ETV Bharat / state

జెట్​ స్పీడ్​తో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు - పలు చోట్ల పనులు పూర్తి - INDIRAMMA HOUSING SCHEME PROGRESS

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు వేగవంతం - 30 చోట్ల పనులు పూర్తి - ఉమ్మడి జిల్లాలోనే మొదటి నిర్మాణం జిల్లాలో ప్రారంభించిన ప్రభుత్వ విప్‌

Indiramma Housing scheme Progress
Indiramma Housing scheme Progress (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 7:20 AM IST

2 Min Read

Indiramma Housing scheme Progress : పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో జోరుగా సాగుతున్నాయి. మొదటి, రెండో విడతల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫథకం కింద మొత్తం 8914 ఇండ్లు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు సంబంధిత అధికారుల ఆధ్వర్యంలో లబ్ధిదారులు 5300 ఇళ్లకు ముగ్గులు పోశారు. 2300 వరకు బేస్‌మెంట్‌ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆయా లబ్ధిదారుల అకౌంట్లో రూ.లక్ష జమ అయ్యాయి. 250 నిర్మాణాలు స్లాబ్‌ దశలో ఉండగా 90 స్లాబ్‌లు పూర్తయ్యాయి. స్లాబ్‌లు పూర్తయినటువంటి ఇళ్లలో ప్లాస్టరింగ్, విద్యుత్తు తదితర పనులు జరుగుతున్నాయి. 30 ఇళ్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆయా లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోనే మొదటగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలం గొల్లపల్లెలో పూర్తయిన ఇల్లును ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ శాసనసభ్యులు ఆది శ్రీనివాస్‌ ఇటీవల ప్రారంభించారు.

11 మండలాల్లో నమూనా నిర్మాణాలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో మొదటి దశలో ఇళ్ల మంజూరుతో పాటు మండలానికో నమూనా ఇల్లు(మోడల్​ ఇళ్లను) ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. 12 మండలాలు ఉండగా వేములవాడ రూరల్, అర్బన్‌ మండలాలకు సంబంధించి ఒకటే మంజూరు చేశారు. మిగతా 10 మండలాలకు ఒక్కో ఇంటిని నిర్మిస్తున్నారు. కొన్ని పనులు పూర్తి కాగా, మరికొన్ని చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇందిరమ్మ ఇల్లు రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసే రూ.5 లక్షలలో ఎలా నిర్మించాలో నమూనా ఇళ్ల ద్వారా అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. వీటిని హౌసింగ్‌ ఆఫీసులుగా వినియోగించుకోనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

విడతల వారీగా బిల్లులు జమ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలకు అధికారులు లబ్ధిదారుల అకౌంట్లో నాలుగు విడతలుగా బిల్లులను చెల్లిస్తున్నారు. బేస్‌మెంట్‌తో పాటు ఇతర దశల వారీగా పనులు పూర్తి కాగానే సంబంధిత అధికారులు వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలు తీసి ప్రత్యేక యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. బేస్‌మెంట్‌ స్థాయిలో రూ.లక్ష, గోడల నిర్మాణానికి రూ.లక్ష, స్లాబ్‌ వేసిన తర్వాత రూ.2 లక్షలు, మిగతా పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత రూ.లక్షను చెల్లిస్తున్నారు. నిర్మాణాలకు ఇబ్బందులు లేకుండా అందుబాటులో ఉండే ధరలకు వారంలో రెండు రోజులు అధికారులు ఇసుకకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. మట్టి కోసం కూడా అనుమతులను మంజూరు చేస్తున్నారు.

లబ్ధిదారులు సరైన బ్యాంకు ఖాతా ఇవ్వాలి : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు సరైన బ్యాంకు అకౌంట్​ను అందజేయాలని, కొందరూ బ్లాక్‌ అయిన అకౌంట్‌ నంబరును అందజేయడం వల్ల డబ్బులు జమకావడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అధికారులు వివరించారు. లబ్ధిదారులు సేవింగ్‌ ఖాతాను కలిగి ఉండాలని కనీస నిల్వలు ఉండేవిధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించాలని లబ్ధిదారులకు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కరీంనగర్​ జిల్లాలో ఆయా దశల వారిగా బిల్లులు మంజూరైనట్లు చెప్పారు.

