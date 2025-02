ETV Bharat / state

కొండ కోనల్లో జీవనశైలీ ఎలా ఉంటుంది? గిరిజనులతో ఒకరోజంతా గడిపిన కలెక్టర్‌ - COLLECTOR SHYAM PRASAD WITH TRIBALS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Parvathipuram District Collector Shyam Prasad Participated in One Day Program With Tribals : పార్వతీపురం జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్యామ్‌ ప్రసాద్‌ గిరిజనులతో ఒకరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇవాళ సెలవు రోజు కావడంతో మక్కువ మండలంలోని మారుమూల గ్రామాలను సందర్శించారు. స్థానిక గిరిజనులతో గడిపి వారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తెలుసుకున్నారు. గిరిజనుల వస్త్రధారణ, వారు తీసుకునే ఆహారం, పండించే పంటలు గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. లొద్ద జలపాతాన్ని సందర్శించారు. స్థానిక గిరిజన గ్రామాల్లో అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం ఉందన్న ఆయన ఈ ప్రాంతాలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తానన్నారు. గిరిజనులతో మమేకమై వారి జీవన శైలిని పరిశీలించారు. స్థానికులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు. వారి సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ గురించి తెలుసుకున్నారు. తీసుకునే ఆహారం విధానాల గురించి అడిగారు.

గిరిజనులు పండించే పంటలు, వాటి క్రయ విక్కయాలు పద్దతులు కనుక్కున్నారు. సంతల్లో ఎక్కువగా విక్రయించడం, తద్వారా వచ్చే ఆదాయం, కొద్దిపాటి పంట ద్వారా జీవనం గడుస్తుందని వారు వివరించారు. దీనికి మార్కెటింగ్ వంటి సదుపాయాలు కల్పించడం వలన మరింత విలువ ఆధారితతో అధికఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని జిల్లా కలెక్టర్ వివరించారు. అందుకు అవమైన ఏర్పాట్లకు చర్యలు చేపడతామని ఆయన చెప్పారు.

