భావితరానికి చరిత్ర గురించి చాటి చెప్పేలా - పాత నాణేలు, కరెన్సీ సేకరణలో కానిస్టేబుల్
గుప్తులు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నాటి బంగారు నాణేలు - 426 స్వదేశీ, విదేశీ సంస్థానాలకు చెందిన అరుదైన వివిధ లోహాలను సేకరిస్తున్న కానిస్టేబుల్
Constable Vishnubhagawan Coins Collection In Anantapur : నిత్యం డ్యూటీలు, కేసులతో తీరక లేకుండా ఉండే ఆ కానిస్టేబుల్. తన ఆసక్తిని మాత్రం వదులుకోలేదు. తన జీతంలో కొంత మొత్తం పాత నాణేలు, కరెన్సీ సేకరణ కోసం వినియోగిస్తున్నారు. క్రీస్తు పూర్వం చలామణీలో ఉన్న బంగారు, రాగి నాణేలు మొదలు పలు దేశాలకు చెందిన పురాతన కరెన్సీ, నాణేల వరకు ఆయన సేకరణలో ఉన్నాయి. అనంతపురం జిల్లా యాడికి పోలీసు స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తూ పురాతన నాణేలు, కరెన్సీ సేకరణతో అనేక అవార్డులు అందుకున్న విష్ణుభగవాన్ గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
150 దేశాలకు సంబంధించిన : అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రికి చెందిన కానిస్టేబుల్ విష్ణుభగవాన్ 2003 ఇంటర్ చదివే రోజుల్లో బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినపుడు పురాతన నాణేన్ని బహుమతిగా పొందారు. అక్కడి నుంచి మొదలైన పురాతన నాణేల సేకరణ విష్ణుభగవాన్కు సమాజానికి మేలు చేసేలా అనేక బాధ్యతలు గుర్తుచేసింది. చరిత్ర, సంస్కృతి గురించి నేటి తరానికి తెలియ చెప్పడాన్ని బాధ్యతగా తీసుకున్నారు. వందల సంవత్సరాల నాటి నాణేలు, పలు దేశాల కరెన్సీలను సేకరిస్తూ, వాటి ప్రదర్శలు ఏర్పాటు చేస్తూ నేటి తరానికి చరిత్రపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మొదటి, రెండో ప్రపంచ యుద్ధాల అనంతరం చిన్న దేశాలు పలు దేశాలతో విలీనమయ్యాయి. ఇలాంటి 150 దేశాలకు సంబంధించిన పురాతన నాణేలు, కరెన్సీని విష్ణు సేకరించారు.
అరుదైన వివిధ లోహాల నాణేలు సేకరణ : సేకరిస్తున్న నాణేలు అసలైనవా, ఎవరైనా మోసం చేసి నకిలీవి విక్రయిస్తున్నారో గుర్తించడం కష్టంగా మారడంతో విష్ణుభగవాన్ కష్టపడి బ్రహ్మలిపిని చదవడం నేర్చుకున్నారు. సేకరించిన నాణేలతో భావితరానికి చరిత్ర గురించి తెలియచెప్పేలా ఇప్పటి వరకు 36 చోట్ల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. తన భర్త అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ సేకరిస్తుండటం ఆనందంగా ఉందని విష్ణుభగవాన్ సతీమణి అరుణ చెబుతున్నారు.
విష్ణుభగవాన్ 426 స్వదేశీ, విదేశీ సంస్థానాలకు చెందిన అరుదైన వివిధ లోహాల నాణేలు సేకరించి భద్రపరిచారు. గుప్తులు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నాటి అరుదైన బంగారు నాణేలు సేకరించారు. 196 దేశాలకు చెందిన వివిధ డినామినేషన్ల కరెన్సీ, డాలర్లు సేకరించారు. కష్టసాధ్యమైన పురాతన నాణేల సేకరణతో అనేక అవార్డులు, గుర్తింపు పత్రాలు సాధించారు. ఉద్యోగంలోనూ అంకితభావంతో పనిచేస్తారనే గుర్తింపుతో పోలీస్ మెడల్ సాధించారు.
'నేను ఈ హబీని 2003వ సంవత్సరం నుంచి కొనసాగిస్తున్నాను. హిస్టారికల్ నాణేలు సేకరించడం నాకు థ్రిల్లింగ్గా అనిపించేది. కాపర్, సిల్వర్ నాణేలు 1835 విలియమ్స్, వికోర్టియా మహారాణి వెండి రూపాయి కాయిన్ను రిలీజ్ చేశారు. వాటిని మా బంధువుల ద్వారా తెప్పించుకున్నాను. 2009లో సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను. దాదాపు 426 దేశాలకు చెందిన పురాతన నాణేలను సేకరించాను. గుప్తులు, శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నాటి అరుదైన నాణేలను సేకరించాను. ఇప్పటివరకు అనేక అవార్డులు, గుర్తింపు పత్రాలు వచ్చాయి.'- విష్ణుభగవాన్, పురాతన నాణేలు సేకరణ కర్త