ఆగస్టు 21 నుంచి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవాలు - సీఎం చేతుల మీదుగా కార్యక్రమం

ఆధార్​ ద్వారా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపులు - సాంకేతిక సమస్యలే కారణం

Indiramma Housing scheme Progress : పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో జోరుగా సాగుతున్నాయి. మొదటి, రెండో విడతల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఫథకం కింద మొత్తం 8914 ఇండ్లు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు సంబంధిత అధికారుల ఆధ్వర్యంలో లబ్ధిదారులు 5300 ఇళ్లకు ముగ్గులు పోశారు. 2300 వరకు బేస్‌మెంట్‌ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆయా లబ్ధిదారుల అకౌంట్లో రూ.లక్ష జమ అయ్యాయి. 250 నిర్మాణాలు స్లాబ్‌ దశలో ఉండగా 90 స్లాబ్‌లు పూర్తయ్యాయి. స్లాబ్‌లు పూర్తయినటువంటి ఇళ్లలో ప్లాస్టరింగ్, విద్యుత్తు తదితర పనులు జరుగుతున్నాయి. 30 ఇళ్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆయా లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోనే మొదటగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలం గొల్లపల్లెలో పూర్తయిన ఇల్లును ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ శాసనసభ్యులు ఆది శ్రీనివాస్‌ ఇటీవల ప్రారంభించారు.

11 మండలాల్లో నమూనా నిర్మాణాలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో మొదటి దశలో ఇళ్ల మంజూరుతో పాటు మండలానికో నమూనా ఇల్లు(మోడల్​ ఇళ్లను) ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. 12 మండలాలు ఉండగా వేములవాడ రూరల్, అర్బన్‌ మండలాలకు సంబంధించి ఒకటే మంజూరు చేశారు. మిగతా 10 మండలాలకు ఒక్కో ఇంటిని నిర్మిస్తున్నారు. కొన్ని పనులు పూర్తి కాగా, మరికొన్ని చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇందిరమ్మ ఇల్లు రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసే రూ.5 లక్షలలో ఎలా నిర్మించాలో నమూనా ఇళ్ల ద్వారా అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. వీటిని హౌసింగ్‌ ఆఫీసులుగా వినియోగించుకోనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

విడతల వారీగా బిల్లులు జమ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలకు అధికారులు లబ్ధిదారుల అకౌంట్లో నాలుగు విడతలుగా బిల్లులను చెల్లిస్తున్నారు. బేస్‌మెంట్‌తో పాటు ఇతర దశల వారీగా పనులు పూర్తి కాగానే సంబంధిత అధికారులు వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలు తీసి ప్రత్యేక యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. బేస్‌మెంట్‌ స్థాయిలో రూ.లక్ష, గోడల నిర్మాణానికి రూ.లక్ష, స్లాబ్‌ వేసిన తర్వాత రూ.2 లక్షలు, మిగతా పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత రూ.లక్షను చెల్లిస్తున్నారు. నిర్మాణాలకు ఇబ్బందులు లేకుండా అందుబాటులో ఉండే ధరలకు వారంలో రెండు రోజులు అధికారులు ఇసుకకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. మట్టి కోసం కూడా అనుమతులను మంజూరు చేస్తున్నారు.

లబ్ధిదారులు సరైన బ్యాంకు ఖాతా ఇవ్వాలి : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులు సరైన బ్యాంకు అకౌంట్​ను అందజేయాలని, కొందరూ బ్లాక్‌ అయిన అకౌంట్‌ నంబరును అందజేయడం వల్ల డబ్బులు జమకావడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అధికారులు వివరించారు. లబ్ధిదారులు సేవింగ్‌ ఖాతాను కలిగి ఉండాలని కనీస నిల్వలు ఉండేవిధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించాలని లబ్ధిదారులకు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కరీంనగర్​ జిల్లాలో ఆయా దశల వారిగా బిల్లులు మంజూరైనట్లు చెప్పారు.

ఆగస్టు 21 నుంచి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవాలు - సీఎం చేతుల మీదుగా కార్యక్రమం

ఆధార్​ ద్వారా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపులు - సాంకేతిక సమస్యలే కారణం

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIRAMMA HOUSING SCHEME PROGRESSINDIRAMMA HOUSING SCHEME KARIMNAGARఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం అమలు తీరుHOUSING SCHEME IN KARIMNAGAR DISTINDIRAMMA HOUSING SCHEME PROGRESS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.