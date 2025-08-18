Police Saved Children In Mahanandi: చిన్నారిని మరిచి తల్లిదండ్రులు దర్శనానికి వెళ్లిపోయారు. నిద్రపోతున్న పాప లేచి ఊపిరాడక ఏడుస్తోంది. అది గమనించిన గ్రామస్థులు దేవస్థాన సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. వారు కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్కు చెప్పారు. ఆయన వెంటనే కారు అద్దాలను పగులగొట్టారు. చిన్నారిని కాపాాడారు. ఈ ఘటన నంద్యాల జిల్లా మహానందిలో చోటు చేసుకుంది.
నిద్రపోతున్న పాపను కారులో మరిచి: కారులో నిద్రపోతున్న పాపను అందులోనే వదిలేసి ఆ దంపతులు దైవ దర్శనానికి వెళ్లిపోయారు. భార్యభర్తల మధ్య సమాచార, సమన్వయ లోపం ఆ పాప ప్రాణాల మీదికి తెచ్చింది. కాకపోతే శ్వాస ఆడక ఏడుస్తున్న చిన్నారిని స్థానికులు గమనించి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆలయ సిబ్బంది, పోలీసులు రక్షించడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
మహానందిలో ఓ చిన్నారికి ప్రాణాపాయం తప్పింది. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీజాపూర్కు చెందిన రాజు తన భార్య, పిల్లలు, మరికొందరు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆదివారం కారులో మహానంది క్షేత్రానికి దైవదర్శనం కోసం వెళ్లారు. తమ వాహనాన్ని నంది సర్కిల్లో నిలిపారు. ఇందులో తమ ఏడాదిన్నర వయసున్న చిన్నారి నిద్రిస్తోంది. చిన్నారిని భర్త తీసుకొస్తాడని భార్య భావించారు. భార్య తీసుకెళ్లిందనుకొని మూత్రవిసర్జనకు వెళ్లాడు. ఆపై ఇద్దరూ వేర్వేరుగా దైవ దర్శనానికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో చిన్నారి కారులోనే ఉండిపోయింది. కారు అద్దాలన్నీ మూసి ఉండి, తలుపులు లాక్ పడిపోవడంతో చిన్నారికి ఊపిరాడక, చెమటలు పోసి నిద్రలేచి ఏడ్చింది.
కారు అద్దాలు పగులగొట్టి కాపాడిన కానిస్టేబుల్: కారులో చిన్నారిని స్థానికులు గమనించి దేవస్థానం సమాచార కేంద్రంలోని ఉద్యోగులకు తెలిపారు. వారు వెళ్లి కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్కు చెప్పారు. వెంటనే ఆయన రాయితో కారు అద్దాలు పగులగొట్టి చిన్నారిని బయటకు తీశారు. అప్పటికే పాప ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది. పాపను సమాచార కేంద్రంలో సపర్యలు చేసి ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడారు. కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ స్పందించడం వల్ల ఆ చిన్నారికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. దేవస్థానం మైకుల ద్వారా ప్రకటించగా 15 నిమిషాల తర్వాత తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఆ పాపను తీసుకువెళ్లారు. కానిస్టేబుల్ను భక్తులు, స్థానికులు ప్రశంసించారు. చిన్నారిని కాపాడేందుకు కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ చూపిన చొరవను హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అభినందించారు.
కానిస్టేబుల్ను ప్రశంసించిన హోంమంత్రి అనిత: నంద్యాల జిల్లా మహానందిలో చిన్నారి ప్రాణం కాపాడిన మహానంది పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ను హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అభినందించారు. కర్ణాటక బీజీపూర్కు చెందిన కుటుంబం ఏడాది వయసున్న పాపను కారులో వదిలి దర్శనానికి వెళ్లారు. కారులో ఊపిరాడక చిన్నారి ఇబ్బంది పడుతుంది. దాంతో కానిస్టేబుల్ వెంటనే స్పందించారు. వెంటనే కారు అద్దాలు పగలగొట్టి, పాపను రక్షించి, తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. కానిస్టేబుల్ చూపిన చొరవకు ఓ నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడటం ప్రశంసనీయం అని తన ఎక్స్ వేదికగా ఆమె ట్విట్ చేశారు.
నంద్యాల జిల్లా మహానందిలో చిన్నారి ప్రాణం కాపాడేందుకు సమయస్ఫూర్తి ప్రదర్శించిన మహానంది పోలీస్ స్టేషన్ కు చెందిన కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ (PC 235)కు అభినందనలు.కర్ణాటక బీజీపూర్ కు చెందిన కుటుంబం ఏడాది వయసున్న శిశువును కారులో వదిలి దేవాలయంలోకి వెళ్లారు. కారులో ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడుతున్న… pic.twitter.com/dgV469MenW— Anitha Vangalapudi (@Anitha_TDP) August 17, 2025
