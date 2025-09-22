ETV Bharat / state

విద్యుత్‌ నియామకాల్లో సమూల ప్రక్షాళన! - ఉద్యోగాల భర్తీకి ఇకపై కామన్‌ నోటిఫికేషన్‌

నియామకాల్లో సమూల ప్రక్షాళనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు - 4 సంస్థల్లో 3 వేలకు పైగా పోస్టులు - 4 సంస్థల పరీక్షలను ఒకే సమయంలో నిర్వహించాలనే ప్రతిపాదన పరిశీలన

RECRUITMENT FOR ELECTRICITY DEPARTMENT
TELANGANA ELECTRICITY DEPARTMENT (Eenadu)
Job Notifications in Telangana Electricity Department : విద్యుత్‌ శాఖలోని నియామకాల్లో సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు రాష్ట్ర సర్కారు కసరత్తు చేస్తోంది. ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి నూతన విధానాన్ని రూపొందించాలని ఇప్పటికే మొత్తం 4 విద్యుత్‌ సంస్థల (జెన్‌కో, ట్రాన్స్‌కో, రెండు డిస్కంలు టీజీఎస్పీడీసీఎల్, టీజీఎన్పీడీసీఎల్) యాజమాన్యాలను ఆదేశించింది. తెలంగాణ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌తో సంబంధం లేకుండా ఈ సంస్థలు వేర్వేరుగా ప్రకటనలు జారీచేసి సొంతంగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసుకునే విధానం ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. దీనివల్ల పలు సమస్యలు వస్తుండటంతో 4 సంస్థల ఉద్యోగాలకు కామన్‌(ఒకే) నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు.

ఖాళీలు మిగలకుండా : వేర్వేరు నియామక పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల అభ్యర్థులు అన్ని పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసి రాస్తున్నారు. కొందరికి రెండు, మూడు సంస్థల్లో ఏక కాలంలో ఉద్యోగాలు వస్తుండగా ఏదో ఒక్కదానిలో చేరుతున్నారు. దీంతో మిగతా ఉద్యోగాలు ఖాళీగా మిగులుతున్నాయి. ఇకపై ఒకటే నోటిఫికేషన్‌ జారీచేసి 4 విద్యుత్​ సంస్థల పరీక్షలను ఒకే సమయంలో నిర్వహించాలనే ప్రతిపాదనను విద్యుత్​ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.

భారీగా పోస్టులు

  • ప్రస్తుతం 4 విద్యుత్‌ సంస్థల్లో 934 ఖాళీలున్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణ డిస్కం(టీజీఎన్పీడీసీఎల్)లో 394, జెన్‌కోలో 283, దక్షిణ తెలంగాణ డిస్కం(టీజీఎస్పీడీసీఎల్)లో 135, ట్రాన్స్‌కోలో 122 పోస్టులు ఉన్నాయి.
  • ఇవేకాకుండా యాదాద్రి థర్మల్‌ విద్యుత్కేంద్ర (వైటీపీఎస్) నిర్మాణం చివరిదశకు వస్తుండటం, రామగుండంలో థర్మల్, ఇతర ప్రాంతాల్లో సౌర విద్యుత్కేంద్రాల నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు ఉండటంతో భారీగా కొత్తగా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • గతంలో ఇచ్చిన పదోన్నతులను సవరించి అందరికీ సమన్యాయం చేయాలని హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను విద్యుత్‌ సంస్థల యాజమాన్యాలు అమలు చేస్తే కింది స్థాయిలో మరిన్ని పోస్టులు ఖాళీ అవుతాయని విద్యుత్‌ బీసీ, ఓసీ ఉద్యోగుల ఐకాస ఛైర్మన్‌ కోడెపాక కుమారస్వామి పేర్కొన్నారు.
  • అన్నీ స్థాయిల కలిపితే మొత్తంగా రాష్ట్రంలోని విద్యుత్‌ సంస్థల పరిధిలో దాదాపు 3 వేల పైగా పోస్టులు ఉన్నట్లు అధికారుల అంచనా.

విద్యుత్తు శాఖను ఉద్యోగ ఖాళీలు తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా కిందిస్థాయి సిబ్బంది నియామకాలను చేపట్టడంలేదు. దీంతో నిర్వహణాపరమైన ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ప్రధానంగా వర్షాకాలంలోనైతే మరిన్ని సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. సరిపడా సిబ్బంది లేకపోవడంతో అధికారులు ఉన్నవారితోనే సర్దుబాటు చేస్తున్నారు. ముగ్గురు చేసే పనిని ఒక్కరే నిర్వహిస్తుండటంతో వినియోగదారులకు అందించే విద్యుత్​ సేవలపై ప్రభావం పడుతోంది.

వేల సంఖ్యలో జూనియర్​ లెన్​మెన్ పోస్టులు : లైన్‌మెన్‌ పోస్టులను సర్వీసుల ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు. 1500 సర్వీసులకు ఒక లైన్‌మాన్‌ పోస్టు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వ్యవసాయ, గృహ అవసరాల విద్యుత్తు కనెక్షన్లకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో లైన్‌మెన్లు లేరు. ఉన్నవారు రెండు, మూడు గ్రామాల బాధ్యతలను అదనంగా చూస్తున్నారు. ఒక్కరే అన్నీ చూసుకోవడం వీలుకావడం లేదు. వ్యవసాయ బావుల వద్ద సమస్యలు వస్తే విద్యుత్తు సిబ్బంది రావడం ఆలస్యం అవుతోంది. దీంతో వారు వచ్చే లోపు రైతులే వాటిని సరిచేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు ప్రమాదాలబారిన సైతం పడుతున్నారు. లైన్‌మెన్లకు సహాయంగా ఉండాల్సిన జూనియర్‌ లైన్‌మెన్‌(జేఎల్‌ఎం) పోస్టులు కూడా దాదాపు వేలల్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి.

తెలంగాణలో కొత్తగా మరో డిస్కం - 'ఉచిత' పథకాలన్నింటికీ దీని నుంచే కరెంట్

విద్యుత్ వెలుగుల మధ్య మెరిసిపోయిన హుస్సేన్​సాగర్‌ - వావ్ అనిపించేలా డ్రోన్‌ దృశ్యాలు

TELANGANA ELECTRICITY DEPARTMENTTGSPDCL TGNPDCL NOTIFICATIONSTELANGANA GENCO TRANSCOJLM POSTS IN TELANGANARECRUITMENT ELECTRICITY DEPARTMENT

