ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్​రెడ్డి హత్యకు కుట్ర! - సంచలనంగా వైరల్‌ వీడియో - CONSPIRACY TO MURDER MLA KOTAMREDDY

నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి హత్యకు కుట్ర - జిల్లాలో సంచలనంగా మారిన వైరల్‌ వీడియో

Conspiracy_to_murder_MLA_KotamReddy
Conspiracy_to_murder_MLA_KotamReddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read

Conspiracy to Murder MLA Kotam Reddy Sridhar Reddy: నెల్లూరు రూరల్‌ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్‌రెడ్డి హత్యకు భారీ కుట్ర జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ కుట్రకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డిని చంపితే డబ్బే డబ్బు అంటూ వీడియోలో కొంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నారు. కోటంరెడ్డిని చంపాలని ఐదుగురు రౌడీషీటర్లు మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ వేశారు.

లేడీ డాన్‌ నిడిగుంట అరుణ ద్వారా రౌడీషీటర్లు అవిలేల శ్రీకాంత్‌, జగదీష్‌ ఇంకా కొంతమంది ఈ పథకం రచించినట్టు కోటంరెడ్డి వర్గీయులు గుర్తించారు. వీడియోతో సహా సాక్ష్యాలు సేకరించారు. వెంటనే స్పందించడంతో కోటంరెడ్డి ప్రాణాలకు ముప్పు తొలగిందని అంటున్నారు. ఇటీవల ఆయనపై వైఎస్సార్సీపీ సోషల్‌ మీడియాలో దుష్ప్రచారం జరిగింది. కోటంరెడ్డిని హత్య చేస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో గూడూరు లేదా సూళ్లూరుపేట ఎమ్మెల్యే టికెట్టు ఇస్తామని అరుణకు వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేత ఒకరు హామీ ఇచ్చినట్టు ప్రచారం నడుస్తోంది. డబ్బుతో ప్రలోభపెట్టి కోటంరెడ్డి అనుచరులను రౌడీషీటర్లు తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేసినట్టు టీడీపీ శ్రేణులు ఆరోపిస్తున్నారు.

ఎమ్మెల్యే కోరితే రక్షణ కల్పిస్తాం: రౌడీషీటర్ల వీడియో రిలీజ్‌ అంశం తమ దృష్టికి రాలేదని నెల్లూరు ఎస్పీ శ్రీకాంత్‌ తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డితో మాట్లాడుతామని ఆయన కోరితే రక్షణ కల్పిస్తామని చెప్పారు.

కోటంరెడ్డి ఏమన్నారంటే: తన హత్యకు కుట్ర పన్నినట్లు వీడియో వెలుగులోకి రావడంతో ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. అయితే ఈ విషయంపై మాట్లాడేందుకు ఆయన నిరాకరించారు. మంత్రి పదవి కంటే తనకు ప్రాణాలే ముఖ్యమని ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని కోటంరెడ్డి పార్టీ నాయకత్వానికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ వీడియో విషయం తెలుసుకుని పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కోటంరెడ్డికి ఫోన్లు చేసి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు.

