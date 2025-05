ETV Bharat / state

కొత్తది ఇవ్వకపోగా ఉన్నది కూడా కట్ చేశారు! - లబోదిబోమంటున్న రేషన్ కార్డు బాధితులు - PROCESS OF ISSUING NEW RATION CARDS

New Ration Cards ( ETV Bharat )

Published : May 9, 2025 at 4:45 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Problems With New Ration Cards In Telangana : శశి అనే ఓ వ్యక్తికి తనతో పాటు భార్య, కూతురు, అమ్మ, నాన్నలతో కలిపి ఉమ్మడిగా రేషన్‌ కార్డు ఉండేది. తన కుటుంబానికి ప్రత్యేకంగా రేషన్ కార్డు కావాలనే ఉద్దేశంతో భార్య, కూతురు, తనతో కలిపి మీ-సేవలో రెండు నెలల కిందట కొత్తగా దరఖాస్తు చేశారు. పాత కార్డులో పేర్లు తొలగించారు. కానీ కొత్తది ఇవ్వలేదు.

పేర్లను తొలగించిన అధికారులు : ఇది కేవలం శశి ఒక్కడి సమస్యే కాదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా మందికి ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురవుతోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త రేషన్‌ కార్డులు జారీ చేస్తామని ప్రకటించడంతో ప్రజల్లో గతేడాది కొత్తగా ఆశలు చిగురించాయి. కొత్తగా వివాహం చేసుకున్నవారు, ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి వేరు పడిన వారు నూతన కార్డు పొందాలంటే మొదటగా పాతదానిలో పేర్లను తొలగించుకోవాలి. ప్రభుత్వ రేషన్ కార్డులను ఇస్తామని ప్రకటించడంతో తమ పేర్లను పాత వాటిలో నుంచి తొలగించాలని తహసీల్దార్‌ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు పెట్టారు. అన్ని వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన అధికారులు వీరి పేర్లను కొత్త కార్డుల్లో నమోదు చేయడం కోసం తొలగించారు.

నత్తనడకన సర్వే : కొత్త రేషన్​ కార్డుల కోసం ప్రజలు మీ-సేవ, గ్రామ సభలు, ప్రజాపాలన, ప్రజావాణి, కులగణన ఇలా పలు సందర్భాల్లో అధికారులకు విన్నవించారు. ఆయా వివరాలను సిబ్బంది ఆన్‌లైన్‌ చేసిన వెంటనే అవన్నీ తహసీల్దార్‌ ఆఫీసులకు వెళ్లాయి. వచ్చిన డేటా ఆధారంగా ఎమ్​ఆర్‌ఐలు ఏప్రిల్‌ నెల మొదటి వారంలో ఇంటింటి సర్వే ప్రారంభించారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి ఆదాయం, గ్రామంలో వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు, గతంలో రేషన్ కార్డు ఉందా? ప్రత్యేకంగా కార్డు కావాలా? ఇవే కాకుండా ఆధార్‌ తదితర వివరాలు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన యాప్‌లో నమోదు చేస్తున్నారు.

అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే : అర్హులుంటే పౌరసరఫరాల శాఖ డీఎస్‌వో ఆఫీసుకు పంపిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్‌కు వెళ్తుంది. నెల కావస్తున్నా సర్వే మాత్రం ముందుకు కదలడం లేదు. పర్యవేక్షణ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ సర్వే నత్తనడకన సాగుతోందని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు ఇతర పనుల్లో తీరిక లేకుండా ఉండటంతో ఏప్రిల్​ చేపట్టిన సర్వే ఆలస్యమవుతోందని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.