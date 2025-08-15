ETV Bharat / state

'సృష్టి' తరహాలో మహానగరంలో మరో దందా! - అక్రమ సరోగసీ, అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా గుట్టు రట్టు - ILLEGAL SURROGACY RACKET BUSTED

అక్రమ సరోగసీతో పాటు అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా గుట్టు రట్టు - పిల్లలు లేని దంపతుల ఆశలను అవకాశంగా మలుచుకుని దందాలు - 8 మందిపై కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు

Illegal Surrogacy Racket busted
Illegal Surrogacy Racket busted (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 11:12 PM IST

4 Min Read

Illegal Surrogacy Racket busted : సరోగసీ ముసుగులో సికింద్రాబాద్ సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ సాగించిన నిర్వాకం మరువక ముందే మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్ శివారు పేట్‌- బషీరాబాద్‌లో అక్రమ సరోగసీతో పాటు అండాలు సేకరిస్తున్న ముఠా గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. 8 మందిపై కేసులు నమోదు చేసి ఇద్దరు ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. గతంలో అండాలు దానం చేయడంతో పాటు సరోగేట్ మదర్‌గా పనిచేసిన మహిళ డబ్బుపై ఆశతో ఈ దందాకు తెరలేపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

సంతానం లేని దంపతులే టార్గెట్​గా : పిల్లలు లేని దంపతుల ఆశలను అవకాశంగా మలుచుకుంటున్న కొంతమంది అందినకాడికీ దోచుకుంటున్నారు. సరోగసి ముసుగులో పెద్దఎత్తున అక్రమ శిశువిక్రయాలు చేసి జైలుపాలైన నమ్రత అండ్ కో ఘటన మరువక ముందే మరో అక్రమ సరోగసీ ముఠా ఆటకట్టించారు పోలీసులు. నగర శివారులోని పేట్‌ బషీరాబాద్‌ పద్మనగర్‌లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నడిపిస్తున్న ఈ వ్యవహారాన్ని స్థానిక పోలీసులతో కలిసి మేడ్చల్ ఎస్వోటీ పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు. ఏపీలోని చిలకలూరిపేటకు చెందిన నర్రెద్దుల లక్ష్మీరెడ్డి చింతల్‌ పద్మనగర్‌లో ఉంటుంది. నగరంలోని వివిధ ఆస్పత్రులతో పరిచయాలు చేసుకుని మధ్యవర్తులను ఏర్పాటు చేసుకుంది.

పేద మహిళలకు డబ్బు ఆశ జూపి : ఐవీఎఫ్‌ ద్వారా పిల్లలు కలిగే అవకాశం లేని, సరోగసి కోసం వెళ్దామనుకునే దంపతులను మధ్యవర్తులు లక్ష్మీరెడ్డి దగ్గరకు పంపిస్తారు. సదరు దంపతుల స్థోమత, డిమాండ్‌ను బట్టి నిందితురాలు రూ.10 - 30 లక్షల వరకు బేరం కుదుర్చుకునేది. అద్దెగర్భం కోసం అప్పటికే ఏజెన్సీ, పేదరికంలో ఉన్న మహిళలను గుర్తించి డబ్బు ఆశజూపి సరోగసి కోసం వారిని సిద్ధం చేసేది. అందుకోసం వారికి రూ.3- 5 లక్షల వరకూ ఇచ్చేది. ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఆ పేద మహిళల్ని పద్మనగర్‌లోని తన నివాసంలోనే ఉంచేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేది. ఇలా 9 నెలల పాటు బాగోగులన్నీ చూసుకునేది. ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్తూ చికిత్స చేయించినట్లుగా సమాచారం. పిల్లలు జన్మించిన తర్వాత ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తల్లిదండ్రుల నుంచి డబ్బులన్నీ ముట్టాక శిశువును తమ బిడ్డేనంటూ అప్పజెప్పేది. ఇలా ఒక్కో సరోగసీ ద్వారా భారీగా అర్జించేది. అలాగే మహిళల నుంచి అక్రమంగా అండాలు సేకరించి వాటిని వివిధ ఆస్పత్రులకు పంపిస్తూ సంపాదించేది.

పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్​ : ఈ మొత్తం వ్యవహారం గురించి పోలీసులకు విశ్వసనీయ సమాచారం అందడంతో లక్మీరెడ్డి నివాసంలో సోదాలు చేశారు. ముగ్గురు సరోగసి గర్భిణులను, ముగ్గురు ఎగ్‌డోనర్లతోపాటు ప్రధాన నిందితురాలు లక్మీరెడ్డి, ఆమె కుమారుడు నరేందర్‌రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు. ఈ 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసి లక్మీరెడ్డి, నరేందర్‌రెడ్డిలను రిమాండ్‌కు తరలించారు. మిగిలిన ఆరుగురికి నోటీసులిచ్చి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఆరుగురిలో కర్ణాటకలోని బీదర్‌కు చెందిన సాయిలీల, ఏపీలోని రంపచోడవరానికి చెందిన వెంకటలక్ష్మి, సునీత, సత్యవతి, విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన విజయమ్మ, రమణమ్మ ఉన్నారు. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన లక్మీరెడ్డి కుమామరుడు నరేందర్‌రెడ్డి తల్లి నిర్వహిస్తున్న అక్రమ దందాలో కీలకపాత్ర పోషించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

అయితే గతంలో మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలో ఇదే తరహాలో ఇంట్లోనే లక్మీరెడ్డి అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణకు వచ్చారు. 2024లో ముంబయిలో ఆమెపై అక్రమ సరోగసి కేసు నమోదైందని ఇప్పటికీ ఆ కేసు ట్రయల్ నడుస్తోందని వెల్లడించారు. ముంబయిలో కేసు అనంతరం అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్‌కు మకాం మార్చిన నిందితురాలు ఇక్కడ కూడా అదే తంతు కొనసాగించినట్లుగా తెలిపారు.

గర్బధారణమాత్రలు, హోర్మోన్ ఇంజక్షన్​లు స్వాధీనం : మాదాపూర్‌లోని హెగ్డే ఆసుపత్రి, సోమాజిగూడలోని అను టెస్ట్ ట్యూబ్ సెంటర్స్, బంజారాహిల్స్‌లోని ఫెర్టికేర్, కొండాపూర్‌లోని శ్రీఫెర్టిలిటీ సెంటర్‌తో పాటు ఈవా ఐవీఎఫ్‌ సెంటర్, అమూల్య ఐవీఎఫ్ సెంటర్లతో నిందితురాలు అక్రమ కార్యకలాపాలు సాగించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. విచారణలో భాగంగా వీటి పాత్ర ఎంత అనేది ఆరా తీస్తున్నారు. సోదాల సమయంలో లక్ష్మీరెడ్డి నివాసంలో 6.47లక్షల నగదు, ప్రామిసరీ నోట్లు, బాండ్‌ పేపర్లు, సిరంజీలు, గర్భధారణ మాత్రలు, హార్మోన్ ఇంజక్షన్‌లు, 5 ఫోన్లు, హెగ్డే హాస్పిటల్‌కు సంబంధించిన కేస్ షీట్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పోలీసుల విచారణలో బయటకు రానున్న నిజాలు : రిమాండ్‌లో ఉన్న ప్రధాన నిందితురాలు లక్ష్మీరెడ్డిని కస్టడీకి తీసుకుని విచారిస్తే మరిన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. పిల్లల్లేని దంపతుల నుంచి అండాలు, వీర్యకణాలు సేకరించి మరో మహిళను ఒప్పించి సరోగసి ద్వారా పిల్లల్ని అప్పగించడం వరకూ ఒకటైతే ఇతరుల అండాలు, వీర్యకణాలతో సరోగసి బిడ్డలను పిల్లల్లేని వారికి తమబిడ్డలే అంటూ అప్పగించారా అనేది తేలాల్సి ఉంది. అలాగే ఇప్పటి వరకు ఎంత మందికి పిల్లల్ని సరోగసి ద్వారా అప్పగించారు? ఎంత సంపాదించారు. ఎంతమందిని మోసం చేశారు? ఈ కేసులో కూడా సరోగసి ముసుగులో అక్రమ శిశువిక్రయాలు జరిగాయా? తదితర అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

