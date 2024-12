ETV Bharat / state

పెళ్లి పేరుతో దగ్గరై డబ్బులు లాగేస్తారు - గట్టిగా అడిగితే ఎదురు కేసులు

Frauds In the Name of Marriage: మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యే ప్రయత్నంలో యువతీ, యువకులు మాయగాళ్ల బారిన పడి మోసపోతున్నారు. మ్యాట్రిమోనీ వేదికలను అడ్డాగా మార్చుకుని నకిలీ ఫొటోలు, అడ్రెస్​లతో బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. మరోవైపు కొందరు కిలేడీలు తామే కాబోయే పెళ్లి కూతుళ్లమంటూ అబ్బాయిలకు దగ్గరై భారీగా డబ్బులు దోచేస్తున్నారు. ఎవరైనా నిలదీస్తే పెళ్లి పేరిట తమనే మోసగించారంటూ పోలీస్​ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

పెళ్లిపేరిట మోసపోయామంటూ ఇప్పటికే భారీగా ఫిర్యాదులు అందాయి. నేరుగా వధూవరులను చూడకుండా పెళ్లి విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవద్దని, డబ్బులు ముందుగానే కావాలంటున్నారంటే మోసపోతున్నట్లే గుర్తించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా, వెబ్‌సైట్లలో నకిలీ ప్రొఫైల్స్‌తో మోసాలకు పాల్పడే ముఠాలు 2 రకాలుగా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. కొందరు విదేశాల్లో ఉంటున్న ఎన్​ఆర్​ఐలుగా పరిచయం చేసుకుంటారు. మరో తరహా కేటుగాళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణల్లో ఫలానా కుటుంబాలకు చెందిన వారిగా పరిచయం చేసుకుంటారు.

ఎన్నో రకాలుగా: