జాతీయ రహదారులపై కొత్త వంతెనలు, అండర్‌పాస్‌లు నిర్మాణం - మే 5న శంకుస్థాపన - UNDERPASSES ON NATIONAL HIGHWAYS

Construction of New Bridges and Underpasses on National Highways : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారులు 44, 65, 163 పరిధిలోని మొత్తం 28.97 కిలోమీటర్ల మేర రూ.825 కోట్లతో అండర్‌పాస్‌లు, కొత్త వంతెనలు, సర్వీస్‌ రోడ్లు నిర్మించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధం అవుతోంది. వచ్చే నెల 5న కేంద్రమంత్రులు పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.