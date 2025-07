ETV Bharat / state

ఇకపై అన్ని జిల్లాల్లో 'మ్యాజిక్‌ డ్రైన్‌' - ప్రయోగాత్మక అమలుకు ఏర్పాట్లు - MAGIC DRAIN TO ALL DISTRICTS

Published : July 3, 2025 at 11:48 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Construction of Magic Drain in All Districts: జిల్లాకో కాలనీలో మ్యాజిక్‌ డ్రైన్‌ నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా నందిగామ మండలం సోమవరం గ్రామంలో 450 మీటర్ల పొడవునా చేపట్టిన మ్యాజిక్‌ డ్రైన్‌కు స్పందన బాగుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లాకో కాలనీలో ప్రయోగాత్మకంగా నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. ఇళ్ల నుంచి వచ్చే మురుగు నీరు పారడానికి రహదారుల పక్కన ఇప్పటి వరకు నిర్మిస్తున్న సాధారణ సిమెంట్‌ కాలువ స్థానంలో మ్యాజిక్‌ డ్రైన్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

వీటితో నీటిని భూమిలో ఇంకింపజేయొచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా కిలోమీటర్‌ సిమెంట్‌ కాలువ నిర్మాణానికి రూ.50 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. అదే కిలోమీటర్‌ మ్యాజిక్‌ డ్రైన్‌ నిర్మాణాన్ని రూ.9 లక్షలతో పూర్తి చేయొచ్చని ఇంజినీర్లు అంటున్నారు. జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున కాలనీలను ఎంపిక చేసే బాధ్యత జిల్లా జల యాజమాన్య సంస్థ (డ్వామా) పథక సంచాలకులకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ అప్పగించింది.