ఓఆర్​ఆర్​ టు ఆర్​ఆర్​ఆర్​ మధ్యలో రేడియల్​ రోడ్లు - త్వరలోనే పనులు ప్రారంభం!

ఓఆర్​ఆర్​ నుంచి ఆర్​ఆర్​ఆర్​ అనుసంధానం కోసం రేడియల్​ రోడ్లు - 11 రేడియల్​ రోడ్లకు ప్రణాళికలు సిద్ధం - త్వరలోనే నిర్మాణాలు ప్రారంభించే అవకాశం

Radial Roads in Hyderabad to Connect ORR, RRR Soon
Radial Roads in Hyderabad to Connect ORR, RRR Soon (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Radial Roads in Hyderabad to Connect ORR, RRR Soon : రాష్ట్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తుంది. అందులో భాగంగా ఓఆర్​ఆర్​ నుంచి ఆర్​ఆర్​ఆర్​ అనుసంధానం కోసం రేడియల్​ రోడ్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో వీటి నిర్మాణానికి కీలక ముందుకేసింది. హెచ్​ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 11 రేడియల్​ రోడ్లకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇందులోనే ఓఆర్​ఆర్​ ఎగ్జిట్​లు 7 ఉన్నాయి. ఈ ఎగ్జిట్​ల నుంచే కొన్ని రహదారులకు కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇలా నగరం అన్నివైపులా ఇలానే అనుసంధానం చేయడం వల్ల హైదరాబాద్​ నగరం మరింత అభివృద్ధి చెందనుంది. పారిశ్రామికం, ఐటీ పరంగా ఎన్నో మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టనుంది.

తాజాగా శంషాబాద్​ ఓఆర్​ఆర్​ ఎగ్జిట్​ 17 నుంచి పరిగి ఆర్​ఆర్​ఆర్​ వరకు దాదాపు 55 కిలోమీటర్ల మేరకు రెండో రేడియల్​ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రణాళికను సైతం సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు క్షేత్రస్థాయిలో హెచ్​ఎండీఏ మార్కింగ్​ పనులు చేపడుతోంది. డీపీఆర్​ అనంతరం తదుపరి ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.

ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లనున్న రేడియల్​ రోడ్లు : శంషాబాద్​ హుడా కాలనీ అండర్​పాస్​ వద్ద ఈ రేడియల్​ రోడ్డు ప్రారంభం అవుతుంది. అలా వికారాబాద్​ జిల్లా రాకంచర్ల వరకు విశాలమైన రేడియల్​ రోడ్డు నిర్మాణం కానుంది. ఇందులో భాగంగా రంగారెడ్డి, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో నాలుగు మండలాలు 24 గ్రామాలను కలుపుతూ ఈ రహదారిని నిర్మించనున్నారు. కానీ ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా పంట పొలాల్లో మార్కింగ్​ చేస్తుండటంతో స్థానికంగా కొందరు రైతులు ఆరా తీస్తున్నారు.

అన్ని వైపుల నుంచి అనుసంధానం : హెచ్​ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 11 రేడియల్​ రోడ్లకు ప్రణాళిక సిద్ధం అయింది. ఇందులో భాగంగా ఓఆర్​ఆర్​ ఎగ్జిట్​లు 2,4,8,10,13,15,17 నుంచి కొన్ని రహదారులకు కసరత్తు అనేది జరుగుతోంది. ఇలా అన్ని వైపుల నుంచి నగర అనుసంధానం వల్ల అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుంది.

ముందు గ్రీన్​ఫీల్డ్​, ఆతర్వాత రేడియల్​ రోడ్డు : ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాంతీయ వలయ రహదారి(RRR), బాహ్య వలయ రహదారి(ORR) మధ్య 11 రేడియల్​ రోడ్లు నిర్మించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన విషయం తెలిసిందే. కానీ వీటికన్నా ముందుగా గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రోడ్లను నిర్మించాలని అనుకున్నారు. కానీ వివిధ సమస్యలతో ఆ అవకాశం లేకపోవడంతో పాత రహదారులనే రేడియల్​ రోడ్లుగా మార్చి అభివృద్ధి చేయాలని భావించింది. ఇదే విషయంపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సైతం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ రేడియల్​ రోడ్లకు మోక్షం వచ్చి నిర్మాణం ప్రారంభం కానున్నాయి.

సుమారు 300 కి.మీ.కు పైగానే రేడియల్​ రోడ్లు : ప్రస్తుతం నిర్మిస్తున్న 11 రేడియల్​ రోడ్ల మొత్తం పొడవు 300 కిలోమీటర్లు గా ఉంది. వీటి కోసం 1000 ఎకరాలకుపైగానే భూసేకరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అంచనా. మధ్యలో అడవి భూములు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో ఇప్పటికే కొన్నిచోట్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో రైతులు భూములు ఇచ్చేందుకు నిరాకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.

వచ్చే 50 ఏళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్లు రోడ్లు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశం

గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ సాధ్యం కానిచోట బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారులు - ఓఆర్​ఆర్, ఆర్​ఆర్​ఆర్​ల మధ్య 11 రేడియల్​ గేట్లు ​

RADIAL ROADSRADIAL ROADS ORR AND RRR SOONరేడియల్​ రోడ్ల నిర్మాణంHYDERABAD DEVELOPMENTRADIAL ROADS IN HYDERABAD

