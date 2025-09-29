వరద తగ్గింది - బురద పట్టుకుంది - మూసీ విలయం నుంచి తేరుకోని కాలనీలు
మూసీ వరద తగ్గినా బురదలోనే కాలనీలు - ఇంకా తెరచుకోని చాదర్ఘాట్, ముసారాంబాగ్ వంతెనలు - నిత్యావసరాలు, తాగునీటి సమస్య ఉందని వాపోయిన మూసానగర్, రసూల్పుర, కమలానగర్ వాసులు
Published : September 29, 2025 at 9:28 AM IST
Colonies filled with mud after Musi floods recede : హైదరాబాద్ను హడలెత్తించిన మూసీ వరద ప్రవాహం ఆదివారం తగ్గుముఖం పట్టింది. అయితే వరద తగ్గిన అనంతరం పరిసర కాలనీలు బురద, వ్యర్థాలతో నిండిపోయాయి. జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) చార్మినార్ జోనల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సహాయ బృందాలు రహదారులను శుభ్రం చేశాయి. జేసీబీలు, టిప్పర్లు, నీటి ట్యాంకులు, వందలాది మంది సిబ్బంది పాల్గొని వ్యర్థాలను తొలగించారు. పునరావాస కేంద్రాల్లోని బాధితులకు అల్పాహారం, భోజనం, తాగునీటిని అందించారు. అయినప్పటికీ దుర్గంధం ఇంకా ఆయా కాలనీలను వీడలేదు. ఎండలు కాస్తేగానీ వరద బాధిత కాలనీల్లోని మురుగు వాసన పోదని, అప్పటి వరకు వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తామని జీహెచ్ఎంసీ వెల్లడించింది. నార్సింగి వద్ద ఓఆర్ఆర్ సర్వీసు రోడ్లు, గౌరెల్లి వంతెన, మంచిరేవుల కాజ్వేలపై ఎప్పటిలాగే రాకపోకలు మొదలయ్యాయి.
వ్యర్థాల గుట్టలు : పురానాపూల్, చాదర్ఘాట్ వంతెనల పక్కనున్న ఆలయాల్లో వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. మూసానగర్, రసూల్పురా, కమలానగర్, అంబేడ్కర్ నగర్లోని వరద బాధిత ప్రజలు నిత్యావసరాలు, తాగు నీటి సమస్య ఉందని వాపోయారు. ఎంజీబీఎస్ పరిసరాలను శుభ్రం చేసి కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరించారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్ని వైపుల నుంచి మధ్యాహ్నం బస్సులు బస్టాండుకు పయనమయ్యాయి. దాంతో కాచిగూడ, కోఠి రోడ్లు కిక్కిరిసిపోయాయి.
చక్కదిద్దాకే రాకపోకలు : వరద ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో చాదర్ఘాట్, ముసారాంబాగ్ వంతెనల రక్షణ గోడలు కొట్టుకుపోయాయి. బ్రిడ్జిపై ఉండే తారు రోడ్డు బీటలు వారింది. పరిస్థితిని చక్కదిద్దిన తర్వాతే ఆయా బ్రిడ్జిలపై వాహనాల రాకపోలకు అనుమతించాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది. మూసీ నది ఒడ్డున ఉన్న పలు భవనాలు పునాదులు పటిష్టమేనా అనే అనుమానం రేకెత్తుతోంది. వాటి పటిష్టతను పరిశీలించే విషయమై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని అధికారులు వెల్లడించారు.
మొన్న మూసేసి - నిన్న తేలేసి : భారీ వర్షాల కారణంగా జంట జలాశయాల నుంచి నీటిని విడుదల చేసినప్పుడు సాలార్జంగ్ మ్యూజియం వద్దనున్న వంతెన పైనుంచి చూస్తే పిచ్చిమొక్కలు, చెట్లు పెరిగి పిల్ల కాలువలా ఉన్న మూసీ, శనివారం వరద కారణంగా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఆదివారానికి వరద తగ్గడంతో సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. చాదర్ఘాట్ వద్ద శనివారం మధ్యాహ్నం వరదలో మునిగి పూర్తిగా కనుమరుగైన కింది వంతెన, ఆదివారం ఉదయానికి వరద తగ్గడంతో మళ్లీ కనిపించింది. దీంతో రాకపోకలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి.
ఒకేసారి వరద పోటెత్తడంతో : శనివారం కురిసిన వర్షానికి మూసీకి ఒకేసారి వరద నీరు పోటెత్తింది. 35 వేల క్యూసెక్కుల భారీ వరద రావడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమన్నారు. ఈసీ, మూసీకి వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో జలమండలి అధికారులు అప్రమత్తమై ఉస్మాన్సాగర్ 12, హిమాయత్సాగర్ 9 గేట్లను ఎత్తి 35 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు మూసీ నదిలోకి విడుదల చేశారు. ఒకేసారి అంత పెద్ద మొత్తంలో నదిలోకి ప్రవాహం పోటెత్తడంతో దాని పరివాహక ప్రాంతాల్లోని రహదారులు, వంతెనలు, కాలనీలు నీట మునిగాయి. ఈ ప్రభావం బాపూఘాట్ నుంచి మూసారాంబాగ్ వరకు తీవ్రంగా కనిపించిందని చెప్పవచ్చు. మూసానగర్, రసూల్పురా, వినాయక వీధి, శంకర్నగర్లలో వందల ఇళ్లు నీటమునిగాయి.
శాంతించిన మూసీ - పునరావాస కేంద్రాల నుంచి సొంతింటికి బస్తీ వాసులు