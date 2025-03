ETV Bharat / state

అన్ని జిల్లాల్లో అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టాలి - కలెక్టర్లకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం - SECOND DAY OF COLLECTORS MEETING

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Chandrababu Met with Collectors on Second Day: రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలూ అభివృద్ధితో పరుగులు పెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. కలెక్టర్ల సదస్సులో రెండో రోజు జోన్ల వారీగా జిల్లాల యాక్షన్ ప్లాన్​పై కలెక్టర్లు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఆయా జిల్లాల్లోని సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తెచ్చారు. అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు, తలసరి ఆదాయం పెరిగేలా చూడాలన్న సీఎం పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ప్రయత్నించాలని సూచించారు కొత్త జిల్లాల్లో జిల్లా స్థాయి అధికారులకు పూర్తిస్థాయి అధికారాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు.

పర్యటకాభివృద్ధిపై దృష్టి: రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాను ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయాలని దీనికి కలెక్టర్ల సహకారం ఎంతో అవసరమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. జిల్లాల్లోని వనరులను వినియోగించుకుంటూ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేసే దిశగా చొరవ చూపాలని కోరారు. పర్యాటకానికి పెద్దపీట వేయాలని ఉత్తరాంధ్రలో ముఖ్యంగా విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాల్లో పర్యటకాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం సూచించారు. కాస్మోపాలిటిన్ సిటీగా వృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో కనీసం 5000 హోటల్ గదులు అందుబాటులో ఉండాలని అన్నారు.

పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి: అనకాపల్లి, అరకు ప్రాంతాల్లో అధునాతన వసతులతో పర్యాటకులకు ఆతిథ్యం కల్పించాలని కలెక్టర్లకు సీఎం నిర్దేశించారు. కొత్తగా ఏర్పడిన అనకాపల్లి, అల్లూరి, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్లతోపాటు ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి నిధులు కేటాయిస్తామని తెలిపారు. పాత జిల్లా కేంద్రాలతో సమానంగా కొత్త జిల్లా కేంద్రాలు, జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందాలని సీఎం సూచించారు. అల్లూరి జిల్లాను పూర్తిగా సేంద్రియ సేద్యం దిశగా ప్రోత్సహించాలని, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాలు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందేలా కలెక్టర్లు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు.