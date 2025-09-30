వరద బాధితులకు 'ఈనాడు' అండ - రూ.9 కోట్ల సహాయ నిధితో 3 భవనాల నిర్మాణానికి భూమి పూజ
ఈనాడు రిలీఫ్ ఫండ్కు రూ.9.44 కోట్లు - మహబూబాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రెండు పాఠశాలల భవనాల నిర్మాణం - విజయవాడలో యువత కోసం మల్టీపర్పస్ బిల్డింగ్
September 30, 2025
Eenadu Relief Fund : ప్రకృతి విపత్తుల వేళ బాధితులను ఆదుకునేందుకు, వారి జీవితాల్లో మళ్లీ వెలుగులు నింపేందుకు రామోజీ గ్రూపు ఎల్లవేళలా ముందుంటుంది. పెద్ద మొత్తంలో స్వయంగా విరాళాలు ప్రకటిస్తూ సహాయ నిధికి పిలుపునిచ్చి, అభాగ్యుల ఆవేదనను తొలగించేందుకు తన వంతు కృషిని మొదటి నుంచీ చేస్తూ వస్తుంది. గతేడాది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్ని వరద ముంచెత్తగా, బాధితులను ఆదుకునేందుకు ఈనాడు సహాయనిధిని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సహాయనిధికి ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో స్పందించి విరాళాలు పంపగా, రామోజీ గ్రూపు సంస్థల ఉద్యోగులూ తమ వంతుగా సహాయాన్ని అందించారు.
ఆ నిధితో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో తలపెట్టిన మూడు ప్రాజెక్టులకు సోమవారం ఉదయం భూమి పూజ జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో వర్క్ఫ్రం హోం చేసే యువతకు ఉపయోగపడేలా మల్టీపర్పస్ భవనం, తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం పురపాలిక పరిధిలోని జలగం నగర్లో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల నూతన భవనం, మహబూబాబాద్ జిల్లా రావిరాలలో మండల పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల నూతన భవనాల్ని సహాయనిధితో ఈనాడు నిర్మిస్తోంది.
తనవంతు బాధ్యతగా : గతేడాది ఆగస్టు, సెప్టెంబరు నెలల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేశాయి. ఏపీలోని ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, తెలంగాణలోని ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. విజయవాడను బుడమేరు ముంచెత్తడంతో చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ప్రజలను ఆదుకోవడం సామాజిక బాధ్యతగా భావించే రామోజీ గ్రూపు సంస్థల యాజమాన్యం, తన వంతు విరాళంగా రూ.5 కోట్లను ప్రకటించి, సహాయనిధిని ప్రారంభించింది.
ప్రజలు, వివిధ సంస్థల నుంచి మరో రూ.3 కోట్లకు పైగా విరాళాలను సేకరించింది. ఇందులో న్యూదిల్లీలోని గేట్వే డిస్ట్రిపార్క్ లిమిటెడ్ రూ.కోటి అందించగా, రామోజీ గ్రూపు సంస్థల డైరెక్టర్లు, ఉద్యోగులు కలిపి రూ.41.67 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కలిపి సహాయనిధికి రూ.9.44 కోట్లు సమకూరాయి. ఆ నిధులతో మల్టీపర్పస్ భవనం, పాఠశాల భవనాలను ఈనాడు నిర్మిస్తోంది.
ఖమ్మం జిల్లాలో జడ్పీ పాఠశాల భవనం నిర్మాణం : గతేడాది సెప్టెంబరులో ఆకస్మిక వరదలకు మున్నేరు వాగు ఉప్పొంగడంతో ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురం పురపాలిక పరిధిలోని జలగం నగర్లో జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ముంపునకు గురై దెబ్బతింది. మున్నేరు వాగు ముంపు భయం, ఇరుకు గదులతో బడిలోని 394 మంది విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతుండటంతో సహాయ నిధితో నూతన భవన నిర్మాణాన్ని ఈనాడు తలపెట్టింది. భవనం నిర్మాణానికి తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి భూమిపూజ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ రామసహాయం రఘురాంరెడ్డి, కలెక్టర్ అనుదీప్ దురిశెట్టి, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్దత్, ఈనాడు తెలంగాణ బ్యూరో చీఫ్ ఎం.ఎల్.నరసింహా రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 'ఈనాడు' సహాయ నిధితో పాఠశాల భవనం నిర్మిస్తున్నందుకు ఈనాడు సీఎండీ కిరణ్, వారి కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ సిబ్బందిని అభినందిస్తున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. తాను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఈటీవీలో రాత్రి 9 గంటల వార్తలు చూసిన తర్వాతే నిద్రపోయే వాడినని గుర్తు చేశారు.
పత్రిక అంటే ప్రజా సమస్యలను వెలికితీయటమే కాదు, ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వారికి చేదోడువాదోడుగా ఉండి చేతనైన సాయం చేయాలన్నదే రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ రామోజీరావు, సీఎండీ కిరణ్ లక్ష్యం అని ఈనాడు తెలంగాణ బ్యూరో చీఫ్ ఎం.ఎల్.నరసింహా రెడ్డి అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ శ్రీజ, ఆర్డీఓ నరసింహారావు, ఏదులాపురం మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆళ్ల శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఈనాడు ఖమ్మం యూనిట్ ఇన్ఛార్జి కె.వీరబాబు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ప్రాథమిక పాఠశాల భవనం నిర్మాణం : మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురు మండలం రావిరాలలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల భవనం గత ఏడాది కురిసిన భారీ వర్షాలకు దెబ్బతింది. ‘సహాయనిధి’తో అక్కడ నిర్మించతలపెట్టిన నూతన భవనానికి ఈనాడు సర్క్యులేషన్ విభాగం జీఎం సుధాకర్ భూమిపూజ నిర్వహించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే భూక్యా మురళీనాయక్, కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్, ఎస్పీ సుధీర్రాంనాథ్కేకన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ‘ఈనాడు’ ఆధ్వర్యంలో తక్షణ సాయం అందించడం, శాశ్వతమైన బహుళ ప్రయోజనాలు కలిగేలా రూ.కోట్లు వెచ్చించి సామాజిక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అభినందనీయమని కొనియాడారు.
విజయవాడలో మల్టీపర్పస్ భవనం : బుడమేరు వరద బాధితుల కోసం విజయవాడలో నిర్మిస్తున్న బహుళ ప్రయోజనకర భవనానికి ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యూరో చీఫ్ కనపర్తి శ్రీనివాస్ భూమి పూజ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఆవరణలో ఈ భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా భవన నిర్మాణానికి అర ఎకరం స్థలం కేటాయించింది. అత్యాధునిక వసతులతో జీ+2 విధానంలో భవనాన్ని నిర్మిస్తారు. బిల్టప్ ఏరియా సుమారు 20 వేల చదరపు అడుగులు. బుడమేరు వరద బాధిత ప్రాంతాలతో పాటు, నగరంలో వర్క్ ఫ్రం హోం చేసుకునే యువతకు అవసరమైన వర్క్స్టేషన్లు, వారికి నైపుణ్య శిక్షణకు కావాల్సిన సదుపాయాలు ఈ భవనంలో ఉంటాయి. 291 మంది ఏక కాలంలో ఇక్కడ పని చేసుకోవచ్చు. నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ఈ భవనాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈనాడు అప్పగిస్తుంది. భూమిపూజ కార్యక్రమంలో విజయవాడ యూనిట్ ఇన్ఛార్జి సీహెచ్ కిశోర్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
