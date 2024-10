ETV Bharat / state

దీపావళి వేళ పేలుతున్న ధరలు - సామాన్యుల కష్టాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Common People Suffering Due to Increase in Prices of Essential Commodities : దీపావళి పండుగ వేళ కూరగాయలు, నిత్యావసర సరకుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. భారీగా పెరిగిన ధరలతో మధ్యతరగతి ప్రజల జేబులు గుల్లవుతున్నాయి. నెల రోజుల్లోనే పండగ బడ్జెట్‌ 30 నుంచి 40 శాతానికి పైగా పెరిగిందని మధ్యతరగతి, సామాన్య ప్రజలు వాపోతున్నారు. రెండు, మూడు రోజులుగా పెరిగిన ధరల భారంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

నూనెలు సలసల- పప్పులు కుతకుత : పాతవి, నాణ్యమైన బియ్యం కిలో రూ.60కు పైనే ఉన్నాయి. పప్పులు రూ.100లోపు ఏవీ లేవు. గత నెల శనగపప్పు కిలో రూ.64 నుంచి రూ.68 ఉండగా అది ప్రస్తుతం రూ.101కి చేరింది. మినపప్పు రూ.125 ఉండగా కందిపప్పు రూ.170కు. బెల్లం రూ.55-రూ.70 దాకా చేరాయి. లీటరు సన్‌ఫ్లవర్‌ నూనె కనీస ధర రూ.134 పలుకుతుంది.

కూరగాయలకు హై రేట్లు : ఏ కూరగాయ అయినా రైతుబజారులోనే రూ.60 కంటే ఎక్కువగా ఉండగా రిటైట్‌లో రూ.80 నుంచి రూ.100 దాకా ఉన్నాయి. టమాటా మాత్రం కిలో రూ.20 నుంచి రూ.30 ఉంది. బెండకాయ, వంకాయ, దొండకాయ, క్యారెట్, బీర అన్నీ రూ.60 నుంచి రూ.70 దాకా ఉన్నాయి. బీన్స్‌ రైతు బజార్‌లోనే రూ.120 ఉండగా రిటైల్‌లో రూ.140కి పైమాటే. ఆలు రూ.35నుంచి 50 దాకా ఉంది. వెల్లుల్లి రూ.400కు దిగి రావడం లేదు.

పండుగ వేళ పస్తులేనా? సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న నిత్యావసరాలు