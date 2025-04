ETV Bharat / state

తల్లిదండ్రుల దేహాలు అగ్నికి ఆహుతవుతుంటే అమ్మా,నాన్న అంటూ చిన్నారుల వేదన - చూసిన వారి గుండె తరుక్కుపోవాల్సిందే! - DEATH OF A HUSBAND AND WIFE

Published : April 12, 2025 at 11:13 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Death Of A Husband And Wife in Nalgonda District : అభం, శుభం తెలియని పసి వయస్సు వారిది. ఆలనా, పాలనా చూడాల్సిన అమ్మా, నాన్న విగత జీవులై కానరాని లోకాలకు వెళ్లటంతో ఆ చిన్నారులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఒడిలోకి తీసుకుని ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లిదండ్రుల దేహాలు అగ్నికి ఆహుతవుతుంటే అమ్మా, నాన్న అంటూ ఆ చిన్నారులు చేసిన ఆర్తనాదాలకు నిదానపల్లి గ్రామం మొత్తం తల్లడిల్లిపోయింది. క్షణికావేశంతో తల్లిదండ్రులు చేసుకున్న ఆత్మహత్యలు ఆ ఇద్దరు చిన్నారులను ఒంటరి చేశాయి.

కన్నీరుమున్నీరైన చిన్నారులు : ఆంజనేయులు, కావ్య అనే దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. నిహాన్‌ వయస్సు ఆరు సంవత్సరాలు, విహాన్‌ వయస్సు నాలుగు సంవత్సరాలు. నిన్నటి వరకు అల్లారు ముద్దుగా చూసిన అమ్మా, నాన్న ఇక లేరనే విషయాన్ని ఆ చిన్నారులు తట్టుకోలేక బోరున విలపిస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే : నల్గొండ జిల్లాలోని నిదానపల్లిలో ఈ నెల 8న కావ్య, ఆంజనేయులు నడుమ చిన్న వివాదం చెలరేగడంతో ఆమెను కొట్టి భర్త ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో గురువారం భార్య తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. భార్య మృతి విషయం తెలుసుకున్న భర్త ఆంజనేయులు తట్టుకోలేక హైదరాబాద్​ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తూ మనస్తాపంతో గడ్డి మందు తాగాడు.

చికిత్స పొందుతూ మృతి : దీంతో బాధితుడ్ని వెంటనే హైదరాబాద్​లోని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కావ్య(25) బలవన్మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యకు యత్నించిన మృతురాలి భర్త జినుకల ఆంజనేయులు (29) చికిత్స పొందుతూ గాంధీ ఆసుపత్రిలో శుక్రవారం(ఏప్రిల్ 11) మృతి చెందాడు. దీంతో ఆ చిన్నారులను చూసిన ప్రతి ఒక్కరి గుండె తరుక్కుపోతుంది.