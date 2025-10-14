'నైరుతి’ నిష్క్రమణ!- పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు: వాతావరణ నిపుణులు
రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - నైరుతి నిష్క్రమణ, ఈశాన్య రుతుపవనాల ఆగమనం ఏకకాలంలో జరుగుతుందని ప్రైవేటు వాతావరణ సంస్థ స్కైమెట్ అంచనా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 8:24 AM IST
Conditions Favorable For Southwest Departure : నైరుతి రుతుపవనాలు రాబోయే రెండు లేదా మూడు రోజుల్లో మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి పూర్తిగా వెనుదిరిగేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. కొన్నేళ్ల మాదిరిగా రాష్ట్రం నుంచి నైరుతి నిష్క్రమణ, ఈశాన్య రుతుపవనాల ఆగమనం ఏకకాలంలో జరుగుతుందని ప్రైవేటు వాతావరణ సంస్థ స్కైమెట్ అంచనా వేస్తోంది. ఈ నెలాఖరు వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురవొచ్చని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. కోస్తాంధ్ర పరిసరాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో గురువారం వరకు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
మంగళవారం ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి, అనంతపురం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. ఆదివారం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నంలో 13 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. సోమవారం పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఏలూరు జిల్లా లింగపాలెంలో 7.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
డ్రెయిన్లలో మురుగునీరు కాలువల్లా మారిన రహదారుల : ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో సోమవారం తెల్లవారుజాము నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షానికి పలు ప్రాంతాల్లో జనజీవనం స్తంభించింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యాలయాలకు వెళ్లేవారు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రజలు చాలా వరకు ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. పలుచోట్ల విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోయింది. అంతర్గత రహదారులు చిత్తడిగా మారాయి. ఏలూరు జిల్లాలో అత్యధికంగా కైకలూరులో 87.4 మి.మీ., పశ్చిమలో ఉండిలో 56.8 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. కైకలూరులో ఎంపీడీవో, సబ్ ట్రెజరీ కార్యాలయాలు నీటమునిగాయి. పిడుగుపాటుకి టి.నరసాపురం మండలం వల్లంపట్లలో పలు ఇళ్లలో విద్యుత్తు వస్తువులు కాలిపోగా, బుట్టాయగూడెం మండలంలో కొత్తపేటలో రెండు చూడి ఆవులు మృత్యువాతపడ్డాయి. భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం, నరసాపురం, పాలకొల్లు, తణుకు, ఆచంట ఉండి నియోజకవర్గాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి డ్రెయిన్లలో మురుగునీరు రహదారులపైకి చేరడంతో కాలువలను తలపించాయి.
ఉండిలో కుండపోత : కాకినాడ జిల్లాలోని ఉండిలో సోమవారం కురిసిన కుండపోత వర్షంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల్లో మురుగునీరు రెండు, మూడు అడుగుల వరకు నిలిచిపోయింది. ఈ దశలో ద్విచక్ర వాహనాలపై కూడా రాకపోకలు సాగించలేని పరిస్థితులు తలెత్తాయి. పాములపర్రు గ్రామ పరిధిలోని వెంకట్రాజపురం కాలనీలోని కొన్ని ఇళ్ల మెట్ల వరకూ నీరు చేరింది. పల్లపు ప్రాంతాల్లో సోమవారం సాయంత్రానికి కూడా వర్షపు నీరు పూర్తిగా బయటకు వెళ్లలేదు. మరోవైపు దోమల బెడద బాగా పెరిగింది.
రెండు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు - విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరిక
ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు - వాతావరణ సూచనలు