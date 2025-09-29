ETV Bharat / state

గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగిందా - రూపాయి చెల్లించకుండా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా - ఎలానో తెలుసా!

గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగితే వినియోగదారుల కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా - రూపాయి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు

Gas_accident_insurance
Gas_accident_insurance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Compensation Through Insurance in Case of Gas Accidents: గ్యాస్‌ ప్రమాదాలు ఏదో ఒకచోట తరచూ జరుగుతుంటాయి. అలా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు గాయపడడం, ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుంటాయి. గ్యాస్‌తో ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో అప్రమత్తంగా లేకుంటే అంతే స్థాయిలో ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు. మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రమాదం జరిగితే వినియోగదారుల కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది. రూపాయి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. గ్యాస్‌ బుక్‌ చేసుకున్నప్పుడు పబ్లిక్‌ లయబిలిటీ ఇన్యూరెన్స్‌ పాలసీ ద్వారా బీమా వర్తించడం ప్రారంభమవుతుంది. ప్రజల్లో దీనిపై సరైన అవగాహన లేక పలు క్లైంలు చేయకుండా నష్టపోతున్నారు.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమీప పోలీస్‌ స్టేషన్, ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌/ఏజెన్సీకి సమాచారం అందించాలి. వారు వచ్చి విచారణ జరుపుతారు. సిలిండర్‌ పేలడంతో ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తే సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్‌ ఆయిల్‌ కంపెనీకి, బీమా సంస్థలకు సమాచారం అందిస్తారు. మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం నివేదిక, మెడికల్‌ బిల్లులు, రసీదులు ఇవ్వాలి.

బీమా ఎంతంటే: కేవలం ఆస్తి నష్టం మాత్రమే జరిగితే రూ.2 లక్షల వరకు బీమా వస్తుంది. అదే వ్యక్తి మృతి చెందితే వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా రూ.6 లక్షలు పొందుతారు. అలానే ప్రమాదం బారినపడి చికిత్స పొందుతున్న ఒక్కో సభ్యుడికి రూ.2 లక్షలు, తక్షణ సహాయం కింద రూ.25 వేలు వస్తుంది. కుటుంబం మొత్తానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షలు బీమా వస్తుంది. ఎల్‌పీజీ వాడకంతో సంభవించే ప్రమాదాలకే ఈ బీమా వర్తిస్తుంది. వేరే కారణాలైతే వర్తించదు.

LPG Gas Cylinder Safety Precautions: ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లో ఎల్​పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లను తప్పక వాడుతుంటారు. ఇది ఎంత ఉపయోగకరమో, అజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే అంతే ప్రమాదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉపయోగించేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవటం వల్ల భారీ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సిలిండర్ ఉపయోగించే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

  • ISI గుర్తు ఉన్న LPG గ్యాస్ సిలిండర్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
  • గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ సమయంలో సిలిండర్ సీల్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • సిలిండర్​ను ఎప్పుడూ వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఉంచాలి.
  • మీకు సిలిండర్​ను సరిగా అమర్చటం రాకుంటే సర్వీస్​ మ్యాన్ లేదా డెలివరీ పర్సన్​ సహాయం తీసుకుంటే మంచిది.
  • సిలిండర్​కు సమీపంలో పేలుడుకు కారణమయ్యే కిరోసిన్, పెట్రోల్ లాంటి ఫ్యూయల్స్​ లేకుండా చూసుకోండి.
  • గ్యాస్ సిలిండర్​ను ఉంచే గదిలో గ్యాస్ డిటెక్టర్లను ఇన్​స్టాల్ చేసుకుంటే మంచిది. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సిలిండర్​ నుంచి గ్యాస్ లీక్​ అయితే ఇది హెచ్చరిస్తుంది.
  • వంట అయిపోయిన వెంటనే గ్యాస్ సరఫరాను ఆఫ్​ చేయాలి. దీంతోపాటు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు, రాత్రి పడుకునే ముందు గ్యాస్ ఆఫ్​ చేశామో లేదో ఓసారి చెక్​ చేసుకుంటే మంచిది.
  • గ్యాస్ లీకేజీలను నివారించేందుకు ఎల్‌పీజీ స్టవ్, కనెక్షన్‌లను ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేస్తూ ఉండాలి.
  • పిల్లలను ఎప్పుడూ వంటగదికి, ఎల్​పీజీ సిలిండర్​కు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తూ గ్యాస్ లీక్​ అయినట్లయితే కిటికీలను తెరచి, ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేసేయాలి. LPG సప్లయర్ లేదా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులను సంప్రదించాలి.

'దీపం' పథకంతో ఏపీలో పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ల వినియోగం

గుడ్​ న్యూస్ భారీగా తగ్గిన వాణిజ్య LPG సిలిండర్‌ ధర- ఎంతంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

COMPENSATION IN GAS ACCIDENTSగ్యాస్‌ ప్రమాదపు భీమాGAS CYLINDER SAFETY TIPSINSURANCE IN GAS ACCIDENTGAS ACCIDENT INSURANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.