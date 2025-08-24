ETV Bharat / state

రాజధాని పనులపై పర్యవేక్షణ కేంద్రం - సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో తనిఖీలు

రాజధాని పనుల పర్యవేక్షణకు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్న సీఆర్​డీఏ - సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో తనిఖీలు - త్వరలో సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు

Published : August 24, 2025 at 7:19 AM IST

Command Control Center to Monitor Amaravati Works: అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. పెద్దఎత్తున సాగుతున్న ఈ పనుల పర్యవేక్షణకు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను సీఆర్​డీఏ ఏర్పాటు చేస్తుంది. పనులు సరైన సమయంలో పూర్తయ్యేలా చూసేందుకు ఈ కేంద్రం నుంచి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. అమరావతి పునర్నిర్మాణానికి ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత నిర్మాణ పనులు ఊపందుకున్నాయి. దాదాపు రూ.50 వేల కోట్లకుపైగా పనులకు టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారులకు అప్పగించడంతో ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. పెద్దఎత్తున సాగుతున్న పనుల సక్రమ పర్యవేక్షణకు సీఆర్​డీఏ ప్రత్యేకంగా కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది.

సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో నిర్మిస్తున్న సీఆర్​డీఏ నూతన కార్యాలయంలోని కింది అంతస్తులో ఇది రానుంది. దీనికి ఆసక్తి గల సంస్థల నుంచి సీఆర్డీఏ ఆర్‌ఎఫ్‌పీ పిలిచింది. ఎంపికైన సంస్థ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం నిర్మాణంలో సాంకేతిక తోడ్పాటు, నిర్వహణను చూడాల్సి ఉంటుంది. సీఆర్​డీఏ, అమరావతి డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ ఆధ్వర్యంలో రాజధానిలో రహదారులు, భవనాలు, వరద నీటి నిర్వహణ, రైతుల రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లలో మౌలిక వసతుల కల్పన, పచ్చదనం అభివృద్ధి, తదితర పనులు సాగుతున్నాయి. ఒకేసారి భారీ ఎత్తున జరుగుతున్న పనులు సరైన సమయంలో పూర్తయ్యేలా చూసేందుకు, వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయం కోసం కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

360 డిగ్రీల్లో పరిశీలించేందుకు డ్రోన్ల సాయం: ఇక్కడ అంశాల వారీగా ప్రత్యేకంగా సిబ్బందికి బాధ్యతలు అప్పగించనున్నారు. పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో నాణ్యమైన చిత్రాలు అందించే సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి నుంచి వచ్చే దృశ్యాలను సీఆర్​డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలోని వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేస్తారు. వీటితోపాటు ఎంచుకున్న పని ప్రాంతాన్ని 360 డిగ్రీల్లో పరిశీలించేందుకు డ్రోన్ల సాయం తీసుకోనున్నారు. ఇవి చిత్రీకరించే దృశ్యాలను రియల్‌ టైం మానిటరింగ్‌ ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. ప్రత్యేక డ్యాష్‌ బోర్డును నిపుణులతో సీఆర్డీఏ అధికారులు రూపొందిస్తున్నారు.

పురపాలక మంత్రి, సీఆర్డీఏ కమిషనర్, ఏడీసీఎల్‌ సీఎండీ, ఆయా విభాగాధిపతులు, కింది స్థాయి అధికారులకు డ్యాష్‌బోర్డులో లాగిన్‌ అయ్యేలా ఐడీ ఇవ్వనున్నారు. ఈ కేంద్రంలో నిరంతరం పనుల తీరు సమీక్షిస్తారు. అధికారులు, గుత్తేదారులు, ప్రాజెక్టు మేనేజ్‌మెంట్‌ కన్సెల్టెంట్ల మధ్య సమన్వయంతో పనుల్లో వేగం, నాణ్యత పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. నిరంతరం క్షేత్రం నుంచి వచ్చే ఇన్‌పుట్స్‌తో విశ్లేషణ చేసి పనుల భౌతిక పురోగతి, భద్రతాపరమైన చర్యలు, ఇబ్బందులు వంటి అంశాలపై నిత్యం, వార, పక్ష, నెలవారీ నివేదికలను ఇక్కడి సిబ్బంది తయారు చేస్తారు.

