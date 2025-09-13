ఓఆర్ఆర్ టు ఆర్ఆర్ఆర్ మధ్యలో రేడియల్ రోడ్లు - త్వరలోనే పనులు ప్రారంభం!
ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఆర్ఆర్ఆర్ అనుసంధానం కోసం రేడియల్ రోడ్లు - 11 రేడియల్ రోడ్లకు ప్రణాళికలు సిద్ధం - త్వరలోనే నిర్మాణాలు ప్రారంభించే అవకాశం
Published : September 13, 2025 at 12:14 PM IST
Radial Roads in Hyderabad to Connect ORR, RRR Soon : రాష్ట్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తుంది. అందులో భాగంగా ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఆర్ఆర్ఆర్ అనుసంధానం కోసం రేడియల్ రోడ్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో వీటి నిర్మాణానికి కీలక ముందుకేసింది. హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 11 రేడియల్ రోడ్లకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇందులోనే ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్లు 7 ఉన్నాయి. ఈ ఎగ్జిట్ల నుంచే కొన్ని రహదారులకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇలా నగరం అన్నివైపులా ఇలానే అనుసంధానం చేయడం వల్ల హైదరాబాద్ నగరం మరింత అభివృద్ధి చెందనుంది. పారిశ్రామికం, ఐటీ పరంగా ఎన్నో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టనుంది.
తాజాగా శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 17 నుంచి పరిగి ఆర్ఆర్ఆర్ వరకు దాదాపు 55 కిలోమీటర్ల మేరకు రెండో రేడియల్ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రణాళికను సైతం సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు క్షేత్రస్థాయిలో హెచ్ఎండీఏ మార్కింగ్ పనులు చేపడుతోంది. డీపీఆర్ అనంతరం తదుపరి ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లనున్న రేడియల్ రోడ్లు : శంషాబాద్ హుడా కాలనీ అండర్పాస్ వద్ద ఈ రేడియల్ రోడ్డు ప్రారంభం అవుతుంది. అలా వికారాబాద్ జిల్లా రాకంచర్ల వరకు విశాలమైన రేడియల్ రోడ్డు నిర్మాణం కానుంది. ఇందులో భాగంగా రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో నాలుగు మండలాలు 24 గ్రామాలను కలుపుతూ ఈ రహదారిని నిర్మించనున్నారు. కానీ ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా పంట పొలాల్లో మార్కింగ్ చేస్తుండటంతో స్థానికంగా కొందరు రైతులు ఆరా తీస్తున్నారు.
అన్ని వైపుల నుంచి అనుసంధానం : హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 11 రేడియల్ రోడ్లకు ప్రణాళిక సిద్ధం అయింది. ఇందులో భాగంగా ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్లు 2,4,8,10,13,15,17 నుంచి కొన్ని రహదారులకు కసరత్తు అనేది జరుగుతోంది. ఇలా అన్ని వైపుల నుంచి నగర అనుసంధానం వల్ల అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుంది.
ముందు గ్రీన్ఫీల్డ్, ఆతర్వాత రేడియల్ రోడ్డు : ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాంతీయ వలయ రహదారి(RRR), బాహ్య వలయ రహదారి(ORR) మధ్య 11 రేడియల్ రోడ్లు నిర్మించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన విషయం తెలిసిందే. కానీ వీటికన్నా ముందుగా గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్లను నిర్మించాలని అనుకున్నారు. కానీ వివిధ సమస్యలతో ఆ అవకాశం లేకపోవడంతో పాత రహదారులనే రేడియల్ రోడ్లుగా మార్చి అభివృద్ధి చేయాలని భావించింది. ఇదే విషయంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ రేడియల్ రోడ్లకు మోక్షం వచ్చి నిర్మాణం ప్రారంభం కానున్నాయి.
సుమారు 300 కి.మీ.కు పైగానే రేడియల్ రోడ్లు : ప్రస్తుతం నిర్మిస్తున్న 11 రేడియల్ రోడ్ల మొత్తం పొడవు 300 కిలోమీటర్లు గా ఉంది. వీటి కోసం 1000 ఎకరాలకుపైగానే భూసేకరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అంచనా. మధ్యలో అడవి భూములు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో రైతులు భూములు ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.
వచ్చే 50 ఏళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్లు రోడ్లు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం
గ్రీన్ఫీల్డ్ సాధ్యం కానిచోట బ్రౌన్ఫీల్డ్ రహదారులు - ఓఆర్ఆర్, ఆర్ఆర్ఆర్ల మధ్య 11 రేడియల్ గేట్లు