బతుకమ్మకు ఆ మహిళలందరికీ రెండేసి చీరలు : 'అక్కా-చెల్లెళ్లకు మీ రేవంతన్న కానుక'
బతుకమ్మ పండుగకు సీఎం రేవంత్ చీరల కానుక - స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు డబుల్ చీరలు
Published : September 8, 2025 at 10:24 AM IST
Congress Govt Bathukamma Sarees Distribution : బతుకమ్మ పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ మహిళలకు ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా 'అక్కా-చెల్లెళ్లకు మీ రేవంతన్న కానుక' పేరిట చేనేత చీరల పంపిణీకి ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ పండుగ సంబురాలు మొదలవనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత ప్రభుత్వం ఒక్కో మహిళకు ఒక చీర కానుకగా ఇచ్చేవారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందుకు భిన్నంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని సభ్యులకు రెండేసి చొప్పున ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మెప్మా ద్వారా నగరపాలక, పురపాలక సంఘాల పరిధిలోని సభ్యుల వివరాలు, డీఆర్డీవో ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రాంతాల్లోని సభ్యుల వివరాలు సేకరించాలని పీడీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నెల 15వ తేదీ నాటికి ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చేరనున్నాయి.
దసరా అందరికి చీరలు నాటికి చేరవేస్తారా : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 1,13,670 మంది స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులున్నారు. వీళ్లందరికీ రెండేసి చీరలు ఇవ్వాలి. చేనేత సహకార సంఘాలకు 2,27,340 చీరల ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇండెంట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి, మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో 3,39,110 మంది ఉన్నారు. వీరి కోసం 6,78,220 చీరలు అవసరం. ఉమ్మడి జిల్లాలో 9,05,560 చీరలు పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం చేనేత సహకార సంఘాల ద్వారా పంపిణీ చేయనున్నారు. ఒకేసారి ఇంత స్థాయిలో పంపిణీ చేస్తుందా? కొంత మందికే ఇచ్చి మిగతావారికి దసరా నాటికి చేరవేస్తారా? అనేది చూడాలి.
పండుగ పూట ప్రతి ఆడబిడ్డ కళ్ళల్లో ఆనందం నింపే “రేవంతన్న బతుకమ్మ కానుక”— Sunitha Rao Mogili (@SunithaRao_M) September 7, 2025
ఇందిరా మహిళ శక్తి చీరలు – గౌరవం, సంతోషం, స్వాభిమానానికి ప్రతీక
👉 ప్రతి మహిళకు రెండు నాణ్యమైన చీరలు (ప్రతి ఒక్కటి ₹800 విలువ)
👉 రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 65 లక్షల చీరల పంపిణీ – సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 30 వరకు
👉… pic.twitter.com/voHqy0at7C
ఈసారి కేవలం వారికి మాత్రమే చీరలు : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేయనుంది. అయితే గత ప్రభుత్వంలో ఆధార్ కార్డులున్న ప్రతి మహిళకు చీరలను బతుకమ్మ కానుకగా ఇచ్చేవారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందుకు భిన్నంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని సభ్యులకు మాత్రమే చీరలను ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
బతుకమ్మ చీరలపై విమర్శలు : గత ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని మొదలుపెట్టగా, ప్రజల నుంచి పలు విమర్శలు వచ్చాయి. నాసిరకం చీరలను కానుకగా ఇస్తున్నారని మహిళలు ఆరోపించారు. పండుగకు ఇలాంటి చీరలు ఎవరైనా ధరిస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ చీరలను బట్టలు తీసుకుని వస్తువులు ఇచ్చేవారికి ఇచ్చేవారు. అప్పట్లో ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. కొందరైతే వాటిని కాల్చేసిన ఉదంతాలూ ఉన్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటిని పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ చేయక పంచాయతీ కార్యాలయాల్లోనే ఉండిపోయాయి.
