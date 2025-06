ETV Bharat / state

హైడ్రా వచ్చే నాటి కంటే ముందు చేపట్టిన నిర్మాణాల జోలికెళ్లం : కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ - HYDRA IN HYDERABAD

Published : June 21, 2025 at 11:34 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Valuation In The Transformative Era Summit in Hyderabad : సొంతింటి కలను సాకారం చేయడంలో బ్యాంకర్ల పాత్ర అత్యంత కీలకమైందని హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ అన్నారు. ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకునే వారికి రుణాలిచ్చే ముందు అన్ని విధాలా సరి చూసుకోవాలని బ్యాంకర్లకు సూచించారు. రిజిస్టర్డ్ వాల్యుయర్స్ ఫౌండేషన్, ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యుయర్స్, IOV హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ట్రాన్స్‌ఫర్‌మేటివ్‌ ఎరాలో వాల్యుయేషన్ అంశంపై జరిగిన జాతీయ సదస్సులో రంగనాథ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు.

2024 జులై 19న హైడ్రా ఏర్పడిందని, అంతకుముందే ఉన్న నివాస ప్రాంతాలతో పాటు, అనుమతులు పొంది నిర్మాణ దశలో ఉన్న వాటి జోలికి వెళ్లమని స్పష్టం చేశారు. హైడ్రా ఏర్పాటైన తర్వాత అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగిస్తామన్నారు. హైడ్రా అంటే కూల్చివేతలు కాదని, పర్యావరణ హితమైన నగరాభివృద్ధికి దోహదం చేసే సంస్థగా అందరూ గుర్తిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు.

సొంతింటి కలను సాకారం : నగరంలో సుస్థిరమైన వ్యాపారానికి హైడ్రా దోహదం చేస్తోందని, అందరూ ఈ విషయాన్ని గ్రహిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి మోసాలకు ఆస్కారం లేకుండా సొంతింటి కలను సాకారం చేయడంలో రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలతో పాటు, ఆ ఇంటికి రుణాలు ఇచ్చే ఆర్థిక సంస్థలు కూడా బాధ్యత వహించాలని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్‌ సూచించారు.

సర్వే నంబర్‌ ఒకటి చూపించి వేరే చోట ఇళ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నవారి పట్ల అత్యంత జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఆర్థిక సంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిశ్రమలకు ఆస్తి విలువలను నిర్ణయించడంలో పారదర్శకత, నమ్మకం, కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధరించడంలో వాల్యుయేషన్ నిపుణుల పాత్ర చాలా ప్రముఖమైందన్నారు. స్థిరాస్తుల విలువ నిర్ధరించడంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఉపయోగంగా ఉన్నా, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కూడా అంతే ప్రధానమన్నారు.