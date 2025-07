ETV Bharat / state

అమ్మ బాబోయ్​ ఆర్టీసీ బస్సు! - భయపెడుతోన్న ప్రగతి రథం - COMPLAINT AGAINST TGSRTC DRIVERS

Published : July 22, 2025 at 2:46 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Complaint Against Tgsrtc Drivers in Over Speed : రవాణాశాఖలోని ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా కొంతమంది ఆర్టీసీ డ్రైవర్ల తీరు మాత్రం ఎంతవరకు మారడం లేదు. ర్యాష్‌ డ్రైవింగ్‌తో ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠ మసకబారుస్తూ ఇతర వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు. పెద్ద శబ్ధంతో హారన్‌ మోగిస్తూ ఇష్టానుసారం ఓవర్‌టేక్‌ చేయడం, అకస్మాతుగా నడిరోడ్డుపై బస్సును ఆపడం వంటి చర్యలతో నగరవాసులను బెంబేలెత్తుతున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘనలపై ఆరు నెలల్లో ఏకంగా 2,314 చలాన్లు ఉన్నాయంటే పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

"మా నాన్న ఎ. రమేష్‌ ఈనెల 10న యాప్రాల్‌లో నడిచి వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు". పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో బాధితుడి కుమారుడు సాయికుమార్‌ వివరాలను పేర్కొన్నారు. స్పందించిన రాచకొండ సీపీ సుధీర్​బాబు వెంటనే సదరు డ్రైవరుపై కేసు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.

నగరంలో నమోదైన కొన్ని ఘటనలు