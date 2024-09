ETV Bharat / state

ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణలు - అదుపులోకి తెచ్చిన బీఎస్‌ఎఫ్‌ బలగాలు - Clashes in Komaram Bheem Asifabad

By ETV Bharat Telangana Team

Clashes Between Two Groups in Komaram Bheem Asifabad : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జైనూరులో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. ఇరువర్గాలు ఒకరిపై మరొకరు దాడి చేసుకోవడం సహా ఒకరి దుకాణాలు మరొకరు ధ్వంసం చేసుకున్నారు. ఓ మహిళపై దాడిని నిరసిస్తూ మొదలైన గొడవలు చివరకు రణరంగంగా మారాయి. ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి సద్ధుమణిగినట్లు కనిపిస్తున్నా ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందనే ఆందోళన నెలకొంది. పూర్తిస్థాయిలో నిర్బంధ ఆంక్షలు విధించినా పోలీసులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.