'బూతులు తిడతాం, ఇష్టమొచ్చినట్లు కొడతాం - అంతా మా ఇష్టం'
విద్యార్థిని చితకబాదిన ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జి - ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థులకు చిత్రహింసలు - ఏం చేసినా మాదే రాజ్యం అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్న కొంతమంది సిబ్బంది
Published : September 19, 2025 at 11:01 AM IST
Floor In-Charge Assaults Student : రాష్ట్రంలో ఎక్కడపడితే అక్కడ ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రేటర్లో అయితే వీటి విస్తరణ నాటినాటికీ పెరుగుతూ వెళుతోంది. కొన్నిచోట్ల తరగతి గదులు, హాస్టల్ అన్నీ ఒకటే చోట ఉంటాయి. ఉదయం 5 గంటలకు నిద్ర లేచిన దగ్గరి నుంచి రాత్రి పడుకునే సమయం వరకు విద్యార్థులతో చదివిస్తూనే ఉంటారు. అక్కడ వీరి పర్యవేక్షణకు కొందరిని నియమించగా, విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడానికి మరికొంత మంది ఉపాధ్యాయులను నియమిస్తారు. అక్కడ వీరిదే రాజ్యం అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తారు.
విద్యార్థులు చిన్న తప్పు చేసినా సరే వీరు తమ నోటికి వచ్చినట్లు తిట్టడం, కొట్టడం వంటివి చేస్తూ ఉంటారు. వారికి ఎదురు తిరిగితే అక్కడ ఆ విద్యార్థి చదువుతున్నంత వరకూ నరకం చూపిస్తూనే ఉంటారు. దీంతో కొందరు విద్యార్థులు తమపై జరిగిన దండనను అవమానంగా భావించి జీవితాలను అర్ధాంతరంగా ముగించేస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. అయినా సరే విద్యాశాఖ, ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు ఏమీ పట్టనట్లు ఉంటున్నారు. ఎప్పుడో ఒకసారి నామమాత్రపు తనిఖీలతో సరిపెడుతున్నట్లు సమాచారం. కొన్ని విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థుల పట్ల యాజమాన్యాలు ఘోరంగా వ్యవహరిస్తున్నాయనే ఫిర్యాదులు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటనలు :
- గడ్డి అన్నారంలోని ఓ కార్పొరేటు కళాశాలలో గురువారం ఇంటర్ విద్యార్థి సాయిపునీత్పై ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జి సతీశ్ చేసుకున్నాడు. దీంతో ఆ విద్యార్థి దవడ ఎముక విరిగింది.
- మూడు రోజుల క్రితం నాచారంలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిపై తోటి విద్యార్థులు దాడి చేశారు.
- ఈ రెండు సంఘటనలే కాదు సుమారు 250 ప్రైవేటు, కార్పొరేటు కళాశాలలు, 1200 ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలుండగా, కొన్ని యాజమాన్యాలు విద్యార్థులపై కఠిన వైఖరిని అవలంభిస్తున్నాయి.
అక్కడ అంతా వీరిదే : స్కూళ్లు, కళాశాలల్లో ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జులు, టీచర్లు విద్యార్థులను బూతులు తిడుతున్నారు. వాతలు పడేలా కొడుతున్నారు. తట్టుకోలేక కొందరు విద్యార్థులు ఇంటికి వెళ్తున్నారు. అక్కడా ఇబ్బందులు ఉండటంతో ఆత్మహత్యాయత్నం చేస్తున్నారు. నిబంధనల మేరకు ఇంటర్ కళాశాలల్లో బోధన ఏడు పీరియడ్లు మాత్రమే. మధ్యాహ్నం అరగంట నుంచి 45 నిమిషాలు భోజన విరామం ఉంటుంది. విద్యార్థులను క్రమశిక్షణ పేరుతో టీచర్లు, నిర్వాహకులు తీవ్రంగా బెదిరిస్తున్నారు. అలాగే తోటి విద్యార్థుల వద్ద అవమానిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులతో ఎర్రటి ఎండలో గుంజీలు సైతం తీయిస్తున్నారు.
విద్యార్థిని చితకబాదిన ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జి : ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో విద్యార్థిని అదే కళాశాల ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జి చితకబాదాడు. మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దిల్సుఖ్నగర్లోని నారాయణ జూనియర్ కళాశాలలో ఓ విద్యార్థి ఎంపీసీ చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 15న మరో విద్యార్థితో అతడు ఘర్షణ పడ్డాడు. ఈ తతంగాన్ని అడ్డుకోవాల్సిన ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జి సతీశ్ ఆగ్రహంతో విద్యార్థిపై పిడిగుద్దులతో రెచ్చిపోయాడు. దీంతో విద్యార్థికి ఎడమ దవడకు గాయం అయింది. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థి తన తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయగా వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
