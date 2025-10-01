ETV Bharat / state

భయపెడుతున్న జాతీయ రహదారులు - ఆ దారుల గుండా వెళ్లాలంటే ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ

సంగారెడ్డి జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతున్న ఎన్​హెచ్ 65 ​విస్తరణ పనులు - మరమ్మతులు కారణంగా పూడిన వరదకాలువలు, కల్వర్టులు - కల్వర్టులు మూతపడడంతో భారీ వర్షాలకు రోడ్లపై నిలిచిపోతున్న వరద - వాహనదారులకు ఇక్కట్లు

INCOMPLETE NATIONAL HIGHWAY WORKS
INCOMPLETE NATIONAL HIGHWAY WORKS (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

People's Problems Due to Incomplete Road Construction : అభివృద్ధిని సూచించడంలో జాతీయరహదారులు తలమానికం. కానీ ఇప్పుడు ఆ దారులే సమస్యలకు నిలయంగా మారాయి. వర్షాకాలంలో రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. నీటిని తొలగించేందుకు మోటర్లసాయం కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఆమార్గం ద్వారా రాకపోకలు సాగించేందుకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పోతిరెడ్డిపల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌ వరకు ఉన్న హైవేపై చాలాచోట్ల వర్షపునీళ్లే దర్శనమిస్తున్నాయి. దీంతో వర్షం పడితే చాలు వాహనదారులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 65వ నెంబర్​ జాతీయ రహదారి పనులు నత్తనడకన సాగుతుండగటంతో ప్రయాణికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సమస్యల సుడిగుండంలో సంగారెడ్డి రహదారుల : ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు అధిగమించి ప్రయాణం సాఫీగాసాగే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వాలు జాతీయరహదారులను నిర్మించాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ రహదారులే సమస్యల సుడిగుండంగా మారాయి. వర్షాకాలంలో అయితే ప్రత్యేకంగా ఆ దారుల గుండా ప్రయాణించాలంటే ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకుని వెళ్లాలి. రోడ్డు విస్తరణ పేరుతో ఎక్కడికక్కడ రహదారులను పగులగొట్టి మరమ్మతులను చేపట్టారు. అదే వేగం ఆ పనులు పూర్తి చేయడంలో మాత్రం గుత్తేదారులు విఫలమవుతుండటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవలసి వస్తుంది. వర్షాకాలంలో మోకాళ్లలోతు నీళ్లు నిలిచిపోతున్నాయి. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది వాటిని మోటర్ల సాయంతో తొలగిస్తున్నారు. జాతీయ రహదారుల నిర్వహణలో అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై వాహనదారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వర్షం పడిన ప్రతిసారీ అదే పరిస్థితి : సంగారెడ్డి ,పోతిరెడ్డిపల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌లోని మదీనాగూడ వరకు 65వ నంబరు జాతీయరహదారిని ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవేగా మార్చుతున్నారు. రూ.800 కోట్ల వ్యయంతో ఏడాది క్రితం ప్రారంభమైన పనులు నత్తనడకన సాగుతుండటంతో చిన్న వర్షం పడినా రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. మొత్తం 29.35 కిలోమీటర్ల మేర పనులు చేపట్టాల్సి ఉండగా ఎడమవైపు 13.213 కిలోమీటర్లు, కుడివైపు 12.600 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేశారు. రహదారి మధ్యలో నిర్మిస్తున్న వారదులు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి.

కంది, మామిడిపల్లి, కవలంపేటతో సహా పలు చోట్ల వరద కాలు వలు మూసేసి పనులు చేపట్టడంతో వరద రహదారిపైకి చేరుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో తీవ్రంగా ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. వర్షం పడిన ప్రతి సారి ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జాతీయ రహదారి విస్తరణ నేపథ్యంలో కల్వర్టులు, హైఓవర్​ నిర్మాణానికి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఏడాది నుంచి పనులు ప్రారంభించారు. కానీ వర్షం పడిన ప్రతిసారి ట్రాఫిక్​ సమస్య ఏర్పడుతోంది. త్వరితగతిన ఈ విస్తరణ పనులను పూర్తి చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

"ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు పెద్ద ఎత్తున రహదారులు ట్రాఫిక్ జామ్​ అవ్వడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. పటాన్​చెరు నుంచి సంగారెడ్డి జంక్షన్​ వరకు జరుగుతున్న రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో జాప్యం వల్ల ఇక్కట్లను ఎదుర్కొంటున్నాం. జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ అధికారులు విధులకు రావాలంటే కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. గుత్తేదారుతో వెంటనే రోడ్డు పనులు పూర్తి చేయిస్తేనే సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. అధికారులు పనుల్లో వేగం పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం." - స్థానికులు

హైదరాబాద్‌ - శ్రీశైలం హైవేపై ఇక రాత్రిళ్లూ దూసుకెళ్లొచ్చు - ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తయితేనే?

నత్తనడకన రోడ్డు విస్తరణ పనులు - ట్రాఫిక్​తో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు

For All Latest Updates

TAGGED:

INCOMPLETE NATIONAL HIGHWAYINCOMPLETE NH IN SANGAREDDY DISTఅసంపూర్తి రహదారులతో ఇబ్బందులుINCOMPLETE NATIONAL HIGHWAY WORKSINCOMPLETE NATIONAL HIGHWAY WORKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.