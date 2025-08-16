Stops MMTS Second Phase Construction : శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు ప్రైవేటు క్యాబ్ బుక్ చేస్తే రూ.700 నుంచి రూ.1900 వరకు (వాహనం ఆధారంగా) ఖర్చవుతుంది. ఆర్టీసీ బస్సులో ఒక వ్యక్తికి గరిష్ఠంగా ఛార్జీ రూ.350 నుంచి రూ.400 వరకు ఉంటుంది. వ్యక్తిగత వాహనంలో వెళ్తే పార్కింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి. ఇవేమీ లేకుండా కేవలం రూ.20 టిక్కెట్తో ఎంఎంటీఎస్లు వెళ్లే వీలున్నా, ట్రాక్ నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కడం లేదు. ఉందానగర్ నుంచి విమానాశ్రయం వరకు కేవలం 6 కిలోమీటర్లు ట్రాక్ అనుసంధానిస్తే నగరవాసులకు ఎంఎంటీఎస్ చవక ధరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. పలు కారణాలతో జీఎంఆర్ కేవలం 3.2 కిలోమీటర్లకు ముందే ట్రాక్ ఆగిపోవాలని చెప్పడంతో ప్రాజెక్టుకు బ్రేక్స్ పడ్డాయి.
ఆ కొంచెం ట్రాక్ నిర్మిస్తే : ఎంఎంటీఎస్ రెండో దశలో భాగంగా ఫలక్నుమా నుంచి ఉందానగర్ స్టేషన్, అక్కడి నుంచి విమానాశ్రయానికి ట్రాక్ నిర్మాణం (18 కి.మీ.లు) చేపట్టి రైళ్లు నడపాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే భావించింది. కిలోమీటరుకు రూ.10 కోట్ల చొప్పున రూ.180 కోట్లు ఖర్చవుతుందని 2014లో అంచనా వేసి పనులు మొదలుపెట్టింది. ఉందానగర్ వరకు పనులు పూర్తికాగా విమానాశ్రయం వరకు ట్రాక్ నిర్మాణంపై జీఎంఆర్ అభ్యంతరం తెలపడంతో నిలిచిపోయింది.
దిల్లీలో సబర్బన్ రైలు దిగి విమానాశ్రయంలోకి వెళ్లే వెసులుబాటు ఉంది. ఇక్కడ ఎందుకు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారో తెలియడం లేదు. నాగోల్ నుంచి 36.8 కి.మీల మెట్రో నిర్మాణానికి రూ.11,226 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇందులో 5 కిలోమీటర్ల ట్రాక్ నిర్మాణానికి పదో వంతూ ఖర్చవ్వదు.- నూర్ అహ్మద్, సబర్బన్ ట్రావెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధి
ఎంఎంటీఎస్ లైన్ను భారీ ఖర్చుతో పొడిగించి విమానాశ్రయం నుంచి 3.2 కిలోమీటర్ల దూరంలో నిలిపివేస్తే ఆ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం నెరవేరదని దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. భవిష్యత్తు అవసరాలకు భూముల అవసరం ఉంటుంది. దానిపై రైల్వే స్టేషన్ నిర్మించడం సమస్యలను సృష్టిస్తుందని జీఎంఆర్ వాదించడంతో ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది.
ఎంఎంటీఎస్ రెండో దశలోనే విమానాశ్రయానికి ట్రాక్ వేయాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రణాళికలు రచించింది. రైలు దిగి విమానం ఎక్కేలా ఉందానగర్ నుంచి విమానాశ్రయానికి ట్రాక్ నిర్మించాలని ప్రతిపాదించింది. భూ సేకరణ తదితర అంశాల్లో ఏకాభిప్రాయం లేకపోవడంతో ఈ ప్రాజెక్టు నిలిచిపోయింది.-శ్రీధర్, సీపీఆర్వో, దక్షిణ మధ్య రైల్వే
ట్రాక్ నిర్మాణం పూర్తయితే : దక్షిణ హైదరాబాద్ నగరవాసులకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి నేరుగా చేరుకోవడానికి ఒక సులభమైన మార్గం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం విమానాశ్రయానికి వెళ్లడానికి రోడ్డు మార్గమే ప్రధానం. ఇది ట్రాఫిక్ సమస్యలు, ఎక్కువ సమయం ప్రయాణానికే కారణమవుతుంది. ఎంఎంటీఎస్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణికులు తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ సమయంలో, ఎటువంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా విమానాశ్రయానికి చేరుకోవచ్చు. దీనివల్ల విమాన ప్రయాణం చేసే వారికి ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ఫలక్నుమా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మొదలై ఉందానగర్ మీదుగా కొత్తగా నిర్మించే ట్రాక్ ద్వారా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి అనుసంధానం అవుతుంది.
