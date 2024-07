ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న పింఛన్ మొత్తాన్ని తిరిగిచ్చేయండి - అలాంటి వారందరికి సర్కార్ నోటీసులు - Aasara pensions misuse in Telangana

ETV Bharat / state

Government Serious On Aasara Pensions Misuse in Telangana : రాష్ట్రంలో దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉండే పేద కుటుంబాల వారికి అందాల్సిన ఆసరా పింఛన్లు దుర్వినియోగమవుతున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గుర్తించింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, ప్రభుత్వ కుటుంబ పింఛను పొందుతున్న వారు కూడా ‘ఆసరా’ పొందుతున్నారని తెలిసింది. ఇదే అంశంపై ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది.

ప్రభుత్వ విచారణలో బయటపడిన వారికి ఈ పింఛను రద్దు చేయడంతో పాటు గతంలో పొందిన మొత్తాన్ని రికవరీ చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు తెల్లకార్డు కలిగిన పేద వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, వృద్ధులు, బీడీ కార్మికులు, రాళ్లు కొట్టేవారు, చేనేత పని వారు, దివ్యాంగులు, డయాలసిస్, పైలేరియా, హెచ్‌ఐవీ రోగులకు ఆసరా పథకం వర్తిస్తుంది. దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉండి, తెల్లరేషన్‌ కార్డు ఉన్నవారు ఈ పింఛనుకు అర్హులు.

ఇటీవల కొందరు ప్రభుత్వోద్యోగులు, వారి కుటుంబీకులు, పదవీ విరమణ అనంతరం పొందే పింఛన్లతో పాటు ఆసరా పింఛన్లు అందుకుంటున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదులు అందడంతో దానిపై విచారణ జరపాలని రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్‌)ను ఆదేశించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెర్ప్, ఆర్థిక శాఖ వద్ద ఉన్న జాబితాలను పరిశీలించగా, అందులో మొత్తం 5,650 మంది ప్రభుత్వోద్యోగులు తమ రిటైర్‌మెంట్‌ పింఛనుతో పాటుగా ఆసరా పింఛన్లు అందుకున్న జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. వీరిలో 3,824 మంది ఇప్పటికే చనిపోయినట్లు గుర్తించారు. మిగతా 1,826 మంది ఇప్పటికీ రెండు పింఛన్లు అందుకుంటున్నట్లు వెల్లడైంది.

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో 427 మంది రెండు రకాల పింఛన్లు పొందుతున్నారని అధికారులు గుర్తించారు. ఈ జిల్లాలో దాదాపు రూ.2.50 కోట్లు ఆసరా పింఛన్లతో దుర్వినియోగమైనట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్నేళ్లుగా పలువురు రెండు పింఛన్లు అందుకున్నట్లు గత నెలలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో తెలిసింది. అలాంటి వారికి ఆసరా పింఛన్లు నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో ఆ నిధులను వెంటనే వారు ఎప్పటి నుంచి ‘ఆసరా’లో పేరు నమోదు చేసుకొని దానిని పొందారో, ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి వసూలు చేయాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. ఈ మేరకు అధికారులు లబ్ధిదారులకు నోటీసులు ఇస్తున్నారు.