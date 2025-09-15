తుది దశకు ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి పనులు
చివరి దశకు చేరుకున్న ఖమ్మం - దేవరపల్లి నాలుగు వరుసల రహదారి పనులు - ఇది పూర్తి అయితే 125 కి.మీ దూరం తగ్గనుంది
Khammam-Devarapalli Four-Lane Greenfield Road Reached Final Stage : ఖమ్మం - దేవరపల్లి నాలుగు వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఇది పూర్తయితే హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం మధ్య సుమారు 125 కి.మీ దూరం తగ్గనుంది. డిసెంబరు నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలని జాతీయ రహదారుల నిర్వహణ సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మొదట్లో ఆగస్టు నాటికి పూర్తి చేయాలని అనుకున్న ఏలూరు - తూర్పు గోదావరి జిల్లా మధ్య కొంత భూమికి సంబంధించి వివాదం న్యాయం స్థానం పరిధిలో ఉండటం వల్ల పనులు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం వివాదం పరిష్కారం కావడంతో పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి.
అయిదు ప్యాకేజీలుగా - గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పైకి ప్రయాణికులు : గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణం అయిదు ప్యాకేజీలుగా విభజించి చేపట్టారు. నేషనల్ హైవే 365 బీజీ కింద నిర్మితమవుతున్న ఈ రహదారి ఖమ్మంలో మొదలై జిల్లాలోని దేవరపల్లిలో ముగుస్తుంది. వీటి మధ్య 162 కి.మీ మేర రోడ్డు నిర్మిస్తున్నారు. దేవరపల్లి మధ్య 8 టోల్ ప్లాజాలు, 51 చిన్న, 9 పెద్ద వంతెనలు నిర్మించారు. ఏలూరు జిల్లాలో చింతలపూడి మండలం రేచర్ల, జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గుర్వాయిగూడెం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో మాత్రమే గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పైకి ప్రయాణికులు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈ రోడ్డు పూర్తయితే సుమారు 125 కి.మీ.దూరం తగ్గినట్టే : సుమారు రూ.4,609 కోట్లతో నాలుగు వరుసల రహదారి నిర్మిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లాలంటే విజయవాడ మీదుగా 676 కి.మీ 12 గంటలు ప్రయాణించాలి. ఈ రోడ్డు పూర్తయితే సుమారు 125 కి.మీ.దూరం తగ్గుతుంది.
జిల్లాలో ఇలా : తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో దేవరపల్లి మీదుగా ఇప్పటికే 16, 516డి నంబరు జాతీయ రహదారులున్నాయి. మూడోది గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే 365 బీజీ సైతం ఇక్కడే ముగుస్తుంది. విశాఖపట్నం నుంచి వస్తున్న వారికి ముందుగా దేవరపల్లి దగ్గర గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పైకి చేరుకోవాలి. ఇందుకు 16వ నంబరు జాతీయ రహదారిలో భారీ స్థాయిలో రింగ్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి మూడు మీటర్ల దూరంలో పెద్ద టోల్ ప్లాజా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దేవరపల్లి మండలం యాదవోలు శివారులో కొంత మేర పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. అవి పూర్తి అయితే తూర్పు గోదావరి జిల్లా పరిధిలో రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి అవుతుందని హైవే అధికారులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు తీరప్రాంత అభివృద్ధి దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా సంతబొమ్మాళి మండలం భావనపాడు పోర్టు నుంచి విశాఖపట్నం వరకు 4 వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపిన సంగతి తెలిసిందే. రవాణాను, పర్యావరణ స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త నగరాలను కలుపుతూనే పట్టణ అభివృద్ధికి అంతరాయం కలిగించకుండా ఇవి దోహదపడతాయి. గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేలు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు రవాణాను సులభతరం చేయడంతో ఆర్ధికాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తాయని అధికారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
