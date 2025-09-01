CBI Investigation Into Kaleshwaram Project : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన బ్యారేజీల్లో అక్రమాలు, వైఫల్యాలపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేయడానికి సీబీఐకి కేసు అప్పగించాలని శాసనసభ నిర్ణయించింది. ఆదివారం శాసనసభలో జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికపై జరిగిన చర్చకు సమాధానమిచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. కాళేశ్వరంపై దాదాపు తొమ్మిదిన్నర గంటల పాటు సభలో సుదీర్ఘమైన చర్చలు, వాదనలు జరిగాయి.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లోపాలపై దర్యాప్తు కోసం కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది. నిర్మాణంలో అంతర్రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైన ఆర్ఈసీ, పీఎఫ్సీ భాగస్వామ్యమై ఉన్నాయని, అందుకే కేసును సీబీఐకి అప్పగించడం సముచితమని శాసనసభ భావిస్తోందని రేవంత్రెడ్డి చెప్పారు. ఊరు, పేరు, అంచనాలు మార్చి డబ్బులు దోచుకున్న వారిని శిక్షించాలని భావిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
రూ.లక్ష కోట్లు పోయాయి : అంతకుముందు సభలో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ నాటి బీఆర్ఎస్ పెద్దలు వ్యవహరించిన తీరును తప్పుపట్టారు. ప్రాజెక్టును రీడిజైన్ పేరుతో మేడిగడ్డకు మార్చి రాష్ట్రానికి గుదిబండగా మార్చిన కేసీఆర్, హరీశ్ రావును శిక్షించాల్సిన అవసరం లేదా? అని రేవంత్రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కూలిపోవడంతో గోదావరిలో రూ.లక్ష కోట్లు కొట్టుకుపోయాయన్న సీఎం రేవంత్, కమిషన్ నివేదికలో ఏమైనా లోపాలుంటే వాటిని ప్రస్తావించకుండా జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం ఏ రకంగా సరికాదని మండిపడ్డారు. అధిక వడ్డీలు తెచ్చి రాష్ట్రంపై మోయలేని భారం మోపారని ఆరోపించారు.
తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తే నిర్మాణ వ్యయం, లిఫ్టులు, నిర్వహణ భారం తగ్గేవన్న రేవంత్ రెడ్డి, అక్కడ ప్రాజెక్టుకు వాప్కోస్ పచ్చజెండా ఊపిందని గుర్తు చేశారు. 2015లో రీడిజైన్ పేరిట కేసీఆర్ మదిలో పడిన బీజం విషవృక్షమై తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసిందని రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. వాస్తవాలను బయట పెట్టారనే హరీశ్ రావు అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారని సీఎం తప్పుపట్టారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటాకా సాగిన సభ, సీఎం ప్రకటన అనంతరం నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.
ఎవరినీ వదిలేది లేదు - నిర్ణయం తీసుకున్నాకే ఇక్కడి నుంచి కదులుతాం: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
660 పేజీల నివేదికపై అరగంటలోనే అన్నీ మాట్లాడాలంటే ఎలా? : హరీశ్రావు