు పూర్తి ఉచితంగా అందించాల్సి ఉంటుంది. స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందుబాటులో ఉంచాలి. నిర్వాహకులు ఆర్‌వో యంత్రం సహా చల్లని నీటిని సమకూర్చాలి. వాటర్‌కూలర్‌ తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి.
  • యజమాని, సంస్థ పేరు, ఏదైనా అవసరమైతే ఎవరిని సంప్రదించాలి, వారి సెల్​ఫోన్ నంబర్లు కనిపించేలా బోర్డు మీద రాయించాలి. బంకు తెరిచే, మూసే వేళలు ప్రదర్శించాలి.
  • ప్రథమ చికిత్స కిట్లు, సాధారణ మాత్రలు అందులో ఉండాలి.
  • ఫిర్యాదుల బాక్స్‌ తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి. లేదంటే రికార్డు పుస్తకమైనా అందుబాటులో ఉంచాలి.
  • పెట్రోలు బంకులో నిత్యం 10,000ల లీటర్ల ఇంధనం అమ్మితే సౌకర్యాల కల్పనకు వచ్చే ఆదాయంలో రూ.600 కేటాయించాలి. వీటి నిర్వహణతో పాటు నీటివసతి, గది శుభ్రత, లైట్ల ఏర్పాటు ఇతర సౌకర్యాలకు వెచ్చించాలి.
  • వాష్​రూమ్స్​, వాహనాల టైర్లలో గాలి నింపినందుకు రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
  • పెట్రోల్, డీజిల్‌ నాణ్యత తెలుసుకునేలా అవసరమైన పరీక్ష కోసం ఫిల్టర్‌ పేపర్లు అందుబాటులో ఉంచాలి.
  • పెట్రోల్, డీజిల్, ఇతర ఇంధన ధరలను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి.
  • అగ్నిమాపక భద్రతా పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచాలి.
  • అత్యవసర సమయాల్లో ఫోన్‌ చేసుకునేందుకు సదుపాయం కల్పించాలి.
  • వినియోగదారుడు కొనుగోలు చేసిన పెట్రోల్‌/డీజిల్‌కు బిల్లు రసీదు ఇవ్వాలి.

వినియోగదారుల హక్కులు :

  • డీజిల్, పెట్రోల్ ఇంధనాల నాణ్యతను పరీక్షించే హక్కు వినియోగదారుడికి ఉంది. (ఇంధనాల నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు కావాల్సిన పరికరాలు, ఫిల్టర్‌ కాగితాలు బంక్‌ వారే ఇస్తారు.)
  • సరైన పరిమాణంలో డీజిల్, పెట్రోల్ అందుతుందో లేదో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. (కొలత పాత్రలు బంకులోనే ఉంటాయి).
  • పోయించుకున్న ఇంధనానికి సంబంధించిన రసీదు అడిగే హక్కు ఉంటుంది.
  • మీరు కొనుగోలు చేసే ముందే పెట్రోల్, డీజిల్‌ సాంద్రత గురించి తెలుసుకునే హక్కు ఉంటుంది.

చమురు సంస్థల టోల్​ ఫ్రీ నంబర్లు :

  • ఇండియన్‌ ఆయిల్‌: 1800233355
  • భారత్‌ పెట్రోలియం: 1800224344
  • హెచ్‌పీసీఎల్‌: 18002333555
  • జియో(రిలయన్స్‌): 18008919023

ఇలాంటి నిబంధనలు పాటించని సదరు పెట్రోల్‌ బంకులపై సెంట్రలైజ్డ్‌ పబ్లిక్‌ గ్రీవెన్స్‌ రిడ్రెస్‌ అండ్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌ పోర్టల్​లో మీరూ సమస్యను చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా సంబంధిత చమురు కంపెనీలకు కానీ చమురు సంస్థల సేల్స్‌ మేనేజర్‌ పేరు, సెల్​ఫోన్​ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేసి క్లంప్లైట్ చేయవచ్చు. ఇవి అందుబాటులో లేకపోతే స్థానిక తహసీల్దారు కార్యాలయంలోనైనా సమస్యను చెప్పవచ్చు. అలాగే కల్తీ పెట్రోల్‌, నాణ్యత, కొలతలో తేడా లాంటి సమస్యలు ఉంటే పౌర సరఫరాల శాఖ, తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

