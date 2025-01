ETV Bharat / state

పాపం పసివాళ్లు - అత్యవసరమైతే ఇంటికే! - SCHOOLS IN ANDHRAPRADESH

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

No Facilities for Childrens in Schools : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయింది. కొత్తపేట మండలంలో రెండో విడత నాడు - నేడులో భాగంగా చేపట్టిన మరుగుదొడ్లు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మండలంలోని వానపల్లి, మోడేకుర్రు, చప్పిడివారిపాలెం ఉన్నత పాఠశాలలతో పాటు, మరో 24 పాఠశాలల్లో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.

రెండో విడత నాడు-నేడులో భాగంగా 22 మండలాల్లో 546 పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్లకు నిధులు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు 267 పూర్తి కాగా, 113 వివిధ దశల్లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. 165 పాఠశాలల్లో నిర్మాణానంతర పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది.

నాడు-నేడు పనుల్లో నాణ్యతా లోపం- పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ఇక్కట్లు - Nadu Nedu Work Incomplete

కొత్తపేట మండలంలో వానపల్లి, మోడేకుర్రు, చప్పిడివారిపాలెం సహా మరో 24 పాఠశాలల్లో రెండో విడత నాడు - నేడు పనులు చేపట్టారు. నెలలు గడుస్తున్నా 13 పాఠశాలల్లో నిర్మాణాలు పూర్తి కాలేదు. దీంతో విద్యార్థులకు అత్యవసర వేళ అవస్థలు తప్పడం లేదు.

కపిలేశ్వరపురం మండలంలోని 26 పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేపట్టగా కాలేరు, వాకతిప్ప, నల్లూరుతో పాటు మరో 15 మండల పరిషత్తు ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో పనులు నిలిచిపోయాయి. దీంతో విద్యార్థులు శిథిలావస్థలో ఉన్న పాతవాటినే ఉపయోగించాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది.