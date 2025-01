ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబు పదేపదే హెచ్చరికలు - అయినా మారని తీరు - CONSTRUCTION WORKERS PROBLEMS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Construction Workers Facing Unemployment Problems Due to Lack of Sand in District : అనంతపురం జిల్లాలో ఇసుక లభ్యత సమస్యగా మారింది. ఉచిత ఇసుక పాలసీని అమలు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడంలో జిల్లా యంత్రాంగం విఫలమైంది. అనంతపురం జిల్లాలో ఒక్క ఇసుక రీచ్ కూడా తెరవకపోవడంతో నిర్మాణ రంగంపై ఆధారపడిన వారంతా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇసుక దొరకక నిర్మాణాలు నిలిచిపోగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

అనంతపురం జిల్లాలో నాణ్యమైన ఇసుక దొరకక భవన నిర్మాణ యజమానులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ప్రజలకు ఉచిత ఇసుకను అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు పదేపదే హెచ్చరించినా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు మారడం లేదు. ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని అమలు చేయడంలో జిల్లా యంత్రాంగం విఫలమైంది. జిల్లాలో ఇసుక రీచ్‌లను గుర్తించి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడంలో అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో భవన నిర్మాణ రంగాలకు ఇసుక లభ్యత సమస్యగా మారి తమ ఉపాధి ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని కూలీలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.