మీకు ఈ విషయం తెలుసా? - కామన్​ మీటర్ ఉంటే ఆ విద్యుత్ రాయితీ రాదట! - ROOFTOP SOLAR POWER PROBLEMS

Published : August 2, 2025 at 7:52 AM IST

Common Meter Users are not Getting the Subsidy Rooftop Solar Power : సౌర విద్యుత్​ ఇంటి పైకప్పు మీద (రూఫ్​టాప్​) ఏర్పాటు చేసుకుంటే కేంద్రం రాయితీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే అది కామన్​ మీటరు వినియోగించేవారికి అందడం లేదు. రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకు ఈ రాయితీని కేంద్రం అందిస్తుండగా, అపార్టుమెంట్లు, కాలనీలు తదితర చోట్ల కామన్​ కనెక్షన్​తో కరెంటు వినియోగిస్తున్న వారికి దక్కకపోవడంతో వారు నష్టపోతున్నారు.

ఉదాహరణకు హైదరాబాద్​లోని ఓ గేటెడ్​ కమ్యూనిటీ అపార్టుమెంట్​ రూఫ్​టాప్​ సౌర విద్యుత్​ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత రూ.90 లక్షల రాయితీ విడుదలకు 'కేంద్ర నూతన, పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ(ఎంఎన్​ఆర్​ఈ)' తిరస్కరించింది. ఇలా మరికొన్ని అపార్టుమెంట్లకు కూడా రాయితీ అర్హత లేదని నిరాకరించారు. వాటి అసోసియేషన్ల నేతలు రాష్ట్ర విద్యుత్​ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కేంద్రం తిరస్కరించినందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)లు అయినా రాయితీ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. గరిష్ఠంగా 500 కిలోవాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యం గల సౌర ఫలకాలతో రూఫ్​టాప్​ విద్యుత్​కు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే, ఎంఎన్​ఆర్​ఈ రూ.90 లక్షల వరకూ రాయితీని అందిస్తోంది. ఇది వస్తుందని పలు అపార్టుమెంట్లు, కాలనీలు ముందుకొచ్చినా కామన్​ మీటర్​ ఉన్నవారికి రాయితీని నిరాకరిస్తోంది.

